Se alguém perguntasse a uma pessoa ou a um grupo de pessoas o que quer da vida, a resposta seria praticamente a mesma: ser feliz.

Passamos a vida inteira tentando ser felizes e procurando a fórmula.

Por que é tão dificil ser feliz?

Este conceito que causa tanto fascínio, muitas dúvidas e alguma chacota nas pessoas, relaciona-se também com a saúde e o bem estar.

A chamada ciência da felicidade é reflexo de estudos iniciados na década de 1960 mas, desde Aristóteles o filósofo grego do século V a.C. já havia estudos sobre o tema.

A psicologia pop trouxe este tema para o mercado dos livros de auto-ajuda e workshops, associando conceitos de divertimento, boa vida, algum carisma e conhecimento mas por vezes pouco substrato.

Apresentaram fórmulas mágicas de sucesso, 5 passos para atingir a felicidade, e mentalizações mágicas para encontrar o par ideal.

Este folclore criou algum descrédito e cepticismo. Por outro lado, os demasiado académicos não conseguiam chegar ao reino dos humanos.

A psicologia positiva, também conhecida por ”estudo científico do funcionamento óptimo” vem no final dos anos 90 fazer esta ponte entre o rigor academico e a alegria, o prazer e a leveza que até ao momento eram apenas pertença da cultura pop de entre ajuda.

O bem-estar duradouro, a felicidade podem ser conquistados por meio de diferentes atitudes em nossa rotina.

Felicidade não é algo que se compra.

É algo que se sente, e que depende muito mais do nosso comportamento voluntário do que das circunstâncias de vida ou do ambiente que nos rodeia.

Há que mudar os nossos hábitos negativos enraizados e a estabelecer mudanças positivas.

Maria João Aguiar Martins

psicóloga

