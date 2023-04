Se quer supreender a sua mãe com algo fora da caixa e original, porque não preparar-lhe um brunch para dois repleto de coisas boas, sem ter que fazer nada e entregue à porta de sua casa?

A verdade é que este não é um brunch qualquer: tem a assinatura do restaurante Fauna & Flora que, para esta ocasião, desafiou a influencer digital Alice Trewinnard a criar um menu especial para o Dia da Mãe.

Este é composto por diferentes opções que vão desde as mais saudáveis às gulosas. Há tosta com esmagado de abacate e ovos estrelados, seguindo-se uma opção composta por iogurte, granola, mel e frutas frescas. Para sobremesa pode provar panquecas com coulis de bagas, doce de leite e frutos vermelhos frescos e, para acompanhar, um smoothie de kiwi, banana, maçã, espinafres, gengibre e limão.

Este menu, que tem um custo de 20 euros, vai estar disponível em exclusivo no Uber Eats entre os dias 28 de abril e 28 de maio.

Recorde-se que o restaurante Fauna & Flora conta com quatro espaços na zona da Grande Lisboa: Chiado, Santos, Anjos e Estoril.