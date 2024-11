PLANETA

Júpiter

METAL

Estanho e Bronze

PEDRAS PRECIOSAS

Topázio e Jacinto

COR

Púrpura e Azul-celeste

PLANTAS

Dente-de-leão e videiro

DIA DA SEMANA FAVORÁVEL

Quinta-feira

PONTOS SENSÍVEIS DO CORPO

Ancas, coxas e músculos

NÚMEROS DA SORTE

3-7-11-15-16-22-26-30-34-35

FAMOSOS DO SIGNO

Mark Twain (30 de Novembro), Britney Spears (02 de Dezembro) e Steven Spielberg (18 de Dezembro)

Previsões 2025 pelo Oráculo Lusitano com a influencia das cartas n.16 (A torre) e n.01 ( O destino)

AMOR

Este início de ano poderá ser um período de influência menos positiva na sua vida sentimental. Na verdade os sagitarianos começam o ano de 2025 com uma vibração que os remete para uma análise profunda de tudo o que se encontra ao seu redor. Um conselho, o seu lado tirano deverá ser extinto além de que é necessária uma longa análise daquilo que pretende realmente para a sua vida seja ela sentimental ou não. Você, sente-se carente, no entanto faz tudo para afastar do seu lado quem gosta de si e quem nutre por si sentimentos nobres e se dedica de corpo e alma à sua pessoa. Você está numa fase em que não precisa de inimigos, já que você em sido o seu pior inimigo, constrói e destrói sem razão aparente. Tente ser mais flexível nas suas opiniões e na sua forma de estar. Poderá desta forma tornar esta fase num período pródigo em aproximações à sua pessoa. Mas cuidado, abra os braços ao amor, deixe-se desse prazer mórbido em que tem um certo gozo em dificultar essas aproximações tendo como única finalidade o medir forças e a intensidade dos sentimentos. Com essa atitude constrói à sua volta uma solidão profunda em termos afectivos. E ambos sabemos que não é nada disso que quer para sua vida. Tome nota de que você até faz amizades com facilidade e tem amigos, contudo deve sempre ter presente que é muito importante aprofundar os sentimentos que os ligam. É necessário saber semear para depois colher. Bem sabemos que neste início de 2025 paira no ar um clima de desconfiança. Poderá vir a sentir que alguma coisa lhe escapa, por isso não tema se este for o seu caso, enfrente o parceiro ou parceira olhos nos olhos e diga-lhe cara a cara tudo aquilo que sente não estar bem. Faça-o sem receios, pois como sabe existe naturalmente em si uma intuição fortíssima, você é daqueles que sente à distância e quase que automaticamente quando o estão a trair mesmo que seja uma traição meramente mental. E uma coisa é certa, mentalmente a traição é ainda pior, pois isso quer dizer que a pessoa com quem partilha a sua vida tem a cabeça completamente fora do relacionamento que tem consigo. Não se iluda, nem invente desculpas, enfrente as coisas como elas são e se for o caso tome as disposições necessárias para que haja um fim nessa situação. Ambos sabemos que não será fácil, a dor de se sentir traído não é nada simpática mas lembre-se que vale Mais vale a verdade que viver uma vida inteira na mentira. Este início de ano, para que tudo entre nos eixos é fundamental para todos vós observar atentamente o futuro, mesmo que haja na introspecção encontre possibilidades de reconciliações, tenha sempre presente que o amor estável e saudável não se constrói sobre castelos em ruínas. Antes de tomar qualquer decisão seja ela de ruptura ou de reconciliação pense sempre duas vezes. Por outro lado, muitos nativos passarão neste início de 2025 por períodos algo nostálgicos e melancólicos, vivendo um pouco voltados para o passado, pensando muito naquilo que tiveram que conquistaram e naquilo que perderam. Não perca tempo, olhe para o presente e para o futuro. Já diz o velho ditado que por morrer uma andorinha não acaba a Primavera. Opte antes do mais por enfrentar o futuro com optimismo e abandone de vez o passado. Quanto muito retire as lições que tem a retirar dos erros cometidos, mas não continue a prolongar o sofrimento que se instalou em si, lembre-se que a vida é como uma janela voltada para o futuro. Se um amor se extinguiu, não quer dizer que ao virar da próxima esquina não encontre outro muito melhor. Pare definitivamente com as lamúrias e desesperos, olhe que a vida e muitas vezes o destino revela surpresas impensáveis. Esforce-se por viver de forma coerente com aquilo que tem e com as pessoas que estão ao seu lado. Esse sentimento de solidão que teima em resistir dentro de si, é daqueles com o qual deve aprender a conviver sem desesperar como muitas vezes faz. È certo que as nuvens negras continuarão nesta fase inicial de 2025 a pairar sobre a sua cabeça. Você sente-se um pouco abalado e inseguro, insatisfeito com a sua vida amorosa, ela não terá talvez o sabor que desejaria. Mas saiba que esse tal sabor gostoso, provoca-se, trabalha-se e sobretudo depende do esforço mútuo de duas pessoas que se amam. Portanto porque não provocar desde já uma quebra na sua vida monótona, organizando um jantar de amigos, um convívio para descontrair a atmosfera e tentar em simultâneo instalar o diálogo com a pessoa com quem partilha a sua vida. Esteja certo que esta é a melhor atitude a tomar para atingir uma plenitude sentimental. Na realidade e apesar de todos os esforços alguns nativos sentirão mesmo assim uma grande indefinição nos seus sentimentos e na sua forma de estar. Se este for o seu caso, só você tem a chave para essa pergunta, ninguém o pode guiar ou encaminhar e dizer-lhe se gosta dessa pessoa ou não. Amadureça um pouco mais, a comunicação deve existir para limpar da sua mente muitas dúvidas que possam persistir. Por falar em persistência saiba também que ela é o trunfo chave para a melhoria de todas as coisas da sua vida. Pode mesmo dizer-se que ela está a partir do final do primeiro mês do ano na primeira página do dia. Através dela a sua força e dinamismo vão a pouco e pouco encontrar-se no auge. Conseguirá a pouco e pouco impor aquilo que deseja na sua vida sentimental. Muitos serão os nativos, vindos de uma fase menos boa, que baterão com o punho na mesa e dão um “Basta” em algumas situações e elaborarão com êxito novos planos para uma transformação profunda na sua vida sentimental. Mesmo os casais com uma vida estável poderão conhecer este ano fortes crises que os farão renascer com novos alicerces partindo da estaca zero. Poderá até ser um mero limar de arestas de pequenos mas com um profundo impacto na vida quotidiana do casal. A lógica e a razão prevalecem na sua vida, será necessário e útil fazer algum afastamento das questões para poder tomar as decisões mais acertadas e justas. Os nativos de coração disponível terão este ano várias fases muito generosas no que aos novos encontros diz respeito, os quês se poderão transformar em futuros relacionamentos, caso consiga expressar de forma muito natural aquilo que lhe vai na alma e está escrito no coração. Caso o consiga pode então estar convicto de que a sua vida sentimental correrá de vento em popa. Sobretudo se em simultâneo colocar de lado as pressões e os tabus conseguirá libertar-se mais do peso que a vida conjugal do quotidiano tem. Com isto encontrará tempo par si e para a pessoa com quem partilha sua vida mimando-a de forma extrema. Se agir desta forma verá que a chama se reacende e que o calor da paixão ainda faz parte da primeira ordem do dia na sua vida. Se o conseguir, terá assim a prova de que com um pouco de auto disciplina consegue trazer a felicidade ao seu par e que a paixão que julgava morta está viva e de boa saúde, afinal ela estava só um pouco adormecida. Ao longo do ano haverá uma boa harmonia familiar e poderão acontecer algumas reuniões no seio familiar que se tornarão vitais dado que será nelas que serão tomadas decisões importantes. Através destas reuniões de âmbito familiar, voltará ater a consciência do quanto são importantes as suas raízes. E mais uma vez lhe digo, aqueles nativos que há muito estão sozinhos, conseguirão ao longo destes meses do ano de 2025 colocar a timidez de lado e avançar libertos e sem constrangimentos para a conquista de um novo amor. Terão coragem de pôr a alma a nu e de se entregarem ao verdadeiro amor sem receio de vir a sofrer mais tarde. Mas digo-lhe mais, todos aqueles nativos que andam há muito tempo atrás de alguém para declarar os seus verdadeiros sentimentos, estão neste ano favorecidos. Tudo está a seu favor no sentido de elaborar todo um plano quase cirúrgico para formalizar uma declaração de amor. Se esse é o seu caso, mãos à obra, as estrelas estão do seu lado, esteja convicto de que conseguirá ter a atitude e a palavra certa no momento cero, por isso avance sem medo de levar um valente não. Aliás diga-se de passagem que quando as coisas São feitas com sentimento, consegue-se de forma clara mostrar aquilo que nos vai na alma. Por isso como vê não tem nada a perder. Para aqueles que vivem em comum há já algum tempo, posso também dizer que depois da tempestade vem a bonança. Se o início de ano se revelou mais cinzento esteja certo que essa fase vai passar, e com a chegada do Verão ou talvez um pouco antes, as boas energias começaram a fluir. Sentirão o renovar dos laços, o reafirmar de sentimentos e mesmo a necessidade de partilhar essa felicidade e harmonia com os amigos em reuniões sociais. Terá vontade de conhecer pessoas, trocar ideias, desenvolver esse sentimento que é também uma forma de amor a que se chama amizade. Muitos nativos encontraram este ano o desejo de constituir família, de formar um novo lar, passando por um projecto de compra de casa, em suma de consolidar laços e afectos. Por outro lado, o menos bom tem a haver com alguma confusão que se pode instalar no seio familiar sobretudo quando se deseja estar um pouco a dois com um pouco mais de liberdade e intimidade. Nesses dias o seu desejo será de estar a dois e não numa casa povoada de gente. Em caso de conflito reaja sempre de cabeça fria, não provoque situações desagradáveis. Trate o assunto com diplomacia e clareza, emita a sua opinião de forma serena e convicta. Vá o mais possível directa ao ponto e seja o mais justo possível. Quanto aos demais dê apenas importância aquilo que verdadeiramente a tem, caso contrário afoga-se num mar de problemas dos quais dificilmente sairá com a sanidade mental a que qualquer ser humano tem direito.

Para terminar e para que fique a conhecer-se um pouco melhor no que ao amor diz respeito, saiba que um nativo de Sagitário é um espírito livre que vagueia pelo mundo em busca de aventura. A sua atitude perante as relações é casual: tanto pode ter uma aventura breve, como um caso louco e apaixonado que dure meses; pode ir viver com o seu parceiro enquanto durar o sexo tempestuoso, mas eventualmente sentirá vontade de partir para outra. O casamento não é o seu estado civil ideal. O Sagitário quer sempre o que não tem e nunca está completamente convencido de que encontrou o parceiro para toda a vida. Romântico no coração, e capaz de demonstrar afecto espontaneamente, pensa muitas vezes que encontrou o verdadeiro amor, apenas para descobrir mais tarde que o confundiu com um desejo passageiro. È mais feliz com um parceiro que lhe dê o espaço de que necessita e que não se importe de fazer a mala para o acompanhar na sua recente viagem, pois o Sagitário raramente viaja sozinho durante muito tempo. Posto isto, saiba ainda que este é um signo simples e despreocupado, e aquilo que mostra é aquilo que realmente é. Apesar de tudo é honesto nas suas relações, preferindo a verdade e a franqueza. Sendo uma pessoa naturalmente confiante e optimista, tem fé em toda a gente, até descobrir razões em contrário, detesta que lhe mintam. Se alguém o fizer, mesmo que lhe seja dada uma segunda oportunidade, pode estar convicto de que um Sagitário nunca vai esquecer a mentira, e dificilmente volta a confiar nessa pessoa plenamente. O Estilo de um Sagitário é gregário, inteligente jovial, espontâneo, trabalhador mas não muito dedicado. A sua frase de eleição é: Com licença, venho já. Quanto ao que procura na vida é nem mais nem menos do que: Aventura, sexo ardente, espaço e liberdade, uma relação aberta e possivelmente casamento. Em suma procura aquilo que no fundo pode encontrar neste ano de 2025. Consegui-lo está um pouco na sua mão. Esteja atento ás surpresas que o destino lhe reservou para este ano. Não desperdice energias com o que não merece e não perca as oportunidades com que se deparar na sua vida sentimental. Lembre-se que nem sempre o diabo está atrás da porta, por isso confie um pouquinho no destino, esteja certo de que as estrelas mais tarde ou mais cedo estarão todinhas do seu lado.

ACTIVIDADES E TRABALHO

A necessidade sagitariana em defender “a verdade” pode, por vezes, conduzir ao fanatismo. Esta atitude, aplicada ao campo profissional, pode vir a tornar-se causa de conflitos, os quais podem vir a ser agravados pelo grande sentido de independência de Sagitário. Embora o sagitariano seja muito flexível no campo mental, sempre disponível para novas abordagens e apara se aventurar em novas possibilidades, pode por outro lado tornar-se bastante intolerante face àquilo que considera ser um dado adquirido, digladiando-se facilmente com o ambiente. Por outro lado ainda, é muitas vezes difícil conseguir a colaboração dum nativo sagitariano dado que este signo tende à independência duma maneira algo despreocupada para com os outros. Certo é que existem nativos de Sagitário para todos os gostos, se uns preferem as planícies livres de cercas sociais, outros há que preferem adquirir prestígio social e profissional, empenhando-se na escalada de estatuto procurando orgulhosamente, serem alguém bastante importante. Seja ele como for o resultado é, mais uma vez, problemático para quem convive no mesmo terreno. E este pode muito bem ser o ponto fraco. Mas nada está perdido, a verdade tão bem defendida por Sagitário deve por ele ser encarada de forma mais pragmática e menos visceral. A sua perspectiva flexível perante os futuros paradigmas deve também abranger as suas verdades. Caro nativo convença-se que não existe uma só verdade, e um espírito verdadeiramente livre não é extremista ou fanático, considere poderem haver várias perspectivas duma verdade, sem que com isso tenha que cair necessariamente na mentira ou na ilusão. Para melhorar a todos os níveis, mas sobretudo na carreira profissional, deve aprender a ter os outros em consideração, perdendo algum tempo a ouvir o que têm a dizer e até a colaborar em acções conjuntas. Lembre-se que não há ninguém que possa viver só, independentemente do grupo onde se evoluiu. Se tiver isto em linha de conta irá descobrir que a expansão e o crescimento sagitariano pode tornar-se mais fortes através da união de esforços e da participação colectiva. O nativo de Sagitário que habitualmente é um ser por costume um pouco desatento face às realidades alheias e tende a magoar as pessoas pela sua indelicadeza ou indiferença só tem a ganhar se a dada altura conseguir parar e conseguir observar que não está sozinho no mundo. Para que tudo se alinhe nos eixos que pretende deve procurar dar atenção às ideias e opiniões dos colegas de trabalho. E se por acaso for daqueles que querem ascender na profissão ou nela apenas se manter, deve estar sempre atento à realidade exterior e tentar perceber quais as bases de sustentação da própria carreira. Se assim o fizer pode estar certo de que este poderá ser um ano de mudança positiva.

Saiba pois escutar as pessoas experientes e pare de se armar em esperto com falsas modéstias, criando uma falsa imagem de si próprio. Esforce-se por criar fortes laços com os seus pares e aprenda a ser diplomático. Estas são qualidades que deve cultivar no meio profissional. Para conquistar aquilo que você mais gosta que é o dinheiro, terá que ter presente o respeito mútuo, de nada serve denegrir o trabalho dos outros para enaltecer o seu. Isso apenas revela insegurança e falta de profissionalismo da sua parte. É importante concentrar-se naquilo que faz, a concorrência sempre existiu e se está seguro do seu trabalho deixe os outros em paz pois se eles fazem um trabalho medíocre cairão por si próprios. Ponha mais empenho no seu trabalho se quer manter o seu estatuto social. A breve trecho poderá sentir que falta alguma paz para que o seu trabalho renda e flua como deseja. Poder-lhe – á faltar alguma força anímica para poder concretizar de forma normal as usas tarefas quotidianas. Se tal acontecer não tome decisões importantes, deixe para depois aquilo que não seja necessário resolver no imediato. Vai ser necessário estar atento porque todos temos períodos menos bons na vida e há sempre mais pessoas a nos querem mal que anos desejarem que tudo corra bem. Como tal torna-se fundamental estar alerta e vigilante, não vá alguém mal intencionado criar tricas, levantar falsos testemunhos, inventar coisas que não existem pois os mal-intencionados são rigorosamente capazes de tudo. Execute o seu trabalho de forma exímia, mantenha uma postura vertical, no entanto convém que conheça os seus limites. Paralelamente e talvez de alguma forma surpreendentemente alguns nativos redescobrir-se-ão naquilo que fazem ou apaixonam-se por outra área profissional em 2025. Esses conseguirão sem sombra de dúvida dar uma volta de 180 graus neste campo. São nativos que ao longo de todo o ano terão dentro de si uma vontade única de vencer, uma vontade inabalável de construir um futuro diferente, existe nestes nativos acima de tudo a ambição e a auto-valorização. A todos esses a vida vai mostrar-lhes de forma clara e inequívoca que têm capacidades e que devem por de parte o sentimento que muitas vezes os assola de que o sol só brilha apara alguns. Esteja certo de que vai ter sucesso. O seu trabalho e empenho será notado e, até mesmo catapultado para outros caminhos e outros horizontes profissionais. Muitos nativos voltarão nos próximos meses a interessar-se em fazer uma nova formação profissional no sentido de se sentirem e estarem mais aptos e mais seguros naquilo que executam. E a vida vai encarregar-se de lhe mostrar qual o melhor caminho para si. Por pequenas coisas como a leitura de um livro, um encontro ou um diálogo vai poder parar e dizer a si próprio “Eu também sou capaz de fazer isto”. No entanto prepare-se, Maio será um mês mais crítico do ano de 2025 para todos os nativos. Nesse período do ano poderá conhecer em matéria profissional momentos bem negativos. Terá que o contrariar com toda a sua força interior executando todas as tarefas que lhe forem atribuídas de forma exemplar. Podem ocorrer algumas decepções relativas a promessas que lhe foram feitas que descobre que não serão honradas. Isso poderá fazer com que ponha em causa tudo e fará com que se depare com um sentimento de frustração e de desânimo. È chegado o momento de ponderar se deve mudar de emprego ou de patrão. Não tome decisões. Este é muito provavelmente o momento em que deve pensar a sério de criar em si uma força especial, capaz de o proteger dos ataques maldosos de terceiros. Analise bem a sua vida profissional e elabore um plano a longo prazo que lhe permita fazer mudanças. Enfrente os problemas, saiba lidar com quem está ao seu lado na vida profissional. Acredite que depois desta fase o segundo semestre do ano só lhe trará harmonia neste campo. Na segunda metade do ano conseguirá atingir finalmente em matéria de projectos profissionais, a força e a coragem para abordara sua chefia e explicar que ultimamente não tem concordado com algumas coisas. Ninguém lhe pode levar a mal por emitir a sua opinião, e pode até com isso conseguir modificar alguns comportamentos e fazer evoluir situações que não estavam visíveis. Lembre-se que é através do diálogo que se consegue fazer notar, ponha de lado o medo que tem sempre de falar com o seu chefe. O trabalho em equipa está visivelmente favorecido neste segundo semestre. Saberá levar as usas tarefas a bom porto, no entanto isso vai exigir algum esforço pelo que pode sentir-se cansado fisicamente. Mas não tenha receio. Você vai poder sobressair pela forma brilhante como tem vindo a desempenhar as suas funções. Desde há muito que ambicionava por isto, agora é chegada a altura de ser reconhecido por aqueles que o chefiam, e pode ser fortemente recompensado quer em dinheiro quer numa ascensão em termos profissionais. Essa ascensão será fruto daquilo que tem vindo a desenvolver e que pouco a pouco o tem levado a afirmar-se na sua carreira profissional. Contudo mantenha a calma, porque no fundo por vezes essas mudanças súbitas a seu favor fazem-no descontrolar um pouquinho. Como diz o ditado, quando a esmola é grande o pobre desconfia, tenha consciência de que nem tudo pode ser negativo na vida e que se abrem brechas na sua vida profissional que mais do que nunca é necessário aproveitar. O factor sorte será algo que este ano estará muitas vezes presente, portanto se vir um anúncio que lhe agrade, responda. È essencial ter arrojo e gosto pela ventura e pela mudança. Saiba também que este será um ano excelente para todos aqueles que trabalham por conta própria ou têm profissões que impliquem mudanças, movimento ou acção. Existirá uma forte tendência para fechar negócios inesperados que podem literalmente mudar a sua condição financeira. Renova-se em si a vontade de construção de uma carreira sólida, sobretudo estará mais atento àquilo que gosta de fazer e que o leva a concretizar o fecho de negócios ou projectos pelos quais há muito vem a batalhar. Para alguns nativos estes ano haverá possibilidade de receber dinheiro em atraso. Por noutro lado este é também o ano em que pode pensar em investimentos de orem pessoal como a compra de um carro ou troca de casa. Uma coisa é garantida, se até aqui existiram alguns problemas administrativos, eles vão deixar de existir pois serão eliminados de vez. De uma vez por todas convença-se que neste ano de 2025 apesar de alguns percalços de caminho vai conseguir chegar a um ponto elevado e não terá medo de arregaçar as mangas e seguir em frente. Ora nem mais, esse é o seu caminho. Percorra-o com estilo e firmeza. Você nasceu para vencer.

SAÚDE E BEM-ESTAR

O seu signo está associado às ancas e às coxas em particular, é propenso a sofrer das doenças típicas dessa zona, como a ciática ou a coxalgia. Também deve prevenir as contracções musculares, as cãibras nas coxas e as distensões quando pratica os desportos de que tanto gosta, e ainda os tendões do sistema muscular em geral. A sua saúde é normalmente boa, mas é sujeito a ataques de doenças nervosas quando negligencia a dieta e a sua necessidade de repouso adequado. Ao longo de todo o ano de 2025 sentir-se-á imbuído de uma vitalidade extrema e com uma apetência suplementar para o exercício físico. No entanto derivado ao excesso de energia, alguns nativos poderão conhecer tensões musculares. Para as evitar recomenda-se que faça massagem regularmente. Existem fortes probabilidades de restabelecimento de pessoas acamadas. Apesar de em geral a saúde estar em perfeita forma, as nativas de Sagitário deverão consultar o seu ginecologista pois muitas vezes os problemas surgem por mero descuido. Seja prudente, siga à risca todos os conselhos e tratamentos que lhe mandarem fazer. Todos os nativos devem ter um cuidado mais efectivo com a sua alimentação de forma a evitar problemas de maior.

Excesso de nervos, baixa de vitalidade e um estado um pouco depressivo, são as tendências que em determinados momentos do ano lhe estão reservadas. Saiba fazer face a isso contrariando esta força menos boa que volta meia volta teima em vir ao de cimo. Uma boa maneira de se proteger é fazer uma visita a um homeopata, uma cura vitamínica não está fora de questão ou algo que reforce o seu cérebro. É fundamental estar bem de corpo espírito. Poderá aqui e ali existir uma perda de vitalidade e muitos nativos serão confrontados por um desânimo constante. Ataque o mal pela raiz, não se deixe vencer nem pelo desânimo nem pela falta de cuidados consigo próprio. É essencial que esteja consciente deste facto. Outro factor a ter em atenção diz respeito a problemas alérgicos e de pele. Alimentar a pele não é só pôr cremes, ela alimenta-se também do seu interior. Faça uma visita a um bom dermatologista caso seja necessário, não seja apologista da auto medicação. Faça caminhadas em estreito contacto com a natureza sempre que possa. Evite os momentos de forte cansaço físico provocado pelo trabalho, algum excesso de noitadas ou até insónias de ordem nervosa. Respeite o seu relógio biológico e tente à noite fazer uma refeição ligeira. Para além do contacto com a natureza deverá também praticar um desporto que envolva o contacto com a água pois é-lhe ser-lhe-á extremamente benéfico. Através dele poderá evitar o surgimento de alguns problemas de ordem respiratória. Sempre que possa opte por não frequentar muito sítios com demasiada poluição. Beba água em abundância e cuidado com as constipações de Verão que podem ser mais penosas e aborrecidas que as outras que acontecem no Inverno. Tome precauções ao expor-se ao sol mesmo no dia-a-dia quando sai à rua. De prever são também algumas perturbações nervosas que podem influenciar o seu quotidiano por um cansaço extremo a nível físico. A sua mente também poderá não estará em boa forma em, alguns momentos. Se necessário recorra a alguma ajuda externa para o cérebro ou faça mesmo uma cura vitamínica. Caso lhe seja diagnosticada alguma doença não entre em pânico, existe um problema procure uma solução com um médico competente. Faça da sua alimentação uma aliada, em vez de uma inimiga. Não cometa excessos. Tenha cuidado. Seja mais metódico na forma como cuida da sua saúde. A sua falta de paciência leva-o a descurar coisas simples que o podem ajudar no dia a dia. Saiba dar a volta por cima, a tendência este ano é para conseguir bons diagnósticos que o levam a cortar os males pela raiz. Os nativos que se encontram mais fracos ou debilitados, encontram neste ano de 2025 uma nova vibração que os faz sair definitivamente das mais complicadas situações. Cuidado com a visão, é fundamental corrigi-la se o seu trabalho implicar o constante uso de um monitor de um computador. Esteja atento aos pequenos sinais que o seu corpo dará nessa matéria. Cuidado com os fritos, quando foge a uma dieta alimentar você sabe que paga um preço alto por isso. Nada de abusos, em especial as nativas deste signo que têm mais propensão a acumular gorduras nas ancas e coxas. Encontre uma forma de limpar o seu organismo sempre que cometa excessos ao longo deste ano. As nativas devem como já disse atrás evitar alimentos gordos e pesados, as sobremesas, os doces, o pão, a massa e tudo o que engorda. Fazem-lhe bem as carnes grelhadas, as saladas, as hortaliças cruas, embora não demasiadas, os legumes, o tomate, o melão, a beterraba, etc. O marisco também não a prejudica bem como o peixe grelhado. Como digestivo, à noite, melhor que o licor recomenda-se uma infusão de tomilho, alecrim ou menta. Cuidado com todas as intervenções cirúrgicas, principalmente todas aquelas que envolvam estética. Informe-se, veja trabalhos já feitos e tire as suas conclusões. Uma intervenção cirúrgica deste tipo não é o mesmo que ir a uma loja fazer uma compra em saldos.

Por último fique a saber que ambos os sexos têm predisposição a patologias relacionadas com o fígado fraco, vesícula biliar delicada e frequentes reacções alérgicas, relacionadas sempre com as emoções, desgostos, as cóleras reprimidas ou as decepções.