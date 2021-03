5 receitas de Páscoa que vão levar todos à cozinha

Todas as festividades são uma boa desculpa para sair da linha, mas a Páscoa é perfeita para furar a dieta. Tanto as amêndoas como os ovos de chocolate são a perdição de miúdos e graúdos. A juntar a isso, existem ainda receitas que fazem água na boca e quw são próprias desta data. Abaixo, conheça cinco e prepare-as com os mais novos. Açúcar e tradição são sempre uma boa combinação!

Folar doce

Para preparar o bolo mais famoso da Páscoa, primeiro dissolva 20 gramas de fermento em 100 ml de leite. De seguida, adicione 100 gramas de farinha e misture. Deixe a massa levedar durante duas horas.

De seguida, coloque numa batedeira 300 gramas de farinha, 50 de açúcar, 125 de manteiga, uma colher de chá de canela, quatro ovos e uma pitada de sal. Misture tudo. Acrescente 100 ml de leite e misture.

Junte a este preparado o fermento e amasse bem. Quando estiver uniforme, reserve a massa e deixe levedar por mais uma hora.

Antes de ir ao forno, molde a massa em forma de bola e no centro faça um buraco, onde deverá colocar um ovo cozido. Com tiras de massa, cubra o buraco – segundo a forma tradicional. Para finalizar, pincele com gema de ovo e leve ao forno durante 25 minutos.

Ninhos de Páscoa

Esta receita é super fácil e indicada para fazer com os mais novos. Para começar, derreta o chocolate, mel e manteiga em banho-maria. Depois, retire do lume e junte cereais do género corneflakes até que fiquem cobertos pela mistura de chocolate. Por fim, basta colocar a massa em pequenas formas, enfeitar a gosto e levar ao frio.

Tarte de amêndoa

A amêndoa é a rainha da Páscoa e, por isso mesmo, não podíamos deixar de a homenagear. Para preparar esta deliciosa tarte, primeiro pré-aqueça o forno a 200ºC.

À parte, num recipiente, triture 200 gramas de bolachas e misture-as com 60 gramas de manteiga amolecida. Coloque numa tarteira e faça uma base compacta para a tarte.

Bata 100 gramas de amêndoas peladas e raladas com uma lata de leite condensado. Junte quatro ovos. Atenção, bata sempre que adicionar um novo ovo. De seguida, adicione 2 dl de natas e bata até ficar uma mistura homogénea.

Deite este creme na base de bolacha e leve ao forno durante 30 minutos.

Ovo da Páscoa caseiro

O doce preferido desta data também merece uma receita caseira e, quiçá, ganhar um lugar no pódio dos melhores ovos de chocolates das crianças.

Há várias formas de fazer esta delícia. Pode optar por uma opção mais saudável e apenas derreter 400 gramas de chocolate com manteiga, colocar em formas e levar ao frio. Para algo mais elaborado e doce, pode adicionar leite condensado ou rechear os ovos com mousse de chocolate, por exemplo.

Folar de carne

Saindo dos doces, mas com um olho no folar, trazemos uma sugestão para os fãs de salgados – um folar carne. Para esta receita, dissolva 50 gramas de fermento em cerca de 10 ml de água morna.

À parte, de preferência numa bancada, coloque 1 kg de farinha e abra um buraco no meio. Depois, coloque 125 gramas de manteiga amolecida, 150 ml de azeite, quatro ovos, o fermento dissolvido e uma pitada de sal fino.

Amasse muito bem até obter uma massa homogénea que se descole facilmente das mãos. Quando conseguir, polvilhe com farinha e deixe levedar, num local coberto, até duplicar o volume. Enquanto espera, corte os enchidos em fatias.

Unte uma forma com azeite. De seguida, vá colocando a massa e os enchidos. O melhor é dividir a massa em três ou quatro partes e ir colocando os enchidos por camadas. Depois, aguarde mais meia hora. Para finalizar, pincele o folar com gema e coloque o forno a 180ºC. Retire quando estiver com um aspeto dourado.