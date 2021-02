Atividades lúdicas e pedagógicas como as oficinas e os pequenos cursos despertam nas crianças a curiosidade necessária para o desenvolvimento de habilidades importantes na sua formação. Seguem-se cinco sugestões!

Animação com recortes

Oficina de cinema

A Cinemateca Júnior está preparada para transformar a sua casa numa oficina de stop motion! Para tal, basta seguir os tutoriais e cada passo. No final, partilhe e ganhe bilhetes.

É hora de dar vida às marionetas

Oficina criativa | 27, 28 fev.: 15h

As Marionetas do Porto propõem uma oficina online de manipulação pensada e adaptada ao tempo presente destinada a pais e filhos, miúdos e graúdos. No mês de fevereiro apresenta duas datas. Para participar deverá encomendar um KIT de manipulação, que contém uma marioneta por montar.

Explorar a ciência em casa

Sessões síncronas | 28 fev.: 11h

Explorastórias em Casa é a mais recente atividade do Exploratório - Centro Ciência Viva de Coimbra que pretende encontrar-se com as famílias, dois domingos em cada mês, em sessões síncronas via Zoom, para explorarem a ciência que se esconde nas páginas dos livros infantojuvenis, mas agora em diferentes divisões lá em casa.

Aulas gratuitas de desenho online

Aulas de desenho | 27 fev.: 11h

Enquanto estamos em confinamento e com as escolas fechadas, o Museu Nacional de Arte Contemporânea dá aulas de desenho aos miúdos e graúdos, aos sábados, às 11h. Não precisa de sair de casa para despertar o Picasso que há em si.

Vamos escrever um livro?

Oficina de escrita | 27 fev.: 9h-11h, 19h-21h

O Bairro dos Livros, cooperativa cultural do Porto, está a organizar uma Oficina de Escrita para a Infância, um curso online que pretende dotar pais, avós, educadores e todos os demais curiosos de um enquadramento histórico e elementos práticos que lhes permitam aventurar-se na escrita de um livro infantil.