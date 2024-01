"Código Famílias - Admiráveis sons" é o tema do próximo evento organizado pelo Museu das Comunicações, em Lisboa, e que convida todos os participantes a porem à prova um dos cinco sentidos: a audição.

Nesta sessão, que vai decorrer no dia 20 de janeiro pelas 15:00, miúdos e graúdos vão poder passar uma tarde em família onde vão ter a oportunidade de descobrir diferentes sons e deixar-se surpreender pelo poder da música.

"Num processo de pesquisa, vamos registar esses sons e reproduzi-los numa tertúlia de expressão corporal e sonora. Recorrendo a elementos como a repetição, a memória e a improvisação vamos construir uma orquestra de sons extraordinários", refere a instituição em comunicado.

Com um custo de 4 euros por pessoa, esta iniciativa destina-se a todas as famílias com crianças a partir dos 6 anos e tem a duração de 60 minutos.

Uma vez que os lugares limitados, os participantes devem fazer a sua inscrição prévia aqui.