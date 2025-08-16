Em Portugal, o número de espaços pet friendly tem vindo a crescer e as praias não são exceção. Embora a maioria das zonas balneares concessionadas não permita animais durante a época alta, há exceções onde os cães são bem-vindos. A Royal Canin reuniu o top cinco das melhores praias para desfrutar do verão na companhia do seu patudo.

1. Praia do Porto da Areia Norte – Peniche

Foi a primeira praia pet friendly do país e continua a ser uma das mais procuradas. Localizada na marginal que liga Peniche ao Cabo Carvoeiro, está equipada com dispensadores de sacos para recolha de dejetos e sinalética clara sobre as regras de utilização.

2. Praia do Coral – Viana do Castelo

Entre dois pontões que suavizam a ondulação, oferece um areal extenso e águas geralmente calmas — ideal para quem procura tranquilidade com o seu cão.

3. Praia Suave Mar – Esposende

Um clássico do norte, conta com bons acessos, extenso areal e todas as condições pensadas para os animais: bebedouros, água potável, circuito de limpeza e dispensadores de sacos de dejetos.

4. Praia das Amoeiras – Torres Vedras

Em Santa Cruz, junto ao miradouro de Santa Helena, abriu-se ao conceito pet friendly em 2021. Para além dos dispensadores e bebedouros, há até casotas disponíveis para os cães.

5. Praia dos Pescadores – Oeiras

Mesmo junto ao Centro Náutico de Paço de Arcos, oferece um espaço mais pequeno, mas protegido por pontões, com mar calmo. Além da limpeza regular, dispõe de bebedouros e sacos de dejetos para manter o areal em boas condições.

Regras a não esquecer

Antes de pôr as patas no areal, tenha em conta que: