3 de maio de 1937

O romance histórico Gone With the Wind (E Tudo O Vento Levou) de Margaret Mitchell ganhou o Prémio Pulitzer de Ficção. Trata-se de uma história muito bonita que conta como uma jovem impetuosa e mimada se transforma aos poucos numa mulher decidida, determinada e lutadora. Estamos a falar de um dos romances mais famosos da literatura, em que a autora consegue retratar de forma impressionante a Guerra Civil norte-americana.

4 de maio de 1979

Há exatamente 41 anos, Margaret Thatcher tornou-se a primeira mulher a ocupar a posição de primeira-ministra no Reino Unido. Durante o seu mandato, tomou muitas medidas, fez mudanças e reformas importantes. Acabou por ficar conhecida pelo povo como a “Dama de Ferro”.

5 de maio de 1821

Esta a data da morte de Napoleão Bonaparte na Ilha de Santa Helena, onde estava exiliado. Tinha 51 anos. A vida do imperador francês está marcada por muitos mistérios e controvérsias, entre elas a causa da sua morte. François Antommarchi, o seu médico, declarou no relatório da autópsia, que tinha morrido de cancro de estômago. No entanto, este diagnóstico foi contestado em 1961, quando encontraram veneno numa das amostras de cabelo de Napoleão, o que levava a crer que teria sido envenenado.

6 de maio 1889

A Torre Eiffel foi oficialmente aberta ao público durante a Exposição Universal em Paris. Esta exposição ficou conhecida na História para sempre, devido a este símbolo icónico da capital francesa. A ideia inicial era que este monumento fosse desmontado no final do evento, mas Gustave Eiffel, o seu construtor, conseguiu uma autorização para que ela permanecesse no Champs de Mars.

7 de maio de 1946

A empresa Okyo Tsushin Kogyo K.K, hoje mundialmente conhecida como Sony, foi fundada no Japão. Só mudou de nome quando começou a vender para os EUA, em 1958.

8 de maio de 1933

Mahatma Gandhi iniciou um jejum em protesto pela operação britânica contra a Índia, que durou cerca de 21 dias. Gandhi ficou muito conhecido em todo o mundo por lutar pela independência do seu país sem fazer uso da violência e pela sua filosofia e pensamentos pacifistas que acreditava serem o único caminho para conquistar a igualdade.