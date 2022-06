Durante as férias de verão, muitas famílias preparam-se para explorar lugares diferentes. Embora seja sempre divertido partir à descoberta, por vezes, a adaptação a um país novo pode parecer confusa. As aplicações ajudam-no a conhecer os seus destinos de férias como um verdadeiro local. Saiba quais são as mais recomendadas.

Cidades à distância de um clique O Tripadvisor tem vindo a transformar-se numa das aplicações mais reconhecidas para encontrar atividades, restaurantes e transportes além-fronteiras. Para ter a garantia de que é bem servido, pode consultar as experiências de milhares de utilizadores. Também tem a opção de fazer download do conteúdo relativo à cidade onde se encontra. Viagem virtual Com o Foursquare, nunca foi tão fácil encontrar os melhores bares, restaurantes e muito mais. Bem-vindo a uma comunidade global, onde se trocam dicas sobre sítios a não perder em cada país. A aplicação também sugere novos lugares, semelhantes aos seus gostos, e ajuda-o a fazer uma lista de essenciais para vários tipo de viagem. Segredos dos locais Se prefere fazer turismo longe dos sítios mais conhecidos, o Spotted by Locals é para si. Esta aplicação recomenda-lhe algumas pérolas escondidas de cada país, muitas vezes ignoradas em favor das grandes atrações. Pode consultar uma ampla rede de mapas, composta por 67 cidades por todo o globo. Chuva de cultura Para os amantes de cultura, a Culture Trip é a opção ideal. O foco está em informar os turistas sobre a história dos seus destinos de férias. De artigos a vídeos culturais, a aplicação engloba prima pelo seu conteúdo exclusivo. Há guias turísticos completos e listas de desejos, que lhe dão uma mãozinha na hora de planear a próxima jornada. Partir à descoberta a pé Uma das melhores formas de conhecer um novo local é, sem dúvida, a pé. A Freetour compila as melhores tours grátis, que se podem fazer em qualquer país. Estas são realizadas a pé, na companhia de um guia. A aplicação inclui ainda sugestões de cruzeiros, viagens de um dia, restauração e atividades noturnas.