Em Portugal, o número de espaços pet friendly tem vindo a crescer e as praias não são exceção. Embora a maioria das zonas balneares concessionadas não permita animais durante a época alta, há exceções onde os cães são bem-vindos. A Royal Canin reuniu o top cinco das melhores praias para desfrutar do verão na companhia do seu patudo.
1. Praia do Porto da Areia Norte – Peniche
Foi a primeira praia pet friendly do país e continua a ser uma das mais procuradas. Localizada na marginal que liga Peniche ao Cabo Carvoeiro, está equipada com dispensadores de sacos para recolha de dejetos e sinalética clara sobre as regras de utilização.
2. Praia do Coral – Viana do Castelo
Entre dois pontões que suavizam a ondulação, oferece um areal extenso e águas geralmente calmas — ideal para quem procura tranquilidade com o seu cão.
3. Praia Suave Mar – Esposende
Um clássico do norte, conta com bons acessos, extenso areal e todas as condições pensadas para os animais: bebedouros, água potável, circuito de limpeza e dispensadores de sacos de dejetos.
4. Praia das Amoeiras – Torres Vedras
Em Santa Cruz, junto ao miradouro de Santa Helena, abriu-se ao conceito pet friendly em 2021. Para além dos dispensadores e bebedouros, há até casotas disponíveis para os cães.
5. Praia dos Pescadores – Oeiras
Mesmo junto ao Centro Náutico de Paço de Arcos, oferece um espaço mais pequeno, mas protegido por pontões, com mar calmo. Além da limpeza regular, dispõe de bebedouros e sacos de dejetos para manter o areal em boas condições.
Regras a não esquecer
Antes de pôr as patas no areal, tenha em conta que:
o uso de coleira ou peitoral e trela é obrigatório;
deve recolher sempre os dejetos;
é necessário levar consigo o Documento de Identificação ou Passaporte do Animal de Companhia;
animais feridos, doentes ou com cio não são permitidos;
no caso de raças potencialmente perigosas, é obrigatório açaime e trela curta fixa à coleira ou peitoral.
