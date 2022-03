Numa altura em que ainda estamos a sair de uma pandemia, as crianças confrontam-se agora com uma nova fonte de medo e ansiedade. Como sempre, os livros podem ser uma preciosa ferramenta para lidar com as dúvidas, perguntas e receios. Eis algumas sugestões.

"O Rapaz ao Fundo da Sala"

Notável obra de estreia, inspirada em histórias verdadeiras de pessoas que a autora conheceu em campos de refugiados. A importância da amizade e da bondade num mundo tantas vezes intolerante e sem sentido. “O Rapaz ao Fundo da Sala” (edição Booksmile) sagrou-se vencedor dos prémios Blue Peter e Waterstones para Melhor Livro Infantil.

O livro tem o preço de 14,99 euros.

"A Viagem"

Como será deixar tudo para trás e percorrer quilómetros e quilómetros rumo a um destino longínquo e estranho? A Viagem (edição Fábula) conta, de forma cuidada e sensível, a história de uma mãe que parte numa viagem com os dois filhos para fugir à guerra. Uma viagem carregada de medo do desconhecido, mas também de muita esperança. Uma autora com uma escrita sensível e ilustrações bonitas e sofisticadas. Aborda com sensibilidade a questão da guerra. Apoiado pelo Alto Comissariado para as Migrações (ACM) e pela Amnistia Internacional (AI). Multipremiado e com excelentes críticas internacionais.

O livro tem o preço de 14,39 euros.

"Eu e o Meu Medo"

Quando uma menina muda de país e entra para uma escola nova, o seu medo tenta convencê-la a ficar sozinha e assustada. Como pode ela fazer amigos, se não entende o que as pessoas dizem? De certeza que mais ninguém se sente assim? Depois da obra-prima “A Viagem”, que alcançou um enorme sucesso, Francesca Sanna conta-nos, com delicadeza em “Eu e o Meu Medo” (edição Fábula) como podemos encontrar amizade e conforto quando partilhamos os nossos medos.

O livro tem o preço de 14,39 euros.

"Um Dia" / "A Seguir" / "Depois" / "Em Breve" /"Talvez" / "Agora"

Há épocas e acontecimentos que não podem ser esquecidos. O aclamado e multipremiado escritor britânico é autor de uma série essencial sobre a vida de Felix, um órfão judeu durante a II Guerra Mundial. Livros com a edição Fábula.

Os livros têm o preço de 13,99 euros.

"Pax"

O Peter e o Pax são inseparáveis. Desde que o Peter resgatou o pequeno raposinho, os dois tornaram-se parte um do outro, vivendo grandes aventuras e momentos inesquecíveis. Mas o inimaginável acontece: o pai do Peter parte para a frente de combate, o rapaz tem de ir viver com o avô e, contra a vontade do Peter, o Pax é “libertado” na floresta. Uma narrativa maravilhosa e mágica sobre as verdades essenciais que nos definem (edição Fábula).

O livro tem o preço de 16,59 euros.

"Quando Hitler Roubou o Coelho Cor de Rosa"

Publicado originalmente há 50 anos, este clássico da literatura infantojuvenil conta uma história inspirada na vida da própria autora, Judith Kerr (1923-2019), e na fuga da sua família ao nazismo, na Segunda Guerra Mundial (Edição Fábula).

O livro tem o preço de 14,99 euros.

"O Muro no Meio do Livro"

O muro no meio do livro é, supostamente, para proteger um lado do livro do outro lado. Supostamente. “O Muro no Meio do Livro” (edição Nuvem de Letras) é uma metáfora com uma clara mensagem política sobre a divisão das nações e a construção de muros. Uma história simples e inteligente, com ilustrações fabulosas que provoca a discussão de temas fundamentais.

O livro tem o preço de 14,40 euros.

"Nevoeiro em Agosto"

Contada através da perspetiva do jovem Ernst, “Nevoeiro em Agosto” (edição Nuvem de Tinta) é a história trágica, mas verdadeira, da sua breve vida e da sua luta pela verdade e pela liberdade. Um relato de coragem e amizade no cenário desesperante de guerra e ódio que varreu a Europa durante a segunda guerra mundial.