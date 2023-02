Chama-se Vertuo Pop e é o mais recente lançamento da Nespresso que consegue juntar um design arrojado com o melhor da tecnologia de ponta.

A nova máquina, que conta com um formato mais pequeno e compacto mas sem comprometer a qualidade do café do sistema Vertuo, está disponível em seis cores que facilmente se adaptam a todos os estilos decorativos: preto clássico, branco coco, vermelho malagueta, amarelo manga, verde menta e azul oceano.

Tal como refere Brigitte Felber, Business Executive Officer da marca em comunicado “é uma excelente opção para quem procura uma máquina de café de alta qualidade que ocupe pouco espaço. Com o lançamento do sistema Vertuo em Portugal, no ano passado, expandimos as opções de café em casa para que os portugueses redescobrissem uma experiência de café da máxima qualidade, beneficiando em simultâneo de uma tecnologia inovadora e versátil, que lhes permitia obter também chávenas de café maiores”.

Outro dos destaques deste lançamento é o seu sistema de centrifusão que, graças à sua tecnologia inovadora patenteada pela marca, vai conferir mais sabor, mais corpo e mais creme ao seu café disponível em quatro tamanhos: Espresso, Double Espresso, Gran Lungo e Mug.

Em termos de características é de realçar o seu carácter sustentável, uma vez que esta máquina foi produzida com 35% de plástico reciclado.

A Vertuo Pop (PVP: 109€) está disponível desde 23 de fevereiro nas boutiques Nespresso e online.