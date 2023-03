Há um novo restaurante que veio alargar a oferta gastronómica da zona de restauração de um dos maiores centros comerciais da Europa. Chama-se Casa Mia, abriu portas no mês de fevereiro, no Centro Comercial Colombo, e pretende proporcionar uma verdadeira experiência italiana.

Como forma de tornar o momento da refeição mais privado e oferecer algo diferente a todos aqueles que percorrem o food court deste centro comercial, o Casa Mia apostou na criação de um espaço de 420m2 onde o estilo minimalista e clean se impõe. “Daí a escolha dos materiais que passam pelo uso da madeira de carvalho, azulejos artesanais e tecidos de linho e algodão, em tons neutros”, diz Rui Sanches ao SAPO Lifestyle sobre a decoração. Para além dos candeeiros de barro, mesas de lios e cadeiras com entrançado em corda, conta ainda com diferentes ilhas com sofás modulares em madeira decorados com almofadas em tons terra.

créditos: Nuno Correia

E porque nem só de uma boa decoração vive um restaurante, garantir uma boa experiência gastronómica foi outra das preocupações do Casa Mia. Afastando-se radicalmente do conceito de comida rápida que tipicamente se associa a estes espaços, foi criada uma carta que tem como base receitas tradicionais italianas que já nos são familiares.

Se gosta de entradas mais leves, o Carpaccio di Manzo (16€), com alcachofra, pinhões, Grana Padano e azeite de trufa, é uma boa aposta. Quem quiser algo mais consistente e aconchegante tem o Arancini al Ragù (10€), de arroz siciliano, recheado com ragù. Para acompanhar pode escolher entre um cocktail ou vinho a copo, onde se inluem os famosos Aperol Spritz (7€) e prosecco (4,5€).

créditos: Nuno Correia

Com mais de duas dezenas de opções disponíveis para prato principal, o mais difícil vai ser escolher. O Linguine ai Gamberi e Peperoncino (16€), a Lasagna al Ragú (14€) e o Risotto ai Funghi e Tartufo Nero (16€) são algumas opções que os amantes de pastas e risottos vão poder encontrar neste menu que tem como estrela aquele que é um dos ingredientes mais utlizados na cozinha italinana: a trufa. Entre as oito variedades de pizzas destacam-se a Tartufi e Porcini (16€), com mozzarella fiordilatte, cogumelos porcini, queijo asiago e creme de trufa preta, a Diavola (16€), com tomate, mozzarella fiordilatte, ventricina calabrese picante e manjericão, e a Scamorza Affumicata e Speck de Asiago (16€), com tomate, mozzarella fiordilatte, queijo scamorza fumado, queijo Grana Padano, speck de asiago e azeite de trufa. Todas são confeccionadas in loco e em forno de lenha à vista dos clientes.

créditos: Nuno Correia

“Para garantir a qualidade e frescura de todos os produtos, fazemos todo o processo de confeção das massas e pastas frescas no restaurante. A pizza é de base fina e crocante, não só porque é confecionada no forno a lenha, mas também porque passa por um processo de fermentação lenta da massa, que lhe confere também leveza”, explica o fundador e CEO do grupo de restauração Plateform sobre esta estrutura localizada na entrada do espaço. “Além disso, a cozinha aberta para a sala permite aos visitantes terem a experiência de acompanhar a produção dos pratos em modo live cooking.”

A refeição pode (e deve) ser terminada com um doce. Se preferir os clássicos italianos pode escolher entre o Tiramisù (5€), uma sobremesa à base de café, mascarpone e palitos la Reine que dispensa apresentações, ou a Torta Caprese (5€), que consiste num bolo de chocolate e amêndoa com gelado de nata.

De forma a fazer com que os seus clientes viajem até Itália sem sair de Lisboa, é essencial a aposta em produtos de qualidade. Como refere Rui Sanches, cerca de 90% da matéria-prima utilizada é oriunda de regiões como Puglia, Modena, Emilia Romagna, Toscana ou Piemonte. “Temos essa preocupação, pois queremos que a experiência seja o mais autêntica possível”, remata.

O Casa Mia está localizado no piso 2 e funciona todos os dias entre as 12h e as 00h.

O SAPO Lifestyle esteve no Casa Mia a convite do restaurante.