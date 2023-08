A Mokki Design é uma marca portuguesa de design de iluminação e peças autorais com uma identidade multicultural

O trabalho da artista-designer Mónica Pinto é uma ode ao universo sensorial, uma fonte inesgotável de inspiração que dá origem a desenhos verdadeiramente inovadores e esculturais. Cada traço meticulosamente traçado pelas suas mãos, é o ponto de partida para narrativas únicas, cheias de significado e expressão. As suas criações transmutam paixões e emoções em peças de linguagem conceitual e arquitetónica, que transcendem a simples materialidade.

Ao mergulhar nas obras de Mónica Pinto, somos levados a um universo onde a arte transcende as fronteiras da forma e da função, do abstrato e do concreto. O jogo magistral entre luz e sombra, os detalhes minuciosamente esculpidos e a combinação de materiais singulares conferem a cada uma das suas criações um carácter singular e distintivo.

A natureza multidisciplinar do seu trabalho permite-lhe explorar diversas técnicas e meios, como escultura, pintura e design, harmoniosamente entrelaçados em suas composições. Através das suas habilidosas mãos e olhar criativo, a Mokki de Mónica dá vida a objectos que transcendem a sua funcionalidade, tornando-se verdadeiras obras de arte.

Nascida em 1977 na Galiza, região norte de Espanha, Mónica adotou o apelido carinhoso de infância, "Mokki". Em Portugal, juntamente com a sua companheira e mãe, Nazaré Kahler, ela dá vida à marca, apostando na Arte como a forma mais pura de expressão humana, onde questões, dúvidas e inquietações da alma e da mente se transformam em matéria palpável. Com uma formação académica em Belas Artes, Pintura Decorativa, Restauro, Efeitos Falsos e Frescos, Mónica criou o seu próprio atelier em 1997, em Sintra.

A Mokki Design não para de crescer, procura constantemente novos desafios, formas e conceitos, desejando contar histórias através das suas peças. Em 2018, a marca lançou-se no mercado internacional na London Design Fair'18, seguido por mais participações em eventos internacionais, parcerias e, finalmente, reconhecimentos em prémios internacionais.

Mokki Design

O trabalho e a qualidade inegável das peças da Mokki Design foram premiados no Build Architecture Awards 2020, na categoria de "Melhores Especialistas em Móveis e Iluminação", e no Award Design Competition 2019/2020, recebendo uma menção honrosa pela luminária Woods na categoria de "Produto de Iluminação e Projecto de Design de Iluminação". Em 2023, a luminária de mesa U foi laureada com o prestigioso prémio Silver A'Design Award na categoria de "Iluminação" do A'Design Award & Competition 2022-2023.

Todo esse reconhecimento atesta a qualidade e o compromisso presente em cada peça da colecção da Mokki Design, concebida e fabricada de forma sustentável em Portugal. Cada criação é cuidadosamente idealizada e estudada para ter uma longa vida útil, enquanto são escolhidos materiais com atenção especial à sua origem.

créditos: Mokki Design

A Mokki Design cria peças que visam o bem-estar humano, distanciando-se das tendências mainstream do Design e focando-se na coesão entre humanidade e tecnologia, fazendo de cada linha o início de uma narrativa única. Os materiais duradouros e as tecnologias luminosas utilizadas refletem o cuidado e dedicação da dupla, Mónica e Nazaré, com suas peças e suas funcionalidades.

Para elas, o maior desafio é quebrar o ciclo tradicional de "usar, gastar, jogar fora", visando uma abordagem sustentável. A inspiração para as suas criações surge a partir da observação da floresta, dos contrastes entre luzes e sombras que se traduzem em composições que desconstroem disposições naturais. Além disso, a arte literária, com excertos transcritos em subtilezas da escrita sombria projetada, ou a interpretação de emoções transmitidas através de cores, volumes e formas fortes, inspiradas em nomes mundialmente conhecidos da pintura, como o Movimento do Neoplasticismo de Mondrian, também são fontes de inspiração para a dupla.

créditos: Mokki Design

Mónica Pinto é uma visionária e alquimista das formas e emoções, cujo trabalho transcende as barreiras do convencional, elevando o design à categoria de arte. A sua incessante busca pela beleza e significado, combinada com a sua habilidade técnica, posiciona-a entre os grandes mestres do universo artístico contemporâneo.

A Mokki Design oferece também serviços personalizados, contando com um estúdio criativo em Sintra, Lisboa, que procura criar peças tecnologicamente sofisticadas, focadas na experiência humana, nas suas emoções, histórias e experiências. Com uma atemporalidade única, as suas peças têm uma linguagem conceitual e arquitetónica, sendo poéticas e inovadoras ao mesmo tempo. Parabéns à Mokki Design pelo seu trabalho notável.

