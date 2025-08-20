AliExpress
Agosto é aquele mês que nos “sabe pela vida”, como se usa dizer. É verão, os dias correm soalheiros e o calendário reclama para si uma palavra deliciosa: férias. Mas, agosto, como qualquer outro mês, marcha rumo a novos dias. As férias hão de transformar-se numa maravilhosa memória, o despertador há de tocar mais cedo pela manhã e as ruas voltam a encher-se de burburinho e movimento. Havemos de reencontrar as nossas rotinas. Mas, este ano, também vamos descobrir uma oportunidade: a de oferecermos às nossas rotinas um feliz “olá” com novas ferramentas que tornam os dias – dos adultos, das crianças e dos jovens – mais leves, organizados e até divertidos.
Um bom pretexto para falarmos da nova campanha da AliExpress, pensada para este regresso aos dias mais atarefados e que, até 27 de agosto, nos está a oferecer descontos que chegam aos 80% – o mesmo é dizer que contamos com preços imbatíveis em grandes marcas. É bom, mas não fica por aqui: agora há mais marcas locais e com entrega gratuita em cinco dias. Além disso, contamos com a devolução gratuita em muitos dos produtos.
A AliExpress também nos enche o carrinho de compras com códigos de desconto que vão de 2€ a 100€. Códigos que tornam qualquer compra ainda mais vantajosa. Para usá-los, basta aplicá-los no(s) produto(s) selecionado(s) antes de finalizar a compra.
Na AliExpress o convite é simples: começar a nova etapa com tecnologia e acessórios que ajudam a ganhar tempo, energia, oportunidade para momentos de lazer, sempre ao nosso estilo e sem a necessidade de andarmos a saltitar de loja em loja.
Para cuidar de si
O dia ganha ritmo com a Xiaomi Mi Band 10. No pulso, o ecrã AMOLED de 1,72” desta pulseira inteligente torna cada detalhe mais nítido, seja para acompanhar notificações ou para seguir os treinos. Durante o exercício, o monitoramento de frequência cardíaca e de oxigénio no sangue ajuda a manter o foco no desempenho, enquanto os mais de 150 modos desportivos adaptam-se a qualquer atividade. E quando a rotina pede praticidade, a ligação BT 5.4 garante uma experiência rápida e estável.
O Xiaomi Mi Band 10 vai custar-lhe menos 115,52€, já que o preço original é 163,22€. Este, encontra-se à venda no AliExpress por 47,70€; mas se usar o código AFFBS05, ficará por 42,70€.
No pulso, o OnePlus Watch 3 acompanha os dias com discrição e utilidade. O ecrã AMOLED LTPO de 1,5” permite receber notificações, seguir os treinos ou dados de saúde em segundos. O check-in de saúde em 60 segundos oferece uma visão rápida do bem-estar, enquanto a bateria de cerca de cinco dias evita carregamentos constantes. Com GPS integrado e Wear OS da Google, é o aliado perfeito tanto em corridas como no quotidiano.
O OnePlus Watch 3 vai custar-lhe menos 456,45€, já que o preço original é 656,21€. Este, encontra-se à venda no AliExpress por 199,76€; mas se usar o código AFFBS35, ficará por 164,76€.
Uma ajuda preciosa
Na pressa do dia a dia, nunca se sabe quando a ajuda pode ser precisa. É neste contexto que entra a Xiaomi Mijia Bomba Portátil 2D. Pequena e leve, acompanha a bicicleta nas manhãs de treino, o carro nas viagens de fim de semana e até a motocicleta nas deslocações diárias. Com a bateria de 2000mAh, enche pneus em minutos e está sempre pronta para devolver tranquilidade a qualquer percurso. À noite, pode até transformar-se na solução inesperada para preparar balões numa celebração.
A Xiaomi Mijia Bomba Portátil 2D vai custar-lhe menos 54,14€, já que o preço original é 82,72€. Esta, encontra-se à venda no AliExpress por 28,58€; mas se usar o código AFFBS03, ficará por 25,58€.
Para a casa e o lazer
No corre-corre de casa, a poeira aparece sempre sem avisar. O Ilife A30 Pro dá uma ajuda nesses momentos: com a sucção forte de 5000Pa, vai recolhendo o que encontra pelo caminho e ainda se esvazia sozinho, o que significa semanas sem precisar pensar nisso. A bateria aguenta até 180 minutos, tempo suficiente para dar conta de vários cantos da casa numa só rodada. Pode ser comandado pelo aplicativo ou pelo controlo remoto — tanto faz se a vontade for acompanhar de perto ou simplesmente esquecer que ele está a trabalhar. No fim, fica a sensação boa de ter o chão limpo sem ter perdido tempo a empurrar um aspirador.
A Ilife A30 Pro vai custar-lhe menos 253,65€, já que o preço original é 359,86€. Esta, encontra-se à venda no AliExpress por 106,21€; mas se usar o código AFFBS15, ficará por 91,21€.
Os momentos de lazer tornam-se mais divertidos com a Nintendo Switch 2. O ecrã de 7,9” LCD em 1080p com 120Hz dá vida a cada detalhe, seja em aventuras épicas ou em partidas rápidas com amigos. De manhã, acompanha momentos de jogo portátil com os novos Joy-Con2 ergonómicos. À tarde, transforma-se em palco de competição com o modo TV estável, perfeito para partilhar a diversão. À noite, continua a surpreender com fluidez e imersão capazes de nos prender a atenção até ao último nível.
A consola de jogos de vídeo Nintendo Switch 2 vai custar-lhe menos 343,50€, já que o preço original é 855,55€. Esta, encontra-se à venda no AliExpress por 512,05€; mas se usar o código VIOBS100, ficará por 402 €.
Hora de assistir a um bom filme. Vamos transformar a sala num cinema improvisado? (venham daí as pipocas). Neste contexto, o Projetor Magcúbico HY300 Pro pode afigurar-se uma boa escolha. Compacto e portátil, projeta até 180° com resolução 1280×720P e suporte 4K. Com Android 11 integrado, é possível aceder diretamente a apps e conteúdos, enquanto o WiFi duplo e Bluetooth 5.0 garantem conectividade simples. Filmes, jogos ou apresentações — tudo ganha outra dimensão.
O Projetor Magcúbico HY300 Pro vai custar-lhe menos 147,63€, já que o preço original é 176,83€. Este, encontra-se à venda no AliExpress por 29,20€; mas se usar o código AFFBS03, ficará por 26,20€.
Entre descontos generosos, entregas rápidas e uma seleção de produtos que vão do escritório ao lazer, a AliExpress revela-nos que voltar à rotina não precisa de ser sinónimo de monotonia — pode ser o início de dias mais práticos, confortáveis e até inspiradores.
