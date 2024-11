PLANETA

Vénus

METAL

Cobre

PEDRAS PRECIOSAS

Turquesa e Safira

COR

Verdes

PLANTAS

Primavera e Freixo

DIA DA SEMANA FAVORÁVEL

Sexta-feira

PONTOS SENSÍVEIS DO CORPO

Pescoço, garganta e tiróide

NÚMEROS DA SORTE

3-5-11-17-20-22-25-35-37-43

FAMOSOS DO SIGNO

David Backham (02 de Maio), Rudolfo Valentino (06 de Maio) e Duke Ellington (29 de Abril)

Previsões 2025 pelo Oráculo Lusitano com a influencia das cartas n.31 (A Paixão) e n.33 (O Processo)

AMOR

Para o Touro, o amor é um romance quer físico quer sensual e espera que ele dure para sempre, talvez por isso um Touro demore muito tempo a decidir deixar uma relação. Isto porque o Touro tem extrema dificuldade em convencer-se que se enganou acerca de uma pessoa. Contudo uma vez decidido, Um Touro nunca volta atrás. Ele ou ela partirão para sempre.

Os Touros são nativos atraídos pela beleza física e são muito sensíveis ao perfume, à cor, à luz e ao som.

Quando apaixonado um nativo Touro, é regra geral dedicado e constante, prefere as aventuras estáveis e adora a sedução. Um Touro nunca perdoa uma traição, o homem é geralmente do tipo muito calado e a mulher é regra geral uma Vénus.

Quanto a expectativas para 2025 elas são as mesmas de uma vida. A mulher Touro espera cruzar-se com um homem muito viril, enquanto o homem anseia por uma mulher muito feminina. Ambos esperam encontrar uma relação em que se mantenham as promessas sem nunca se quebrarem, uma abordagem saudável e natural do amor físico, ser mimado, em suma que se estabeleça um compromisso.

No entanto muito do atrás referido não passa de objectivos, e para os alcançar alguma, para não dizer muita água, irá ter de correr debaixo da ponte, ao longo dos próximos doze meses. É que lamentavelmente este início de 2025, para si caro amigo de Touro, apresenta-se com energias pouco positivas, que de uma forma global irão afectar a sua vida sentimental.

O seu poder de sedução, o seu dinamismo e até a intensidade dos seus sentimentos fraquejam. Sentir-se-á um pouco ausente, dando a impressão ao seu companheiro de andar com a cabeça nas nuvens. Esse clima, vai manter-se, mas não desespere que não será para sempre. Seja como for, não cruze os braços á espera que ele passe, antes pelo contrário esforce-se por se fortalecer e afastar esse sentimento de corpo presente, essa falta de dinamismo que o leva inclusivamente a acentuar uma falta de apetite sexual. Tente por todos os meios contrariar essa tendência.

Para que tudo seja mais fácil de resolver, talvez não seja pior tirar um tempo para si, para reflectir, para se auto-analisar meditando em simultâneo em todas as situações. Esteja convicto que é imperioso passar por este processo, é que de facto este início de ano não é próspero á sua vida sentimental.

Mas nem sempre vai ser assim. A curto ou médio prazo e depois de feitas todas as reflexões a vibração pode alterar-se, e com a chegada das boas vibrações tudo pode mudar no campo sentimental. Inicialmente esta será uma mudança sobretudo interior. Quando se fala em mudança tenha a noção que ela implica movimento mas também alguma oscilação. È necessário que aprenda a viver com essas mesmas oscilações através do diálogo, da compreensão mútua e da procura interior que isso pode ocasionar. Encare os factos de outra forma, pois a forma como encara os acontecimentos, vai certamente influir e materializar-se em mudanças bruscas na sua vida sentimental. De nada serve esconder-se, a mudança impõe-se e sentir-se-á obrigado a tomar decisões importantes. Por vezes essas decisões poderão ser-lhe dolorosas, mas não perca a esperança pois elas revelar-se-ão promissoras num futuro mais longínquo, de tal forma que você ainda vai descobrir que o que agora está a passar é o melhor que lhe podia ter acontecido. Lembre-se do velho ditado: Deus escreve direito por linhas tortas.

Não se deixe impressionar pelo período negro que os primeiros meses deste ano lhe reserva, a pouco e pouco, muito provavelmente ainda no primeiro trimestre do ano as coisas ir-se-ão alterar, dando lugar a períodos que embora não muito fortes em emoções lhe poderão trazer no campo amoroso alguma solidez, segurança, uma afirmação e uma paz que será única ao longo de todo o ano, mesmo dentro do seio familiar. È fundamental que agarre esta boa energia com ambas as mãos sabendo aproveitá-la sempre que ela existe.

No momento em que sentir que tudo está mais sereno á sua volta e que o seu par está mais receptivo, aproveite para que aconteçam aqueles diálogos sensatos que os ajudam a evoluir numa vida a dois. No entanto tenha presente que uma vida sentimental implica dois seres e, embora a vibração e o seu estado de espírito sejam de paz e tranquilidade, é fundamental saber respeitar a vibração e atitude do seu par, que por qualquer motivo, pode eventualmente não estar em total sintonia com tudo aquilo que está a viver neste momento. Seja como for esteja certo que a novidade paira no ar. E ela pode muito bem materializar-se lá mais para a frente, muito provavelmente durante o segundo trimestre de 2025.

Aqueles que se sentem solitários e de coração livre terão uma grande reviravolta na sua vida, com novos conhecimentos amorosos. No entanto recomenda-se alguma precaução, há que saber evitar situações dúbias. Não brinque com os sentimentos dos outros, ao fazê-lo pode não só magoar terceiros como magoar-se a si mesmo.

É também chegada a altura de tomar decisões. Na primeira metade do ano é fundamental que comece a saber aquilo que realmente quer. Isto porque, a carta do oráculo lusitano a (paixão ) está no seu caminho, o que significa que na sua vida existe sempre um antes e um depois. Este é pois um momento em que poderão surgir rupturas, elas serão fruto da tal reflexão pessoal, iniciada nos primeiros meses do ano, caso a tenha levado por diante. Por causa dela, alguns nativos terão finalmente a coragem de romper amarras e de dizer basta. Para esses existirão de facto dificuldades por parte dos que o rodeiam em aceitar e respeitar as suas decisões. Mas não vacile, com o tempo tudo se transforma e as pessoas acabarão por se habituar com as medidas que tomou para a sua vida. Saiba renascer das cinzas e tome consciência que para ser feliz é primordial respeitar-se a si próprio.

Passada a má fase, a segunda metade do ano só lhe pode trazer alegrias. Este será um período em que o diálogo e as reuniões familiares se encontram favorecidas. Será á volta da mesa que regra geral vai poder falar, negociar e até imagine desfrutar de jantares românticos. Aproveite a onda. Saiba expôr as suas ideias, faça-se compreender e deixe de lado esse método que arranjou com indirectas e de difícil compreensão para os seus pares. Já agora ponha de lado os ciúmes, fortaleça os seus relacionamentos com sentimentos nobres e não baseados na tortura mental ou em falsos testemunhos de pessoas que poderão vir a dizer isto ou aquilo.

Apesar de o seu coração bater agora mais forte não se deixe impressionar por novas conquistas e por conversas doces e dissimuladas. Para que tudo corra sobre rodas, procure o mais possível conhecer bem os sentimentos que o seu par nutre por si. Nesta fase não pode haver lugar a fantasias, no seu horizonte deve estar o que é real e sólido, pois a tendência é para uma maior coerência nos relacionamentos e para um ambiente apaziguador dos conflitos que já duram há algum tempo. Com o andar dos tempos e quem sabe com a chegada do Verão, tudo indica o seu poder de conquista e de sedução prometem estar no seu ponte máximo para este ano. Aos poucos ou talvez inesperadamente vai conseguir aperceber-se e tomar consciência de que á alvo de olhares indiscriminados e de que existe um carisma á sua volta. È tempo de pensar que todos os seus esforços serão recompensados. De facto assim o dizem as cartas, aquilo que tanto sonhou, pode acontecer. O seu amor é recíproco e correspondido. Você tem tudo para finalmente se sentir feliz. Alguns nativos poderão fazer projectos de uma vida em comum ou de um futuro casamento. Avance sem receios. Mesmo aquelas relações mais mornas, poderão encontrar este ano alguma vivacidade para poderem continuar a existir com outras bases e quem sabe com novos e melhores alicerces.

Já atrás lhe disse que a determinada altura deste ano, muito provavelmente ainda no primeiro semestre o seu carisma e poder de sedução estarão no auge. Em causa poderá estar a sua aparência exterior. Não a descure, pois ela pode influenciar fortemente a sedução entre seres humanos. Este será o tempo certo, tanto para os nativos como para as nativas, para as mudanças de visual. Ouse na cor, transmita alegria e as energias irão circular de outra forma na sua vida sentimental. Ao colocar em prática estas pequenas mudanças verá como elas lhe podem transmitir uma alegria interior e uma paz de espírito tal que viverá as suas emoções de forma completamente diferente das sentidas até aqui. Isto é acima de tudo importante para as nativas que são donas de casa, as quais não devem deixar morrer este aspecto, ele é fundamental para que a chama continue acesa. No entanto, e apesar de todo o carisma por si transmitido, não dê tudo por adquirido, pois quando menos se espera surgem fortes surpresas, e isto é válido para ambos os sexos. Há nestes nativos uma tendência para o desleixo. Combata-a, não se deixe ir. Recuse ver reflectida no espelho a sua imagem de rolos no cabelo e um modo de ser e de vestir enxovalhado.

As mulheres de Touro são ávidas de experiência. Querem a todo o custo provar o sabor da vida. Não lhes é difícil tornarem-se demasiado seguras da sua pessoa. Ao amar uma mulher de Touro saiba estabelecer limites ao seus caprichos e birras, ela vai pô-lo á prova. Só para confirmar até onde pode ir consigo. Deixe-a avançar e depois faça alto. Depois da resistência obrigatória, a nativa de Touro vai apreciar a sua atitude. È assim que deve lidar com a sua paixão por uma mulher deste signo.

Por seu turno o homem Touro não aprecia ficar submerso em detalhes, pormenores, notas resoluções. Ele não quer estar encurralado. O Touro macho quer muito espaço e muito amor. O Touro gosta de coisas básicas: comer, dormir, amar lutar. Coisas simples que 2007 lhe vai permitir viver. Por fim permita-me um conselho se você anda em busca da perfeição, aconselho-a a passar adiante pelo homem de Touro. Mas se você pretende ter ao seu lado uma pessoa muito humana…então avance a toda a velocidade e lembre-se um Touro precisa de Amor com um “A” grande!

ACTIVIDADES E TRABALHO

Prepare-se este não será o melhor ano da sua vida em matéria profissional. Para alguns nativos deste signo este poderá mesmo ser o ano em que ocorrerá um corte na sua vida profissional, com rescisões de contratos ou mudanças de situação profissional irreversíveis. È necessário que saiba tirar partido de todos os acontecimentos negativos que o destino lhe possa colocar á frente. Aproveite todas as fases mais cinzentas da sua vida para criar condições, para partir da estaca zero com novos alicerces e com bases bem estudadas, de forma a ter tudo bem planeado e esquematizado. Mesmo aqueles nativos que consigam manter a sua vida profissional estável, terão ao longo deste ano alguma dificuldade em geri-la, pois as energias apresentar-se-ão conturbadas e será difícil avançar em terreno sólido e próspero.

Não são aconselháveis quaisquer aplicações financeiras, sobretudo neste início de ano. È certo e sabido que você gosta de lidar com dinheiro. Gostaria até de fazer parte de um grande consórcio, que fica fascinado com as subidas e descidas do mercado da bolsa de valores, e que disso tira prazer. Da mesma forma que gosta de dar conselhos nesta área, muito embora rejeite com frequência os conselhos dados por um perito. Digamos que você prefere tomar as suas próprias decisões, no que respeita ao dinheiro. O que é natural, ou não fosse você, caro amigo de Touro, o signo do Zodíaco que melhor se relaciona com o dinheiro e os recursos pessoais, o que revela que você se sente, mais que qualquer cidadão médio, atraído pelo dinheiro e pelas actividades financeiras. Mas para já mantenha-se calmo embora atento. Apesar deste não ser o seu momento tudo indica que alguns nativos, poderão ser bem sucedidos numa variedade de ocupações relacionadas com o dinheiro – bancário, agente de empréstimos, executivo financeiro são algumas das áreas que podem estar no seu caminho.

A vibração para 2025 já aqui lhe disse não será a mais positiva, mas ela levá-lo-á a fazer um ponto de reflexão, sobre a situação da sua carreira profissional ou mesmo sobre a sua capacidade de execução de algumas tarefas. E aqui nada de depressões. Deixe-se de pensar que é um desajeitado. Tome consciência de que apesar de poder estar a viver um momento menos favorável, você é uma valiosa aquisição para qualquer organização que procure ganhar apoiantes, amigos ou influenciar pessoas. Você é daqueles que assume as suas responsabilidades sem se tornar servil. Pede, de facto autoridade mas sempre acompanhada de responsabilidade. ; e também pede uma parte justa na distribuição dos lucros. Você pode não ser um Einstein, mas geralmente faz um bom trabalho quando se trata de passar aos números relativos aos lucros e às perdas.

Uma vez que consiga tomar consciência desta sua realidade procure uma nova oportunidade. Faça contactos. Estabeleça pontes. Esteja de olhos bem abertos e seja o melhor relações públicas de si mesmo, vai ver como com esse comportamento pode ser bem sucedido nas suas pretensões.

Preocupe-se sobretudo com aquilo que lhe diz directamente respeito, não se preocupe em demasia com aquilo que os outros possam fazer ou não. A sua atenção deve estar ao longo deste ano centrada sobre si próprio, sem se demover do seu objectivo, com uma linha pré traçada e bem definida no seu destino profissional. A carta “Mudança” que aparece no seu signo para 2025, é um bom presságio para todos aqueles que ambicionam uma ascensão profissional, uma promoção ou um aumento salarial. È chegado o tempo de começar a expressar aquilo que deseja e acha justo para o seu bem- estar no trabalho. Use e abuse da sua tenacidade e determinação para buscar e concretizar os seus projectos. Não se deixe vencer pela sua falta de flexibilidade mental, a qual resulta na sua conhecida obstinação ou teimosia que só dificultam o início da acção e a lenta forma como persegue os seus objectivos. Lembre-se que por causa desse seu ponto fraco sente muitas vezes na pele dificuldades e dissabores que poderiam ser evitados. O seu desejo de manter as coisas inalteráveis até pode ser bom em muitos momentos da vida e do percurso profissional, mas em certas alturas pode ser necessário dar um impulso à carreira e mudar a situação vigente, e este ano vai aparecer no seu percurso alguns desses momentos. Não os desperdice, nem mesmo em nome da sua necessidade de segurança, pois pode acabar por ficar preso a relações ou actividades profissionais insatisfatórias. Saiba evoluir e acompanhar as dinâmicas que se vão gerando, bem como detectar qual o melhor momento para dar um novo impulso ou mudar a direcção da sua actividade actual. A flexibilização das tomadas de decisão do nativo de Touro, a adaptação à realidade externa e a mudança das energias aplicadas no esforço são a chave para o desenvolvimento positivo de todos os nativos par o ano que agora decorre.

Saiba ainda que o ano de 2025 traz excelentes dias para todos os nativos que negoceiam ou estão directa ou indirectamente ligados ao comércio. Os negócios serão uma área em que os nativos de touro estarão em alta. A sua capacidade de organização, sentido prático realismo e o facto de não se deixar comover facilmente pelos problemas dos outros serão a chave para o sucesso destes nativos. Ao longo dos próximos meses o Touro vai saber defender os seus interesses, e de tal maneira o faz, que por vezes os outros reprovar-lhe-ão a sua falta de generosidade. Na realidade há que estar atento a ganância nem sempre é boa conselheira. No entanto não tente forçar um nativo deste signo a praticar o bem, opte antes do mais por lhe despertar o desejo de se oferecer.

Este será também um ano excelente para a formalização de contratos e assinaturas, bem como para colocar em ordem aqueles papeis que desde há muito anda a tentar organizar, mas não tem tido coragem para o fazer. Este será ainda um óptimo ano para aqueles nativos de Touro que possam eventualmente ter litígios a decorrer na justiça. Talvez não ganhe a Guerra mas conquistará por certo mais uma batalha para chegar ao objectivo final.

Aliás, diga-se de passagem que, em matéria de alcançar objectivos, apesar das muitas dificuldades com que se poderão vir a deparar nos próximos doze meses, os nativos de Touro poderão contar com algumas boas surpresas. È que lá mais para o meio do ano, irá viver em matéria profissional, um período extremamente positivo durante o qual marcará pontos podendo mesmo vir a destacar-se entre os seus pares, pelos esforços que tem vindo a fazer nos últimos meses. Como poderá vir a poder verificar, nem sempre o diabo está atrás da porta e aquilo que pensava que nunca chegava, o destino põe-lhe agora á sua frente. Nos próximos tempos todos os nativos se sentirão cheios de energias e forças para executar as tarefas que lhe são dadas e fortemente recompensado pelo mesmo.

Por último deixe ainda que lhe revele e para que tome consciência das suas capacidades algumas características inerentes aos nativos de Touro em matéria laboral. Assim sendo fique a saber que um nativo de Touro trabalhará sempre no sentido de realizar aquilo que aprecia, não consegue suportar interferências, tem grande respeito pelas instituições, precisa de uma actividade que lhe dê respeitabilidade. E para que o seu dia a dia seja o mais perfeito possível, o touro necessita de um local de trabalho calmo e arrumado, o ruído e conjunto de cores deve ser sóbrio no caso de ser um escritório, mas é nos ambientes rurais ou com parques á volta que o Touro se sente melhor e será mais rentável. Quanto a profissões e caso você ainda ande á procura da que mais lhe convém então fique a saber que o nativo de Touro pode ser agente imobiliário, empresário ou construtor. Como financeiro triunfa na banca ou encontra sempre os capitais necessários para criar a sua própria empresa. Poderá vir a ser um excelente pedreiro ou operário. Interessa-se por arquitectura e pelo urbanismo. Sua relação com a terra facilita-lhe o êxito em agronomia, agricultura horticultura, investigação sobre adubos etc.. È comum ainda que um Touro sobressaia nas actividades artísticas, sobretudos as nativas do sexo feminino, que são regra geral decoradoras natas, boas melómanas, capazes de cantar como um rouxinol e dançar ás mil maravilhas. As nativas de Touro triunfam também facilmente em todas as profissões que exijam uma cabeça bem arrumada e um bom trato com o público.

SAÚDE E BEM-ESTAR

Neste ano de 2025 alguns problemas de sáude podem estar no seu horizonte. Apesar dos nativos de touro serem regra geral pessoas robustas, a verdade é que nestes próximos meses podem sofrer de um certo peso excessivo. Não será nada de muito grave, até poruqe em geral, como já aqui lhe referi o Touro é saudável, e dificilmente surgirá algo que possa perturbar-lhe o status quo. No entanto há um faxtor a que deve dar alguma importância, á sua vida sexual. Um Touro que tenha uma vida sexual insatisfeita assemelha-se um pouco a um touro com dores de cabeça…irrascível e propenso a resmungar e rabujar.

Um dos grandes perigos para a saúde dos nativos de touro advém da sua capacidade de ocultar as zangas e de se agarrar teimosamente a um ponto de vista redundante. Esta atitude pode levá-lo à melancolia e não raramente à depressão nervosa. Nestas situações a sua saúde será fortemente perturbada, sobretudo o sistema nervoso que lhe pode causar a nível físico algumas perturbações. Em vez de guardar para si tudo o que lhe vai na alma experimente deitar cá para fora tudo o que lhe vai na alma. Faça-o de qualquer maneira, senão for pelo desabafo com amigos ou terceiros, faça-o tão só e apenas numa folha de papel, num diário etc. . O importante é que faça um esforço para se manter calmo. Caminhar um pouco ao fim de cada dia é também fundamental pois nestes períodos mais tensos é necessário descontrair. Por outro lado procure descansar sempre que tal lhe seja possível. Se se cuidar, tenha a certeza de que pode chegar muito longe. Tenha atenção aos excessos, para os quais tem uma tendência avassaladora. O seu amor pela boa mesa pode ter como resultado maior as congestões para já não falar da gordura a qual é uma ameaça para a sua saúde, dado que a sdua inclinação para o desporto é quase nula e prefere por exemplo ir á pesca sentado com uma cana, á espera que o peixe morda do que por exemplo dar corda ás perninhas e ir correr ou praticar natação. Em nome do que atrás ficou escrito, o melhor mesmo é optar por ponderar a sua alimentação, tenha cuidado com aquilo que consome em termos alimentares. Esquematize uma boa higiene alimentar, poderá assim evitar a sua simples tendência para problemas de prisão de ventre bem como algumas consequências dramáticas provenientes dos excessos alimentares.

Outro dos problemas com que poderá ver-se confrontado ao longo do ano de 2025, sobretudo durante os meses mais frios são as infecções de garganta, as quais estão associadas ao signo de Touro,nelas se incluem as laringites, amigdalites e difteria. Na realidade a garganta é mesmo o seu ponto fraco. Em criança é propenso às anginas e com o tempo pode vir a sofrer de surdez, pois tem o ouvido e o nariz igualmente frágeis.

Os problemas circulatório são mais um ponto a que deve dar alguma atenção e manter alguns cuidados. A pletora e os eczema podem atingi-lo na idade adulta. Por vezes os eu sangue é demasiado “rico”, com riscos de furunculose que traz inerentes a essa condição. Também poderá via a sofrer de úlceras varicosas e de hemorróidas. Apesar dos problemas aqui mencionados é bom dizer também que a saúde de um nativo de Touro é sólida no seu conjunto e, se conseguir evitar a hipertensão nada o poderá impedir de gozar uma invejável velhice.

Em suma pode dizer-se que em matéria de saúde e bem estar o seu amor pela vida e o seu interesse pelo sexo oposto contribuem eficazmente para que se mantenha em boa forma. Tome nota de que lhe convém seguir os ritmos da natureza: levantar e deitar-se com o sol, viver no campo ou, pelo menos sair da cidade periodicamente para repor as forças. Leve em linha de conta que a contemplação da natureza lhe devolve o equilíbrio de uma forma muito mais eficaz que qualquer tratamento. Faça um esforço para vencer a preguiça e pratique exercício. Se não gosta de ginástica, pode sempre substitui-la por um longo passeio ao fim do dia. E isto claro está, é válido para ambos os sexos. No entanto convém também saber que as mulheres de Touro apresentam um forte tendência para seguir regimes mais ou menos anárquicos, o que provoca nelas algumas perturbações. Evite-as. Sempre que possível desconfie da gula, por favor mas sobretudo pela sua saúde, não deve comer entre as refeições. Mantenha ou adquira o saudável hábito de comer muito lentamente, mastigando muito. Desta feita consegue prolongar o prazer da comida e não sobrecarrega o estômago. Ainda no aspecto dietético, e não apenas por ser mulher, deverá evitar as comidas com molhos, doces e toda a alimentação demasiado rica e abundante. Não abuse da carne. Se conseguir manter-se fiel a estes princípios e seguir estes conselhos, é bem provável que ao longo deste ano, consiga realmente atingir alguns objectivos em matéria de imagem, que desde há muito tinha prometido a si mesma. Mas se mesmo assim, cara nativa a tendência para engordar se mantiver, então torna-se indispensável que ponha de lado as dietas da vizinha. Opte por seguir um regime racional, sob controlo médico, mas que não seja demasiado estrito, pois os nativos de Touro, e neste caso mais concretamente as nativas, não aguentam muitas privações. Tal como atrás já referi deve fazer desporto, em matéria de silhueta a dança pode ser para si uma boa opção, pois ela satisfaz ao mesmo tempo a sua necessidade de exercício e os seus gostos estéticos. Duas horas de barra por semana são o suficiente para lhe garantir umas curvas bem mais torneadas.

Noutra ordem de afecções de referir, que muitas vezes aparecem nas mulheres de Touro quistos da mama ou ovário, e também fibromas,sobretudo depois dos quarenta anos. No entanto saiba que, com uma vigilância atenta e regular pode passar a menopausa, se este for o seu caso, sem grandes problemas a declarem-se ao longo deste ano.

Por último permita-me um conselho, seja naquilo que for, não deixe para amanhã o que pode fazer hoje, e saiba que um Touro é capaz de aguentar qualquer desconforto e dor. A capacidade destes nativos em recusar teimosamente que alguma coisa consiga abatê-lo é uma vantagem sempre que um Touro está doente. Do mesmo modo, que um Touro permanecerá junto da família ou de um amigo sempre que o azar lhes bata à porta.