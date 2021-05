Os últimos dias têm sido intensos para o príncipe William e Kate Middleton. Depois de terem celebrado o seu 10.º aniversário de casamento, eis que os duques de Cambridge anunciaram o lançamento de um canal no YouTube.

Ora, no vídeo onde se dá esta novidade, Kate aparece com uma elegante blusa com bordados à frente. A peça já tem 13 anos e foi usada em diversas ocasiões, inclusive pela irmã da duquesa de Cambridge, Pippa.

A camisa, conforme nota a revista Hola, é de seda e em cor de marfim da marca britânica Whistles.

Esta é a prova em como o tempo não passa pela mulher de William... nem pela sua roupa.

