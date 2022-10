A chegada do outono é sinónimo de dias mais frios, também com mais chuva e, em consequência, pisos molhados. Tudo isso pode resultar em menos motivação para fazer desporto ou de mais dúvidas na hora de escolher o desporto a praticar – já que as opções ao ar livre podem não ser viáveis. Face a esta questão, o Urban Sports Club reuniu algumas dicas de desportos indoor que não dependem dos humores do estado do tempo.

Bouldering: modalidade que tem em ganho um número crescente de adeptos, é uma prática da escalada, mas que não requer o uso dos equipamentos de segurança convencionais. Este desporto exige o esforço de todo o corpo e representa inúmeros benefícios – entre o ganho de força, resistência cardiovascular, e melhoria do equilíbrio e da concentração -, podendo ser uma excelente opção para um treino indoor, já que é possível praticar em várias instalações cobertas.

Padel: trata-se de um desporto de duplas, muito similar ao ténis, mas praticado num campo mais pequeno e com recurso a raquetes semelhantes a raquetes de praia. A grande diferença desta modalidade reside no facto de o campo estar rodeado por uma superfície de vidro, que funciona como um elemento extra no jogo. Assim, os jogadores podem usar as paredes para criar efeitos e movimentos, tornando o padel um desporto muito divertido e dinâmico. Além disso, o padel pode ser jogado durante todo o ano, dentro ou fora de portas – e tem-se tornado um dos desportos mais escolhidos do momento.

Boxe: um desporto de alto contacto onde os praticantes usam os punhos para combater o seu adversário. Uma aula de boxe incorpora um intenso treino de aptidão física e cardiovascular com treino de luta – onde é possível queimar mais de 800 calorias numa aula de 90 minutos. É ótimo para os níveis de energia e para o stress uma vez que a adrenalina continua a sentir-se muito depois do fim do treino.

Trampolins: saltar em trampolins é uma das melhores formas de juntar diversão e desporto. Além do salto existem várias técnicas de trampolim para aprender e aprimorar. O trampolim ajuda a melhorar a coordenação física, traz benefícios para o sistema cardiovascular e linfático, fortalece os ossos, ajuda a lidar como stress e a melhorar o humor.