O programa procura festejar as possibilidades do cinema, percorrendo um conjunto de filmes exemplares que vão do musical ao filme de autor, passando pelo mudo musicado ao vivo. E convida à festa, à festa do cinema! Uma atividade ideal para fazer com os miúdos mais crescidos que adoram a sétima arte e que querem viajar pelo mundo das histórias antigas.

Arranca com Cinema Paraíso, de Giuseppe Tornatore (1988), obra onde a nostalgia das imagens em movimento se transforma em aberta homenagem à magia do cinema do passado. O filme, de 1988, conquistou inúmeros prémios, e um lugar incontornável no imaginário do cinema ocidental.

Seguem-se Blake Edwards e uma Festa(1966) imperdível; Buster Keaton em Steamboat Bill, Jr., magistralmente musicado ao vivo por Filipe Raposo; Jacques Demy e as suas Donzelas de Rochefort (1967). Paulo Rocha, com Rio do ouro (1998) e Roy Andersson com Da eternidade (2019) completam a programação, que encerra com um concerto de Xinês, financiado no âmbito do apoio à comunidade artística. Xinês propõe-nos uma viagem conjugando música e imagens, texturas e paisagens. Uma ambiência que celebra o espaço, o encontro, as histórias que pontuam o programa deste ano.

Todas as sessões são às 21.30h, no Jardim do Centro de Arte e Cultura. O portão, junto ao quiosque do templo romano, abre às 21h e os 60 lugares da plateia vão sendo ocupados à medida que cheguem os espectadores, até ao limite de lugares disponíveis. Aplicam-se todas as regras de segurança em vigor — nomeadamente o uso de máscaras e o distanciamento social entre lugares de plateia. Não são admitidos animais nem alimentos!

Programa:

- Cinema Paraíso

3 jul.: 20.30h

- A Festa

10 jul.: 21.30h

- Steamboat Bill, Jr.

Musicado ao vivo por Filipe Raposo

31 jul.: 21.30h

- As Donzelas de Rochefort

7 ago.: 21.30h

- O Rio do Ouro

14 ago.: 21.30h

- Da Eternidade

28 ago.: 21.30h

Saiba mais no site da Fundação Eugénio de Almeida.