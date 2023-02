“O evento tem um cariz solidário e apoia a Associação para o Planeamento da Família do Norte (AFP) com a contribuição solidária de um valor simbólico de 2 euros por família, sendo que a totalidade do valor vai diretamente para a instituição de solidariedade social”, informa a entidade que organiza o Mercadinho do Bebé, a Mamãs e Bebés.

No mercadinho que decorre entre as 10h00 e as 19h00, os participantes terão a oportunidade de ter contacto, num só espaço, com diversas marcas com promoções exclusivas ao Mercadinho do Bebé, ideais para que a mãe possa criar o enxoval do seu bebé. Ao longo do evento, quem se deslocar à Alfândega do Porto poderá usufruir de atividades para toda a família, desde ecografias emocionais 5D, sessões fotográficas, sessões de Pilates e relaxamento e ainda vários workshops gratuitos.

Acresce que “todas as mamãs irão receber um saco de amostras e será, ainda, sorteado um mega cabaz no valor de 2500 euros cheio de prémios de cada marca presente no evento”, informa a organização. Na iniciativa participam, entre outras, as marcas Chic My Baby, Chicco, Farmácia Gaia Jardim, Rascal + Friends, BebéCord, Chikilins, bebé4D, Celeiro.

As inscrições no Mercadinho do Bebé podem fazer-se através do site criado para o efeito.