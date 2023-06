Numa coleção de móveis e objetos de decoração de grande pormenor a DAM, especializada em desenvolver mobiliário e acessórios, evoca as origens portuguesas através de um estilo único que desperta emoções, e ressalta a importância da simplicidade e da alta qualidade.

Formados em Design, é desde 2013 que Joana e Hugo desenvolvem narrativas e exploram cores, formas, tecnologias e materiais para criarem as suas peças da marca que apela às emoções e simplicidade, honrando as raízes e as origens.

Os dois designers apaixonados por criar novos objetos, encontravam-se na altura a desenhar mobiliário para a sua própria casa, e entre os esboços estavam as famosas mesas de cabeceira Nel e Maria. Foi depois de se candidatarem ao Projeto POP’s da Fundação Serralves, e vencerem na categoria de mobiliário, que decidiram dar o passo em frente.

Três meses depois estariam na Feira 100% Design em Londres, com mais dez produtos desenhados e quatro produzidos.

Cada objeto da DAM é feito à mão em Portugal com materiais naturais, conjugando técnicas tradicionais, tecnologia e design. A aposta forte na sustentabilidade e economias locais, inspirada na portugalidade, na natureza e nas banalidades do dia a dia, as peças da marca DAM renovam o património coletivo e promovem ao mesmo tempo, a identidade portuguesa pelo mundo.

O seu processo de produção requer carinho e precisão, já que nenhuma máquina substitui verdadeiramente uma mão ou um olho humano, e garante o compromisso de materiais de qualidade com o artesanato, que se revela na produção de mobiliário bem feito, intemporal, bonito e funcional.

Exemplos disso são o banco Pipo, uma peça de cortiça escura, que se inspira no tradicional barril de vinho em madeira, a icónica cadeira de madeira Alice, com assento em junco, tecido no padrão usado pelos artesãos do passado; a mesa Magma, onde a combinação de cortiça escura com o mármore português evoca a crosta terrestre, ou o candeeiro Sara, cujo abajur representa o tradicional chapéu de palha usado pelas mulher do Baixo Minho. Já a cadeira Gago, é um exemplo inspirado no formato do capacete do primeiro aviador a atravessar o Atlântico, em que os seus braços curvos apontam para as asas de um hidroavião, e o estofamento que agora pode também ser em burel, repousa sobre uma plataforma de madeira maciça que lembram os flutuadores, dando a quem se senta nela a sensação do descolar numa aventura perfeita.

A produção dos produtos da DAM ocorre exclusivamente nas regiões de Paços de Ferreira e Leiria, e conta com fabricantes que adotam uma postura socialmente responsável e seguem rigorosos padrões éticos. Além disso, mantém uma estreita colaboração com indivíduos que possuem diversas experiências, os quais contribuem para um objetivo compartilhado: valorizar a produção local. A sustentabilidade é o princípio fundamental em cada etapa do desenvolvimento dos produtos da marca.

Priorizar a criação de peças de alta qualidade, duradouras e atemporais é o principal pilar do compromisso sustentável da empresa, baseado em cinco valores fundamentais. Os outros quatro valores estão relacionados com o uso de materiais naturais e certificados, com a preservação da herança cultural, com a atribuição de um valor justo a cada peça e à não acumulação de stock, uma vez que cada item é produzido somente mediante encomenda.

Depois de realizar o seu processo de desenvolvimento dos produtos no seu escritório localizado na Oliva Creative Factory, em São João da Madeira, a equipa da DAM acompanha de perto a produção, garantindo um cuidado meticuloso e preciso em cada etapa.

Por reconhecer que nenhuma máquina pode realmente substituir a habilidade da mão ou o discernimento do olhar humano, a DAM compromete-se a utilizar materiais de qualidade, combinando técnica, conhecimento local e design, para criar móveis verdadeiramente únicos em sofisticação e qualidade. Esses produtos possuem uma personalidade marcante e são capazes de resistir ao uso diário.

Hoje a DAM comercializa os seus produtos maioritariamente no mercado internacional, essencialmente através de profissionais da arquitetura e do design de ambientes, sendo esta uma aposta desde o início da atividade. A comprovar este sucesso, as peças da DAM estendem-se ao resto do mundo, com a exportação para 14 países, com especial destaque para a Alemanha, França, E.U.A e Emirados Árabes Unidos. O seu mobiliário equipa cadeias hoteleiras de luxo, como a Sheraton e a Marriot, assim como empresas multinacionais como a Google e a Survey Monkey.

Não temos dúvidas que a DAM tem vindo a produzir mesmo bem.

