Num tempo marcado por grande exposição digital, começam a surgir alternativas que privilegiam o contacto humano. Um exemplo é o The ASK Game, um jogo de cartas criado em Portugal por Filipa e Nuno Cardoso que procura estimular conversas significativas.

O baralho inclui 130 perguntas, em português e inglês, que vão desde questões simples — como “Qual é uma das memórias mais felizes da tua infância?” — até desafios de reflexão, como “Podes fazer download de um conhecimento ou competência à tua escolha. O que escolhes e porquê?”.

A proposta dos criadores do The ASK Game é simples: “trocar o telemóvel por um espaço de diálogo, seja num jantar de família, num encontro entre amigos ou num momento a dois. O jogo é utilizável em vários contextos: encontros familiares, jantares entre amigos, eventos de empresa ou momentos a dois — mas também próprio para jogar sozinho como ferramenta de reflexão”.

A procura por jogos deste género enquadra-se numa tendência mais ampla. Na Península Ibérica, ganha terreno o movimento “offline em família”, que valoriza atividades coletivas sem recurso a tecnologia.

