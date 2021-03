Vistas de cima, como as aves as veem, muitas paisagens portuguesas surpreendem pelos detalhes e pelos padrões que revelam. Do norte ao sul do país, sem esquecer as ilhas, não faltam exemplos de cenários de sonho e de localidades urbanas a (re)descobrir.

