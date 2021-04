Frio e molhado, o quarto mês do calendário enche o celeiro e farta o gado, dizia-se antigamente. Esta é uma daquelas épocas do ano em que todos os dias há que fazer no jardim. Saiba como aproveitar o melhor da primavera enquanto vai preparando o verão.

A partir de agora, à medida que as temperaturas vão subindo e o calor aumentando, os trabalhos no seu jardim tendem a intensificar-se na mesma proporção. As plantas começam a crescer e florescer, o relvado exige mais cuidados, é altura de semear e plantar vegetais e hortaliças. Enfim, o jardim e a horta ganham novo esplendor mas também exigem cuidados acrescidos. Estação das flores, das cores e dos aromas inebriantes, tudo é permitido, menos podar o que está em flor e o que está a rebentar. Para o sucesso das culturas de primavera é muito importante que o mês de abril tenha bastante chuva, para facilitar a germinação das sementes e ajudar no crescimento das plantas. Preparar os canteiros onde se irá posteriormente semear e fazer plantações em maio, incorporando-lhes bastante matéria orgânica, é uma das ações a empreender. Transplantar as plantas semeadas nos meses anteriores e que já estejam crescidas é outra. Confira a nossa lista de tarefas e de conselhos para este mês e mãos à obra!













































































