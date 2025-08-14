Comprar casa na rua mais cara de Portugal custa, em média, 8.106.364 euros. Este é, pelo menos, o valor pedido pelos proprietários da exclusiva Urbanização Quinta do Lago, localizada em Almancil, no Algarve.

O top dez do ranking das ruas mais caras para comprar casa é dominado por imóveis que se encontram em Cascais, segundo a análise realizada pelo Idealista, uma marca de marketplace imobiliário de Portugal.

A completar o pódio deste ranking de luxo encontram-se a Rua Soto Maior, em Sintra, com um preço médio de 3.912.000 euros, e a Avenida dos Descobrimentos, em Lagos (3.797.450 euros).

A quarta morada com os preços mais exclusivos para comprar uma casa está situada na Rua Vilas do Mar, na freguesia de Carvalhal (3.644.444 euros). Seguem-se na tabela a Rua Faias, localizada em Cascais (3.589.091 euros) e a Rua Melo e Sousa, no Estoril, onde o preço médio da habitação de luxo ronda os 3.554.768 euros.

Na sétima posição encontra-se a Rua dos Pinheiros, localizada em Cascais, que conta com casas a um preço médio de 3.312.105 euros. A lista das dez ruas mais caras fica completa com a Rua do Pinhal, no Estoril (3.195.000 euros), a Avenida 24 de Julho, em Lisboa (3.054.850 euros) e a Rua Carreira de Tiro, em Barcarena (3.021.933 euros).

"Para a elaboração desta análise, o Idealista analisou o preço médio absoluto de apartamentos e moradias anunciados na mesma rua. Para evitar distorções nos dados, apenas se consideraram as ruas que contavam com um mínimo de 10 anúncios, eliminando ainda imóveis duplicados. Esta análise apenas revela o preço médio das ruas com imóveis à venda, o que não significa que sejam as casas mais caras de cada mercado", informa esta marca de marketplace imobiliário em comunicado.