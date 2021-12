Novo ano em tons de azul

Estrear roupa interior é uma tradição de Ano Novo já muito antiga, ainda para mais se for azul. Segundo o conhecimento popular, o azul significa boa sorte e serenidade, sendo um dos costumes preferidos dos países ocidentais. Há ainda quem prefira a paixão associada ao vermelho ou a paz e a tranquilidade de um conjunto branco.

12 passas, 12 desejos

As 12 badaladas da meia-noite constituem sinónimo de comer 12 passas, cada uma símbolo de um desejo para o ano que se avizinha. Tal tradição remonta a Madrid do século XIX, quando, em protesto, se trocaram uvas por passas nas celebrações de Ano Novo. Embora o sabor desta iguaria constitua motivo de discussão, não há dúvida de que ajuda a formular algumas resoluções.

Olhar o novo ano de cima

Olhar para os próximos 365 dias a partir de um ponto alto é também uma conhecida superstição. De forma a atrair boas fortunas, subir a uma cadeira é um passo obrigatório. Mas atenção, a subida deve ser sempre feita com o pé direito e, se possível, com uma nota na mão! Afinal, a expressão “entrar com o pé direito” tem a sua razão de ser.

Dar uso às panelas

Quem abre a janela à meia-noite, não escapa ao ruído de panelas e tachos a bater. É verdade, o barulho destes utensílios culinários ajuda a recomeçar em grande. Vários rituais pagãos foram baseados na ideia de que o ruído afastava os maus espíritos, presentes no ano anterior. A tradição espalhou-se por todo o país, apesar de ser mais comum no sul de Portugal.

Dinheiro no sapatinho

As crenças orientais ditaram que a entrada de boas energias é feita através dos pés. Assim, há muitos que procuram viver a passagem de ano com uma nota ou moedinha no sapato. O bolso também deve estar recheado com dinheiro. O importante é não entrar no novo ano de mãos a abanar!