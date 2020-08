10 destinos (ainda) por descobrir na Europa

Há praias, aldeias, vilas e cidades, que nem sempre surgem nos roteiros turísticos, mas que estão repletos de história e paisagens deslumbrantes, onde vai poder envolver-se na cultura local e desfrutar de umas férias mais intimistas. É o caso destes! Dizemos-lhe o que visitar, quando deve ir e o que deve experimentar em termos de gastronomia. Deixe-se seduzir pelas nossas propostas tentadoras e (re)descubra-os.

Além de cenários campestres e pitorescos e de alternativas mais urbanas a considerar, há destinos com águas cristalinas e natureza a perder de vista, com a vantagem de não ter de andar aos encontrões para visitar monumentos nem de ter de disputar os cenários das suas fotos com centenas de turistas. Veja, de seguida, 10 opções a considerar para uma escapada mais curta ou até para umas férias mais prolongadas.

1. Karlovac na Croácia

É uma cidade renascentista construída em forma de uma estrela de seis pontas. É também o ponto de partida ideal para conhecer a região de Lika, onde pode desfrutar de praia, parques naturais e montanhas. Setembro é o melhor mês para ir. Vai ter bom tempo, mas com temperaturas não tão altas como em agosto e menos turistas. O centro histórico de Karlovac e as colinas de Velika Kapela são atrações imperdíveis.

O castelo de Dubovac, a praia Zrce e o parque Plitvive Lakes, conhecido pelas cascatas e pelos seus lagos, são outros dos principais sítios que deve visitar. Em termos gastronómicos, não deixe de experimentar o borrego com batatas no forno, que é um prato típico, mas prove também o queijo skripavac e os frutos silvestres que abundam na região, como é o caso dos mirtilos e das framboesas.

2. Kirkwall na Escócia

É uma cidade com origem viking e o seu centro histórico preserva essa origem de forma excecional. É a capital do arquipélago de Orkney no norte da Escócia. Deve ir a esta cidade de maio a junho, altura com temperaturas mais amenas e com menos vento, já que durante o resto do ano é uma região muito ventosa. Se for em junho, tem a oportunidade de ver o Saint Magnus Festival, com espetáculos de música, dança e teatro.

Para além do centro histórico, parta à descoberta das praias e da restante ilha. Não perca as ruínas neolíticas de Skara Brae, umas das mais bem preservadas da Europa Ocidental. O peixe e a carne de carneiro são os ingredientes principais da gastronomia deste arquipélago escocês. Não deixe, por isso, de experimentar os pratos típicos à base destes ingredientes, que pode acompanhar com cerveja local.

3. Cáceres em Espanha

Para além da proximidade com Portugal, é um destino fantástico para quem gosta de turismo ativo. Aproveite para ir no outono e na primavera, que são as alturas ideias para visitar Cáceres dado que, nesses períodos, as temperaturas são amenas e a natureza está esplendorosa. O centro histórico de Cáceres, decretado Património da Humanidade pela UNESCO, é imperdível, mas nas redondezas há outros locais obrigatórios.

Um deles é o Real Monastero de Santa María de Guadalupe, o Parque Natural do Tejo Internacional e o Parque Nacional de Monfrague. Nestes dois últimos, pode observar aves, fazer caminhadas ou outros desportos de aventura. Em termos de tentações gastronómicas, gaspacho, migas, queijos de ovelha e cabra e presunto são algumas das especialidades a provar, assim como o vinho típico da região.