O que é? Um livro infantil que tem como propósito ensinar as crianças a poupar através do método “Gastar, Guardar, Ajudar”. Com o objectivo de criar um momento entre pais e filhos, ao longo da história, os mais pequenos vão encontrar exercícios úteis no desenrolar da ação, que podem ser feitos em família.

A quem se destina? Para crianças dos 6 aos 10 anos, sendo que os exercícios são mais orientados para as crianças dos 6 aos 8 anos.

Qual a sinopse? Foi numa bela tarde de primavera que os irmãos Miguel e João foram ver o magnífico circo da Aldeia da Prosperidade. Mas algo inesperado aconteceu no espetáculo do Palhaço Altamente, que colocou os irmãos numa verdadeira aventura. Para conseguirem cumprir a sua missão com sucesso, vão ter de aprender a poupar. Não vão estar sozinhos nesta aventura. Vão contar com a ajuda de uma bata mágica e de um bichinho especial que nela vive.