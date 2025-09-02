Ivy Benton entra na temporada londrina de bailes com um fardo inesperado: disputar a mão do príncipe feérico Bram para salvar a família da ruína. Mas, enquanto enfrenta rivalidades e pactos sombrios, é com o irmão de Bram, o enigmático Emmett, que descobre uma ligação perigosa. Entre luxos vitorianos e conspirações, cada passo aproxima-a de uma escolha que pode destruir Inglaterra — e o seu próprio coração.

Sasha Peyton Smith é autora bestseller do New York Times. A sua obra, traduzida em mais de dez línguas, inclui The Witch Haven e O Pacto das Rosas. Vive nas montanhas do Utah, numa casa centenária onde diz partilhar o espaço com dois fantasmas.

