Quando o Sol entra na constelação de Leão, todo o Universo brilha com um esplendor especial: afinal de contas, em Leão o Sol "está em casa", já que é este o signo de que é regente, e é por isso aquele que melhor expressa a sua energia.

Mesmo que o seu signo seja pouco afetado por esta energia, todos nós ganhamos uma maior expressividade quando o Sol está em Leão. Este período é ideal para todo o tipo de apresentação pública, para a exposição de trabalhos, para a expressão de sentimentos, para gestos grandiosos e para viver sem reservas aquilo que faz o nosso coração vibrar. É o tempo do amor e da família, da entrega, da celebração, da festa e da alegria de viver.

Em Leão, o Sol desperta a autoconfiança e faz-nos acordar o leãozinho escondido dentro de cada um de nós, a nossa garra, a nossa coragem, a força e a emoção.

Leão é um signo determinado e corajoso, mas sempre emotivo. Ao contrário de outros signos, que agem motivados pela razão, em Leão é sempre o coração que dita as regras. É por amor, por atenção aos outros, por entrega a uma causa que Leão se move, sem olhar a receios, sem vacilar nem duvidar das suas próprias capacidades.

Mas este é também um signo que gosta de se entregar aos prazeres da vida e deleitar-se na festa, na celebração. Este mês não é, como tal, um bom período para definir metas nem para trabalhar arduamente na concretização de um projeto, pois estaremos mais preguiçosos e com mais vontade de festejar do que de trabalhar. Assim como a Natureza nos apresenta agora os frutos já maduros, este é também o momento de mostrar o que já está feito, o produto acabado.

Durante este período, entre em sintonia com o Universo, reconhecendo, aperfeiçoando e expressando o seu poder interior.

Ainda que sejam as dificuldades e os desafios aquilo que nos mostra a nossa força, só nos sentimos verdadeiramente poderosos quando estamos felizes.

O que é que o faz sentir feliz? Em que momentos sente que tem poder sobre a sua vida?

É quando estamos felizes e descontraídos que nos sentimos confiantes, de coração aberto, capazes de enfrentar o que a vida nos apresentar. Quando rimos com vontade, quando estamos verdadeiramente felizes, as preocupações desaparecem e não há dor que nos aflija.

Quando o Sol está em Leão, o Universo lembra-nos que há uma força e um poder na alegria que nos pode sempre elevar, inspirar, motivar e curar.

Muitos de nós acabam por viver tão ocupados com as exigências do dia-a-dia que o coração se perde daquilo que fazem.

Muitas pessoas ficam de coração apertado com o mundo e acabam por tentar desligar as emoções, vivendo numa espécie de piloto automático, sem parar para sentir. O Sol em Leão puxa-nos para fora do lado cinzento da vida e lembra-nos da importância de rir, sorrir, celebrar, para que possamos reencontrar o nosso fogo interior. Este período convida-nos a sair, a observar o Mundo com novos olhos, para que possamos encontrar novos motivos de alegria, para que o nosso coração reencontre a paixão, se ela tem andado ausente da sua vida.

Mesmo que não esteja de férias, aproveite este período para descansar, tanto quanto lhe for possível. Entregue-se ao que lhe dá prazer e, se é esse o caso, ao romance. Pode e deve, também, aproveitar esta energia para fazer algo que sempre disse que um dia ia fazer... e até hoje ainda não fez.

Abra o seu coração à inspiração, ao amor e à descontração. Apaixone-se pela vida... novamente ou ainda mais.

Ao fazê-lo, sentir-se-á mais forte, poderoso e motivado para seguir em frente não só até ao fim do ano, como para o resto da sua vida.

Há um Mundo muito vasto para descobrir, biliões de pessoas para conhecer, para amar, para aprender com elas e para lhes ensinar algo. Não desanime se hoje lhe parece que a vida está num beco sem saída. Concentre a sua atenção no que a vida tem de bom para lhe dar: é dessa forma que desperta o leão que existe dentro de si.

Encontramos sempre aquilo que procuramos, porque aquilo em que nos focamos é aquilo que se expande na nossa vida. O que pensamos e sentimos irradia à nossa volta. Essa energia é a nossa vibração, e a nossa vibração modela a forma como vemos a realidade em que vivemos.

Quando nos focamos no amor e na alegria, a nossa vibração eleva-se e expande-se. Tornamo-nos mais fortes e poderosos, mais confiantes e capazes de viver a vida dos nossos sonhos.

O signo Leão governa o chakra do coração e, ao conceder a si próprio tempo para descontrair e descansar, ao abrir o coração à alegria, está a fortalecer a sua aura energética. E, assim como acontece com Leão, com um coração forte há pouco que não consigamos alcançar, porque estamos conectados e presentes no que a vida nos oferece.

Enquanto o Sol está em Leão, convide a alegria, a confiança e o amor a entrar na sua vida, através de ações positivas, de pensamentos positivos, e do tempo necessário para descomprimir.