Escapadinhas de Páscoa: conheça cinco destinos de sonho espalhados pelo país

Desvendar as margens do Douro

Por que não aproveitar o tempo livre para explorar as paisagens do Douro? Do Porto a Barca de Alva, há subidas pelo rio, vinhas e zonas de turismo rural para visitar. A nossa sugestão fica pela zona de Peso da Régua, onde pode conhecer a Casa de Mateus, responsável por lançar o vinho Mateus Rosé para o mundo. Desde o histórico Mosteiro de S. Gonçalo a aprender sobre a aprender sobre a zona no Museu do Douro, esta sugestão encontra-se a transbordar de cultura.

Visita à Veneza portuguesa

Aveiro tem muito para oferecer a todos os miúdos e graúdos. Além de agradáveis passeios pela cidade, a cultura da região convida as famílias a perderem-se entre iguarias e costumes. Não pode perder um relaxante passeio de moliceiro ou pelas famosas salinas, a terminar num lanche com ovos moles. É também obrigatória uma visita às casinhas à beira-mar da Costa Nova. Parta à descoberta desta Veneza portuguesa.

De aldeia em aldeia

Aproveite a Páscoa para conhecer a beleza natural das Aldeias de Xisto, uma rede de 27 aldeias no centro de Portugal, onde pontos turísticos nasceram a partir de ruínas. Entre Castelo Branco e Coimbra, os visitantes podem desfrutar de uma das zonas mais bonitas e verdes de Portugal. Com momentos de degustação, desporto e aventura, vivem-se umas mini-férias muito relaxantes.

Por detrás das muralhas

Conhecida por uma extensa área de muralhas, Óbidos destaca-se entre as regiões do horizonte português. Com os seus ares medievais, vale a pena dar uma volta pelos jardins e terraços no interior do castelo, fazendo uma paragem ou outra para petiscar, comprar artesanato e beber uma ginja. Também pode visitar a famosa vila literária, que reúne lojas como a Livraria de Santiago, onde altares se transformaram em estantes. Óbidos está à sua espera!

Viagem ao passado

Mértola converte-se no vestígio mais importante da presença árabe em Portugal, merecendo um passeio a pé pelas suas ruas estreitas e encantadoras. Por uma boa razão é denominada de Vila-Museu, com o seu núcleo romano, bairro islâmico e antiga oficina de tecelagem. Depois de absorver toda esta história viva, pode conhecer as maravilhosas margens do Guadiana. O Parque Natural Vale do Guadiana é o local ideal para abraçar a beleza da paisagem por completo.