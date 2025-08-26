Durante o encontro, na praça central do piso 1 do centro comercial, os participantes terão a oportunidade de conhecer novos jogos, revisitar títulos já familiares e partilhar partidas em grupo. "O espaço foi pensado para acolher tanto quem se inicia neste universo como jogadores com experiência, criando condições para que diferentes gerações se cruzem em torno do tabuleiro", informa a organização da iniciativa.

A atividade, a decorrer das 15h00 às 19h00, é promovida pelo Estação Viana Shopping em parceria com a associação ArtMatriz e insere-se num conjunto de eventos que procuram dinamizar o convívio comunitário.