Respirar é o novo livro de Prem Rawat, um guia que recorda a importância de um gesto quotidiano e essencial: a respiração. Em pequenas reflexões e relatos, o autor mostra como cada inspiração pode ser âncora de equilíbrio num mundo marcado pela ansiedade e pelo excesso de estímulos. A proposta é simples: viver com mais presença, gratidão e paz interior.

Prem Rawat partilha há mais de cinco décadas a sua mensagem de paz em mais de cem países. Nascido na Índia, fez o primeiro discurso público aos quatro anos e tornou-se autor bestseller internacional com obras como Ouve a Tua Voz e Peace is Possible.

PASSATEMPO

