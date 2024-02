Rhône é o nome da nova coleção de utensílios de cozinha da marca La Creuset. A inspiração para esta nova gama surgiu durante uma viagem à região vinícola francesa de Côtes du Rhône, onde se rendeu à cor daquele que é um dos seus produtos mais reconhecidos: o vinho.

Assim, resolveu trazer a riqueza da tonalidade vermelho-ameixa e o seu nome - que nos remete para um vinho tinto de ameixa muito particular desta zona - para este novo lançamento que inclui utensílios em ferro fundido, cerâmica de grés e vários acessórios.

"Como um copo de vinho refletindo a luz do fim da tarde ou um rico tecido de veludo, Rhône é um tinto sensual e sofisticado – instantaneamente um clássico", refere a marca em comunicado sobre este lançamento que chegou às lojas no início do mês. " Rhône presta homenagem à célebre região vinícola e aos seus vinhos, com tons de ameixa suculenta, cereja e vinho tinto para adicionar calor e riqueza à mesa."

De forma a captar de forma autêntica a riqueza esta tonalidade, a marca francesa conhecida por comercializar peças de cozinha coloridas de qualidade trabalhou com uma equipa de enólogos especializados e que, nas suas palavras, "trazer uma nova profundidade e complexidade a qualquer cozinha e mesa."

A coleção Rhône já está à venda nas lojas Le Creuset, em revendedores e online.