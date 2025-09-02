Ally Morales perde o emprego por causa de Dominic Russo, mas acaba a trabalhar lado a lado com ele na redação da revista da família. Entre provocações, segredos e uma atração impossível de ignorar, o confronto transforma-se num jogo de poder e desejo. No limite entre o humor e a vulnerabilidade, os dois descobrem que até as feridas mais antigas podem abrir espaço para o amor.

Lucy Score é autora bestseller do New York Times, USA Today e Wall Street Journal. Os seus romances já foram traduzidos em mais de 20 línguas e tornaram-se fenómeno nas redes sociais. Vive na Pensilvânia, com o marido e um gato.

PASSATEMPO

Para se habilitar a ganhar um dos cinco exemplares do livro Por um Fio (edição Marcador), basta responder corretamente às duas perguntas que encontra no final do artigo.

O passatempo termina a 11 de setembro, às 11h00. Os resultados são divulgados a partir das 14h00 desse mesmo dia.

O formulário pede nome completo e morada. As participações incompletas não são consideradas. O fornecimento de dados falsos ou errados levará à desclassificação do vencedor. Confirme os dados antes de submeter a participação.

Só é aceite uma resposta válida por endereço de e-mail e por participante.

Se tiver alguma dúvida poderá enviar um e-mail para sapolifestyle@telecom.pt.

Não serão respondidas as dúvidas deixadas na caixa de comentários.

Não são aceites trocas de vencedores.

Os premiados serão avisados por e-mail.

Reservamo-nos o direito de excluir de futuros passatempos todos os que não procederem desta forma.

O SAPO Lifestyle é alheio ao envio do prémio que é da exclusiva responsabilidade da entidade ofertante.

Boa sorte.