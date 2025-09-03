A iniciativa parte da Pipadouro, empresa de turismo fluvial, que coloca a bordo do iate histórico Friendship I um itinerário de nove horas (9h00 às 18h00) pela extensão da Região Demarcada do Douro. A viagem, intitulada “Douro de Ponta a Ponta”, propõe atravessar as eclusas de Bagaúste, Valeira e Pocinho e observar as vinhas em socalco, quintas seculares e aldeias ribeirinhas que dão corpo à paisagem classificada como Património da Humanidade.

O programa, que arranca a 10 de setembro — data da criação oficial da região —, combina a travessia fluvial com uma experiência enogastronómica. No menu figuram pratos inspirados na cozinha local, como o Creme de castanha e cogumelos selvagens, a Posta mirandesa e os Papos de anjo com calda de Vinho do Porto, acompanhados por vinhos das três sub-regiões do Douro: Baixo Corgo, Cima Corgo e Douro Superior.

Além da componente gastronómica, a viagem inclui sessões de storytelling vínico conduzidas por especialistas, bem como uma performance poética concebida para evocar a identidade do rio e das suas gentes.

O itinerário termina em Barca d’Alva, na fronteira com Espanha, podendo os participantes regressar no próprio dia de comboio ou transfer privado, ou prolongar a experiência com pernoita na região.

O Friendship I é uma embarcação histórica em madeira com 66 pés de comprimento, construída em 1957 para servir a Marinha Inglesa.

De acordo com a organização, "o programa especial 'Douro de Ponta a Ponta' terá um custo desde 6.500 euros para um grupo de oito pessoas, contemplando a exclusividade do Friendship I. As reservas podem ser efetuadas no site da Pipadouro, através do e-mail info@pipadouro.pt ou dos números de telemóvel 939196262/917510000.