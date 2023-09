Tranformação é o tema da nova exposição inaugurada no Loulé Criativo, no Algarve, e que reúne apenas trabalhos de artistas portugueses ligados ao mundo têxtil.

Uma reflexão da artista alemã Anni Albers sobre o ofício da tecelagem, que o descrevia como um "ofício multifacetado" e que tanto poderia "terminar na produção de objetos úteis ou pode elevar-se ao nível da arte”, serviu de mote para esta mostra artística que conta com a curadoria do artista Vasco Águas.

"Transformação apresenta uma reflexão sobre o universo têxtil, as suas múltiplas formas e abordagens, e o crescente reconhecimento da arte têxtil, ou da arte informada pelo têxtil, como uma forma de arte contemporânea", pode ler-se em comunicado.

Esculturas têxtis em feltragem, tapetes bordados e mantas de retalhos de patchwork são alguns dos objetos que poderá descobrir nesta exposição que reúne trabalhos de oito artistas nacionais, onde se incluem nomes como Ana Rita de Albuquerque, Filipa Won, Graça Paz, Guida Fonseca, Maria Pratas, Rita Teles Garcia, Rita Sevilha e Vasco Águas.

O desafio foi que,em cada um dos seus trabalhos, os artistas explorassem não só diferentes técnicas como materiais, destacando-se o burel, seda, linho, mandeira, burel, acrílico e vários tipos de lã.

A exposicão vai estar patente no Palácio Gama Lobo até dia 28 de outubro e pode ser visitada de segunda à sexta, entre as 09h00 e as 18h00, e aos sábados, entre as 09h00 e as 13h00.