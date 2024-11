PLANETA

Mercúrio

METAL

Mercúrio

PEDRAS PRECIOSAS

Sardónica e ágata

COR

Azul

PLANTAS

Campainha e nogueira

DIA DA SEMANA FAVORÁVEL

Quarta-feira

PONTOS SENSÍVEIS DO CORPO

Intestino

NÚMEROS DA SORTE

02-03-09-13-15-19-23-27-31-33

FAMOSOS DO SIGNO

Michael Jackson (29 de Agosto), Freddie Mercury (5 de Setembro) e David Copperfield (16 Setembro)

Previsões 2025 pelo Oráculo Lusitano com a influencia das cartas n.37 (O Fogo) e n.39 (Apoio)

AMOR

Virgem pode dizer-se é o signo mais sexy do Zodíaco. O flirt discreto é um dos seus hobbies preferidos. Estes são nativos espirituosos e geralmente bem informados, refinam os preliminares verbais de tal maneira que os conseguem transformar numa verdadeira arte de bem seduzir. O virgem pode á primeira vista parecer muito cerimoniosos por fora, mas por dentro possui fortes desejos sexuais e a sua sensualidade natural significa que altamente sensível quando está excitado. Geralmente o nativo de Virgem estabelece padrões exigentes para o parceiro, os quais têm que ser esteticamente agradáveis para além de terem também de demonstrar mestria sexual. Para todos os nativos de Virgem a harmonia mental é importante, e procura um companheiro inteligente pata toda a vida. Até encontrar esse tal parceiro, contenta-se em variar e em apreciar a exploração sensual. Exigente e criterioso sabe exactamente aquilo que quer, e é um apreciador do namoro e do romance. Você, caro Virgem espera em regra que o seu companheiro seja fiel, isso não significa que não possa perdoar uma aventura ocasional. Procura também alguém que esteja no seu comprimento de onda e que tenha padrões e ideais semelhantes aos seus. Uma coisa é certa o nativo de Virgem é e sempre será extrema ente cortês e atenciosos, mas consegue sempre demonstrar frieza nas manifestações de afecto em público, uma vez que reserva a sua paixão para os momentos a dois a coberto das paredes do quarto. Relaxe, se está apaixonado deixe-se de coisas e demonstre os seus afectos onde quiser e bem lhe apetecer, que lhe interessa que os outros pensam, o amor é seu, a paixão também, por isso viva-a sem limitações ok. Saiba também caro amigo de Virgem que apesar de ser da sua natureza a fidelidade, o seu signo é um signo mutável, onde está presente uma certa tendência para as escapadelas extraconjugais, naturalmente elas irão acontecer em 2007, tenha cuidado não dei-te tudo a perder por causa de uns meros momentos de prazer que não significam mais do que isso mesmo, prazer. Outras das coisas em que deve ter cuidado é com essa sua tendência de coca-bichinhos, e essa sua insistência em fazer tudo segundo padrões altamente elevados. Olhe que com essas manias pode levar o seu parceiro á loucura, e a qualquer momento ele pode bater com a porta por já não conseguir aguentar tanta pressão. Em caso de ruptura todos sabemos que é um nativo civilizado. Consigo as coisas não acontecem de repente. Você percebe lentamente que o seu par se tornou um amigo platónico e, por fim ou um ou outro encontra outra pessoa, mas isso não significa que não possam continuar a fazer férias juntos sobretudo se em causa estiver o bem estar das crianças, caso as haja. A separação para si é mais fácil que o divórcio, pois este é aos seus olhos, a necessidade de admitir um erro, seja como for é certo que quando acaba tudo finalmente, o nativo de virgem quer que as coisas sejam feitas de forma organizada e garante que todas as questões legais sejam tratadas de forma justa.

Tendo em conta todas as características genéricas atrás descritas que compõem a personalidade de qualquer nativo de Virgem, e levando também em linha de conta o posicionamento dos astros pode afirmar-se que não é da melhor forma que coloca o pé em 2007. Durante os primeiros meses irá sentir-se imobilizado e de mãos atadas perante os acontecimentos com que se vai deparar. Tudo ou quase tudo o que se passa ao seu redor pode provocar-lhe um sentimento de impotência perante os acontecimentos afectivos. Aparentemente nada está ao seu alcance, e este tipo de sentimento piora para aqueles nativos que partilham a sua vida amorosa, pois terá alguma dificuldade em geri-la de forma concreta. Não se assuste, tudo isto não passa de uma fase, aborrecida é certo, mas com solução. Em primeiro lugar e para evitar males maiores, o melhor é aguardar pacientemente e deixar que no futuro fluam melhores energias, esta é a melhor postura que deve ter para que tudo se possa resolver da melhor forma. Quanto ao seu parceiro a atitude mais favorável que pode ter é a de ir-lhe dando algum espaço para que se sinta bem consigo próprio. Uma coisa é certa, estes distúrbios de início de ano têm uma causa que deve conhecer, e eles podem ser de ordem diversa, crises financeiras, crises pessoais e em termos de carreira e até mesmo crises de personalidade e existenciais. Por todos estes motivos e factos ser-lhe-á tão difícil compreender as pessoas à sua volta e ajudá-las no sentido de resolver os problemas da forma mais correcta para ambos. Seja como for uma coisa é certa ainda no primeiro trimestre do ano alguns de vós irão ter presente no vosso signo as cartas “o fogo e o apoio”. Ela será para vós ou pelo menos para alguns de vós como uma mão divina que se estende e dá uma ajuda e energia com um sentido oportuno que nos faz ter a palavra certa e a atitude certa no momento certo. Por isso tal como lhe referi atrás o melhor é aguardar pelos acontecimentos com calma. Esta será uma carta dar-lhe –á a força e energia necessária para combater as adversidades da vida. Não é que a sua vida sentimental corra ou tenha que correr necessariamente mal, mas a verdade é que nos últimos tempos ela não tem sido famosa. E não o tem sido apenas e só, porque os problemas que surgem à volta do seu quotidiano não lhe permitem viver sentimentalmente de forma liberta, serena e compensadora. Não pense que o seu amor não é correspondido, de facto existe um sentimento recíproco com quem partilha a sua vida mas as dificuldades familiares profissionais de ambos fazem com que na sua vida amorosa se sinta um pouco posto de parte sem rumo e sem horizonte. Deite esses sentimentos mais negativos para trás das costas, está na altura de encontrar a força necessária do poder das palavras para expor de forma doce e compreensiva a sua forma de ver o decorrer dos acontecimentos. Não se deixe arrastar em depressões, abra a sua alma e explique o que pensa, de forma clara, diga o que sente não estar bem e afirme-se para que não restem dúvidas sobre as suas atitudes, verá que desta forma tudo se encaminha para um final feliz. Para os que estão sós o final do primeiro trimestre, apresenta-se bem promissor. A paixão pode mesmo entrar na sua vida. Aqueles que estão á conquista de uma primeira relação séria, viverão como nos contos de fadas pois tudo se encaminha como planeado, tudo se desenrola episódio atrás de episódio. No entanto existe uma grande inimiga no seu encalço que se chama ansiedade. Se deixar a ansiedade evadir o seu coração então bem pode arrepiar caminho, pois pode deitar a por terra tudo o que não seu equilíbrio diz respeito. Evite desilusões, acalme-se, pondere um pouco. Aquilo que não aconteceu num dia pode muito bem vir a acontecer no dia seguinte. Lembre-se que a naturalidade deverá permanecer nas suas atitudes e no seu modo de estar. No que aos restantes nativos diz respeito fique a saber que a partir do final do primeiro trimestre, percorre-o uma nova energia o que altera a sua forma de estar, para um estado de espírito mais optimista, sonhador e romântico. Afinal você quando quer, é dos melhores amantes e vai prová-lo porque existe um excesso de apetite para tal. Esta atitude tem um só efeito, o de cimentar melhor as relações amorosas na sua vida. A partir daqui sentirá uma forte aproximação do ser amado, não necessita pois de fazer qualquer esforço para que as coisas aconteçam. Tudo vai passar a fluir de forma espontânea., ao sabor da vida. Pode mesmo dizer-se que depois de um início de ano menos fácil, em que apenas foi marcando pontos, é chegada a hora de erguer o troféu. Em suma ao longo deste ano aqueles que estavam sozinhos podem deixar definitivamente de o estar. Nos próximos meses alguns destes nativos encontrarão a harmonia na sua vida sentimental que acalmará todas as suas emoções e que os levarão a dar o passo em frente na sua existência. Essa harmonia pode ser atingida de duas formas. Na primeira encontramos alguns nativos consolidando relações. Desenvolvendo-as, seguindo em frente num projecto de vida a dois. Na segunda forma encontramos outros nativos que por desejo ou convicção íntima conhecerão roturas definitivas. Em ambas as situações sentir-se-á a crescer e sentir-se-á elevado a um plano superior de paz que o fará sentir de bem consigo próprio, com as decisões que toma e com o caminho que eventualmente escolher para a sua existência afectiva. Na sua cabeça tudo estará claro, pois tudo será fruto de uma análise que tem vindo a fazer nos últimos tempos, nada será feito por si ao acaso ou de cabeça quente.

Apesar de tudo o que atrás está descrito saiba ainda que entre os nativos de Virgem abundam os solteiros. E não se veja nisto uma casualidade, pois é preciso ter em conta que vocês são regra geral pessoas desconfiadas e exigentes. Para além disso alguns nativos temem que o vigarizem, o atraiçoem, o abandonem ou, o que o inibe ainda mais, que invadam a sua intimidade, exigindo-lhe manifestações externas de que não se sente capaz.

O seu pudor, o seu amor pelo silêncio, não favorecem certamente uma comunicação à qual se nega com toda a alma. Virgem fala de tudo menos do que lhe diz intimamente respeito, por isso mesmo rejeita quaisquer excessos de paixão. Mas deve dizer-se em abono da verdade que esta característica com o passar dos tempos se vai atenuando e saberá aprender a saborear os encantos da confidência.

Os nativos já casados tenderão a viver um poço à margem do parceiro. No entanto estes são nativos em regra fiéis. Mas isso não quer dizer que não caiam em pecado volta meia volta. Afinal a tentação está este ano no seu caminho. Seja discreto e não se deixe envolver por situações que não levam a lado algum. Você melhor que ninguém sabe que é bem mais feliz se amar e se sentir amado. Você caro nativo sabe melhor que ninguém que o seu segredo é o desejo de ser sexy, atraente, cativante, sedutor. Mas mais do que isso você é daqueles que anseia pelo glamour, que tem sede de glória, nas suas fantasias você é um jogador que ganha somas enormes e gasta para dar prazer aos amigos. Muito em segredo você que sentir-se rodeado de amigos excêntricos, talentosos, românticos e famosos. Enfim um mundo de contradições que finalmente descobrirá no decorrer de 2025, mas que ao contrário do que se podia pensar não lhe trará infelicidade, antes pelo contrário. Tal como diz o ditado a sua vida dava um filme. Ao longo do ano vai sentir-se dominado por uma secreta força interior, deixe que essa força se expanda, de um modo construtivo. Acredita secretamente na sorte, pois você sabe que o seu barco, seja ele qual for, vai chegar a bom porto, sabe que irá levar a água ao seu moinho, que a música soará segundo os ditames e as pessoas irão admirá-lo como nunca. Por isso não tema, 2025 vai ser para si, um grande filme. O seu papel é claro está o principal agora só tem que realizá-lo.

ACTIVIDADES E TRABALHO

Devido a uma atmosfera pesada e nuvens densas e negras a passar, os nativos de Virgem terão um ano acentuado por algumas doses de dispersão ou mesmo distracção perante os acontecimentos. Não se deixe perturbar. Peça ajuda caso não se sinta em muito boa forma física para cumprir esta ou aquela tarefa. Abra o coração mesmo no seu local de trabalho, peça a um colega de confiança que o ajude, mais tarde saberá recompensá-lo e dar o seu máximo. É melhor entregar os pontos, ser verdadeiro e actuar com profissionalismo para se obter bons resultados. Quando não se sentir na sua melhor forma será sempre melhor um pedido de ajuda ou afastar-se para não cometer erros. Terá contudo alguma dificuldade em delegar trabalho e confiar em terceiros pelo que será bom enfrentar esse seu problema e avançar em frente. De qualquer forma tenha presente que das sementes que lançar á terra, irá mais tarde recolher frutos. Ao longo dos próximos tempos vão ser-lhe dadas oportunidades para concretizar projectos com algum grau de dificuldade. Não pense duas vezes, este não é o momento para ter medo, terá que enfrentar os desafios e encontrar coragem para os aceitar pois as oportunidades não lhe baterão este ano á porta frequentemente. Mas atenção! Poderá surgir através destas mesmas propostas alguma polémica oriunda dos seus colegas, por inveja claro está, sobretudo vinda daqueles a quem nunca foram dadas as oportunidades que este ano lhe estão a si reservadas. Apesar disso não se intimide. Não emita opiniões, acima de tudo não dê ouvidos a esses burburinhos ou a ideias destrutivas que cheguem até si de uma maneira ou de outra. Tenha também cuidado com os falsos amigos dentro do mundo dom trabalho, lembre-se que trabalho é trabalho, conhaque é conhaque. Por isso não misture as coisas. E não se amedronte com a competição, ela é uma realidade da qual não pode nem deve fugir. Esforce-se isso sim para vencer e alcançar os seus objectivos, sem no entanto espezinhar ninguém, vença por mérito próprio e não por efeito de manobras escusas. Você não tem necessidade disso, pois o seu valor é-lhe suficiente para conseguir chegar onde pretende. Este será ainda um excelente ano para todos aqueles que exercem profissões que amam, pelas quais se apaixonaram e executam com convicção. Os restantes nativos terão oportunidade de sentir uma nova vibração que os levará a apaixonarem-se por aquilo que fazem, por aquilo que os leva a ganhar o pão de cada dia. No entanto para que tudo se aproxime da perfeição deverá redobrar as energias no trabalho, fazê-lo com verdadeiro prazer quer seja médico, advogado, doméstica ou operário fabril. Deverá esforçar-se por dar na sua profissão um pouco de si próprio, ponha algum empenho pessoal nas suas actividades. Dessa forma tornará as tarefas mais agradáveis e a vida decorrerá com outro astral. Lembre-se que de nada serve ir trabalhar unicamente para pagar as dívidas. Dizem os mais velhos que tristezas não pagam dívidas, portanto mostre e sinta a alegria em si, porque a vida é uma dádiva e o trabalho é essencial para o ser humano.

Um campo onde deve estar particularmente atento é no financeiro, cuidado com os ”bons negócios”. Não se deixe enganar. De facto este ano as conversações e os negócios em geral estão favorecidos, mas não se deixe iludir por dinheiro fácil. Está na hora de acordar, abrir bem os olhos. Saiba valorizar-se e atribuir um preço e um valor justo ao seu trabalho. Analise as suas capacidades e aproveite a boa maré deste ano para negociar novas funções, um aumento de ordenado ou outras negociações laborais que tanto anseia. Faça-o sem medo nem pudor e de forma convicta. Parta obter sucesso, deverá elaborar o diálogo que vai ter, saiba que está do seu lado um grande poder expressão. Quando quer qualquer Virgem é um bom orador, como tal ponha-o em prática. Todo o ambiente à sua volta lhe é favorável, o que faz com avance a passos largos para um bem-estar profissional que desde há muito procura. Esteja certo de que existirá uma excelente receptividade às suas pretensões, pelo menos à maioria delas, por isso vá em frente e deixe-se de rodeios. Tal como você também os seus chefes já perceberam que você é um ser minucioso, preciso atento aos pormenores, por vezes demasiado rigoroso. Procura a ordem, a medida e a lógica antes do mais, o que o torna um trabalhador excepcionalmente eficaz, que eles não estar decerto dispostos a perder.

Quanto mais não seja porque não é muito fácil arranjar alguém como você.

O nativo de Virgem tem aptidões para todas as profissões em que seja necessário contar, verificar, preparar, ordenar, ter paciência, exactidão, engenho e discernimento. As qualidades de Virgem são como pode verificar, inúmeras. Está na sua mão não as desperdiçar, nem escondê-las de forma a que ninguém se aperceba da sua existência. Não se anule, não se esconda atrás das dificuldades nem das rasteiras baixas que se lhe deparam no caminho. Tome consciência do seu real valor, e acima de tudo valorize-se.

Para que tome consciência das suas potencialidades saiba ainda que de contabilista a farmacêutico, passando por bibliotecário, documentalista ou inspector do que quer que seja, a sua margem de manobra é enorme. Os Virgem são geralmente funcionários perfeitos, quer sejam funcionários dos correios, quer exerçam um cargo de técnico administrativo. Ou por outras palavras, um Virgem é metódico, mas carece de imaginação, sobretudo falta-lhe sentido de aventura, o que não é de estranhar em alguém como você cuja estrutura mental acenta na segurança, quer moral quer material.

Tendo em conta o que atrás referi, sugiro-lhe que tente apimentar um pouco a sua carreira profissional, aventure-se mais nos projectos que tem em mente. Este é o ano certo, pois a energia que o rodeia é de tal maneira forte e dinâmica que faz trazer ao de cima uma grande capacidade de trabalho. Aproveite a onda e comece desde já a terminar tudo aquilo que tem em atraso por falta de tempo, por algum descuido ou falta de energia.. Acredita em 2025 não vai haver razões adiar por mais tempo os projectos audaciosos que desde há muito bailam na sua cabeça. Avance com segurança. Verá que terá a energia necessária para cumprir ou fazer cumprir todas asa suas tarefas. Também os projectos financeiros estarão em muitos momentos do ano em alta. A intuição e a lógica serão uma constante do seu quotidiano e a verdade revelar-se-á todo o momento. Com a sua intuição apurada conseguirá facilmente descortinar aquilo que é bom e mau para si. Este será um excelente ano para operações de grande envergadura. Aqueles que lidam com o sector imobiliário estão ao longo de 2025 especialmente favorecidos e terão oportunidade de fazer excelentes negócios. Esteja atento para que eles não lhe passem ao lado.

Quanto àqueles que se encontram em situação de desemprego deverão entrar em acção desde os primeiros dias do ano, e pôr pernas ao caminho em vez de se lamentarem a toda a hora de braços cruzados. Há que bater às portas, enviar curriculums, oferecerem-se ao mercado, pois este ano, muito provavelmente ainda no início do mesmo, existe oportunidade muito séria para sair dessa situação. Olhe que se não procurar ninguém lhe vem bater à porta dizendo que tem um trabalhinho para lhe oferecer. Mexa-se, active-se e sobretudo encare a vida com realismo por que trabalhar faz bem á carteira mas também à mente, ao corpo e ao bem-estar dentro da sociedade. Trabalhando não se sentirá nem será considerado um inútil nem se sentirá diminuído.

Como forma de remate das previsões 2025 no campo laboral, fique também a saber caro Virgem que na sua vida profissional há que ter em conta a sua tendência e dimensão serviçal e a sua necessidade de entrega, com a qual tenta justificar uma vida muitas vezes quase estéril. Isso explica que se dedique a todas as profissões altruístas: mordomo fiel, secretário eficaz, veterinário, (um Virgem adora animais), enfermeiro ou médico. Por outro lado um Virgem que se consegue livrar das suas inibições e dos seus complexos de inferioridade, pode chegar ao cume. E é isso que espero que consiga realizar ao longo dos próximos doze meses.

SAÚDE E BEM-ESTAR

Embora poucos portugueses tirem férias nesta época, o melhor conselho a dar-lhe será, se achar necessário, tirar três ou quatro dias para fazer uma escapadela até á montanha, uma vez lá respire, alivie o stress, recarregue as suas baterias para voltar com mais forças para abraçar as suas tarefas e o seu dia a dia, pois ser-lhe-á pedida uma grande concentração ao longo deste ano de 2025.

Os nativos que possam estar assustados ou confrontados com problemas graves de saúde, terão a oportunidade de encontrar a breve trecho a possibilidade de ter bons diagnósticos. Vão poder encontrar o médico ou a terapia mais adequada ao seu caso específico, sendo provável encontrar também a solução para o problema em causa. É fundamental não ter receio de enfrentar as situações nem adiar compromissos de ordem médica. Às vezes na vida mais vale pegar as coisas de caras, do que fechar os olhos e fingir que não se passa nada. Geralmente tal atitude tem o efeito de piorar situações que á partida por mais difíceis que se apresentem podem muito bem ser de fácil resolução. Por isso não feche os olhos aos problemas de saúde sejam eles quais forem. Por outro lado não exagere a dose mal sinta uma ligeira dor aqui ou acolá. Nem tudo é logo para morrer. Pode crer que este ano é extremamente favorável aos casos mais desesperados. A boa estrela acompanha-o. Podem ser encontradas luzes ao fundo do túnel que farão sair alguns nativos de situações mais complicadas a nível de saúde. As visitas ao médico impõem-se. Os nativos com idades entre os quarenta e os cinquenta anos devem forçar-se a fazer um check-up, esta será a melhor maneira de evitar problemas complicados no futuro. Lembre-se que a qualquer momento podem surgir algumas preocupações no campo da saúde que são única e exclusivamente por culpa sua. Alguns desses problemas são por negligência, sua claro está, e da qual você pode ser vitima. Por favor, faça o que é necessário na hora e no momento certo. È absolutamente necessário que adopte uma postura mais positiva e não deixar protelar por muito tempo exames ou análises. Tenha sempre presente que todos os problemas Podem ser resolvidos se forem diagnosticados a tempo.

Ao longo do ano poderá queixar-se um pouco de mau estar, haverá também tendência para algumas dores de cabeça derivadas á falta de descanso. Não fique agarrado ao televisor até tarde. Seja mais um dos telespectadores que reclamam a boa programação num horário decente. O seu estado emotivo leva-o a sentir alguma insónia mas será passageiro.

Para algumas nativas paira no ar um desejo de maternidade. Caso haja problemas para concretizar esse projecto, não entre em stresse. Deverão ambos consultar um médico, uma boa ajuda técnica mínima ou a manutenção de um bom optimismo serão o suficiente para ultrapassar tudo. A prática de desporto é fundamental para aliviar todas as tensões. O contacto com a natureza pode também ser fundamental. Em caso algum se deixe stressar. Esse stress é originado unicamente por si, pelo nervosismo que vai cultivando ao longo dos dias. Faça caminhadas sempre que possa.

Não arrisque, se não tiver confiança nos restaurantes por onde passa e come, pois pode correr sérios riscos para a sua saúde. Podem surgir sérias perturbações intestinais. Muita atenção ás saladas. A ingestão de água é fundamental para boa hidratação do seu corpo. Use e abuse na protecção da sua pele mesmo que não faça praia.

Aqueles que sofram intervenções cirúrgicas terão convalescenças rápidas, existe um bom clima para bons diagnósticos e rápidas melhoras do estado físico. Cuidado com o abuso de bebidas alcoólicas, o seu fígado pode vir a mostrar-se fraco.

Psicologicamente poderá em alguns períodos do ano não se encontrar muito bem. Contudo não precisará de recorrer ao médico, precisará sim de ter consciente um ditado português que diz “Ajuda-te a ti próprio e Deus te ajudará depois”. Enfrente a vida, crie pontos de interesse, um hobbie por exemplo seria excelente. Isso muda a visão que tem sobre o mundo e dá-lhe a força anímica para viver. Cuidado também deverá ter ao longo dos próximos meses com alguma tendência para os excessos alimentares. Já sabe que sofre do aparelho intestinal pelo que deve ter todo o cuidado com aquilo que faz no campo da alimentação. Não fuja muito à sua dieta habitual para poder cometer os pecados originais em épocas festivas. Ainda no plano dietético recomenda-se que coma muita uva, cereais, gérmen de trigo, aipo maçãs e legumes cozidos. No entanto não deve abusar dos legumes frescos ou crus e deve evitar sobretudo os alimentos fortes, as féculas, as gorduras, os fiambres e tudo o que seja de difícil digestão.

Respeite as horas de sono. Pratique exercício físico sempre que possa e ingira muita água.

A terminar fique também a saber que um Virgem é também propenso à depressão. Muitas vezes sofre ou pode sofrer de perturbações e dores na zona abdominal, mas recupera facilmente. Frequentemente indisposto raramente cai de cama. Outro dos seus males é o nervosismo o qual lhe pode provocar, por exemplo, contractura musculares, espasmos estomacais, secura da garganta ou indigestões devidas a causas

insignificantes. Permita-me um último conselho: vigie o seu temperamento maníaco-depressivo, ou seja a sua tendência para passar por fases de depressivas seguidas de estados eufóricos. Deixe de fumar de forma definitiva.