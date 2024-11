PLANETA

Neptuno

METAL

Platina

PEDRAS PRECIOSAS

Safira

COR

Azul-turquesa, verdes marinhos

PLANTAS

Nanúfar e castanheiro

DIA DA SEMANA FAVORÁVEL

Quinta-feira

PONTOS SENSÍVEIS DO CORPO

Pés, glândulas linfáticas

NÚMEROS DA SORTE

1-4-9-13-14-16-28-30-33-35

FAMOSOS DO SIGNO

Steve Jobs (24 de Fevereiro), Glenn Miller (01 de Março) e Liza Minnelli (12 de Março)

Previsões 2025 pelo Oráculo Lusitano com a influencia das cartas n.12 (A partida) e n.06 (Ascenção)

AMOR

Neste ano de 2025 abrem-se novas portas e novos horizontes, que lhe permitem temperar os sentimentos com positivismo e optimismo em relação aos projectos que possui para a sua vida amorosa. Os casais já existentes encontram formas paliativas para conseguirem superar algumas crises passageiras. Existirá em si uma força especial para que o dialogo se estabeleça e que dele surjam soluções para uma futura estabilidade a nível sentimental. Existe ainda uma apetência para o despertar de toda uma sensualidade, existente em todos os nativos deste signo, através de subtis jogos mentais. Melhor que ninguém, tem plena consciência que quando deseja, consegue seduzir e obter excelentes resultados ao utilizar as suas formulas bem pessoais. Afirmar-se-ão as novas conquistas ou o início de novas relações, contudo há que pôr de lado tabus e pudores e saber verbalizar os seus sentimentos pois existe, por vezes, grande dificuldade da sua parte em expressá-los. De uma maneira geral pode mesmo dizer-se que o ano começa de facto bem para todos os nativos, mas em especial para os novos casais, pois este será um ano propício aos projectos de vida em comum e futuros matrimónios. Existirão momentos de partilha profunda, sentirão compreensão da outra parte e que as suas opiniões são recíprocas e bem aceites. Em suma é de prever um bom entendimento, conseguindo dessa forma elaborar projectos sólidos e duradouros que marcam passos decisivos na sua existência. O romantismo paira no ar, por isso atenção nativos que se encontram sozinhos, em especial os do segundo decanato que vivam situações de solidão, podem neste início de ano vislumbrar uma luz ao fundo túnel no que à sua existência amorosa diz respeito. No entanto não cruze os braços, nada acontece nem decorre por força do acaso, é necessário saber conquistar, trabalhando arduamente a sua timidez e a sua dificuldade de expressar aquilo que lhe vai na alma. Para todos os nativos uma coisa parece certa. Não dê nada por adquirido, pelo menos no campo sentimental. E tenha cuidado com as dúvidas existentes na aproximação da pessoa amada. Não se iluda nem confunda sentimentos pois pode cometer erros de discernimento e estragar uma boa amizade estando induzido em erro. Não confunda um diálogo com uma pessoa afável, que sabe escutar e que lhe dá atenção, com sentimentos sólidos e verdadeiros. Avalie bem todas as situações antes de partir para conversas e diálogos mais propícios para a conquista do que propriamente para a amizade, resumindo não se precipite. Muitos nativos deste signo, terão em determinada altura do ano, vontade de parar e repensar a sua vida amorosa caminhando noutra perspectiva ou encontrarão finalmente a coragem para fazer valer os seus direitos numa futura separação. Outros poderão reafirmar a sua vontade de se unir, numa vida conjugal mais sólida e concreta. Em suma há vontades para todos os gostos, o mesmo é dizer que você caríssimo nativo de peixe dominará o seu destino a seu belo prazer, e tem que tomar consciência disso, pois tem nas suas mãos o livre arbítrio. A sua vida sentimental será pois aquilo que você quiser que ela seja. Isto é válido sobretudo para os nativos que vivem situações de dualidade, estes devem ponderar os seus sentimentos e não provocar situações repreensíveis brincando com o sentimento alheios. Peixes é um signo que gosta de avançar pelo seguro, mas as situações dúbias são na verdade intoleráveis em qualquer tipo de situação. Defina-se de uma vez por todas e saiba o que quer da sua própria vida, pondo de lado o seu bem-estar pessoal. De facto por vezes as escolhas são dolorosas, e quando espera surpreender pode ser surpreendido e não gostar. Pondere as suas acções e saiba que está a lidar com sentimentos. Para alguns nativos de nada adianta protelar decisões no campo sentimental, pois será tempo de definir o que quer de forma a não viver permanentemente numa paz podre. Alguns nativos não vão superar alguns litígios existentes na sua vida sentimental, o que os leva a dar passos jurídicos na vida amorosa, procurando os direitos legais sobre futuras separações e guarda de crianças. Seja como for a diplomacia e o tacto na hora de expressar os seus sentimentos serão uma grande ajuda nas suas relações afectivas, e também farão que ganhe a confiança de muitas pessoas que o rodeiam. Evite a todo o custo as atitudes irreflectidas e pouco compreensivas, que o levam à discussão. Na Primavera e no caso de não ter uma alma gémea, surgirão novos amores. Poderá neste fase desfrutar de várias relações, embora seja provável que nenhuma delas assente em definitivo no seu coração. Mas isso não lhe dará grandes preocupações, pois na verdade vai saber desfrutar de tudo o que lhe chegue às mãos e ao corpo com muita intensidade. Viver o momento vai aliás ser esta ano o seu lema, e à conta de tanta despreocupação é bem provável que lá mais para o Verão sem que disso esteja à espera acabe por encontrar uma experiência amorosa que poderá realmente durar no tempo. E quando isso acontecer então será um verdadeiro idílio. È que a realidade do dia a dia é demasiado dura para um nativo de Peixes. Ele é um romântico incurável. Está tão enamorado pelo amor que confunde desejo, entusiasmo e afeição com o artigo genuíno. Acredita que o sexo equivale ao amor; os dois andam juntos como os peixes do seu símbolo. Na verdade o nativo de peixes que fundir-se completamente com o seu companheiro ou companheira, não pode haver barreiras entre ambos. Como D. Juan, o homem de peixes, costuma ser um coleccionador, mais preocupado pelo número e pela variedade dos seus troféus sentimentais que pela qualidade dos seus amores. Em contrapartida põe a eleita de cada momento num pedestal, enquanto ama nada lhe parece bastante para a sua amada. Segundo ele, é fiel mas inconstante. È difícil reprovar-lhe esta atitude, pois não o podemos julgar pela mesma bitola aos outros homens, é mais amoral que imoral. As convenções e os preconceitos parecem-lhe desprezíveis, como tudo o que limita a sua liberdade. Peixes saber ser encantador, sedutor e sensível, é capaz de mil atenções e da ternura mais extraordinária, mas unir-se a ele é uma aventura que ninguém sabe como pode terminar. Com ele não há segurança nem certeza alguma, não há chão em que se apoiar. A paixão chega aos nativos de Peixe como as ondas à praia e afasta-se com igual facilidade. Quando deixa de amar, nada se pode fazer para derreter o gelo que o imobiliza. A mulher tem que se resignar a abandonar a sua partida e tentar pelo menos, salvar a sua amizade. O homem Peixes nunca é vulnerável à tentação, a sua fantasia pode levá-lo a qualquer parte. No dia em que menos espera cruza-se com uma mulher que o impressiona e é capaz de nunca mais esquecer esse fugaz encontro, que a sua imaginação transforma na ocasião perdida, mas nunca esquecida, de ter encontrado o grande amor da sua vida. Ama as mulheres misteriosas. Aquelas que se apaixonarem por ele nunca se devem mostrar totalmente, isto se de facto quer ocupar um lugar no seu mundo. Quanto às mulheres de Peixes no que ao amor diz respeito tudo é diferente. Não há ninguém mais romântico, nem mais apaixonado, para ela nada é mais natural que amar. Só reivindica esse direito e s ontem um desejo, encontrar o homem que aceite o seu carinho, que se deixe amar como jamais alguém o amou. Nada é mais alheio à ideia do amor para a nativa de Peixes que as relações tempestuosas, feitas de rupturas e reconciliações, de dor e felicidade misturados. Ela só quer fazer parte do ser amado, fundir-se nele, deixar-se inundar pelo sentimento. Concebe o amor como uma comunhão, uma sensação, um êxtase que exclui qualquer reflexão e a enche de felicidade. Sem um homem a quem amar estas nativas ficam como um drogado com síndrome de abstinência. Por isso, atribui-se-lhe com frequência um temperamento hiper sensual e ardente. Nada é mais injusto. O amor físico não é para ela senão um meio. Considera o corpo como um caminho para aceder à alma. A sua sensualidade tem mais a ver com o misticismo que com outra coisa. Assim sendo é obvio que corre o perigo de ter mais decepções que satisfações na sua vida amorosa. Poucos homens são capazes de assumir semelhante avalanche afectiva, que os atrai e assusta ao mesmo tempo, pois embora esse amor tenha qualidades excepcionais, também implica uma exigência desmedida. Basta um olhar, um gesto desagradável ou uma palavra inoportuna para que a mulher Peixes saia do universo maravilhoso em que é tão feliz. Deixa de mar sem sofrimento e o homem que adorava no dia anterior passa a não ter qualquer importância para ela. E passa ao seguinte, pois a sua capacidade para se iludir com um novo amor é inesgotável. Está assim concluído o retrato dos nativos e nativas de peixes, no que às coisas de coração diz respeito. O amor ao seu lado será tudo menos monótono, e estará bem presente neste ano de 2025. Está agora na sua mão amar e ser amado, uma coisa é certa sempre que o amor o quiser por favor não lhe fique indiferente, opte antes do mais por o viver intensamente como só você caro nativo ou nativa de Peixes sabe fazer. È certo que para si, muitas vezes o mundo é demasiado duro para a sua natureza sensível e anseia fugir. O rumo dessa fuga pode passar por outra pessoa, por uma fantasia ou por uma garrafa. Saiba também que este é um dos signos mais dependentes do Zodíaco, embora a dependência nem sempre tenha que ser de uma substância. Você é viciado em romance, e por vezes, provoca sem querer violência emocional com a sua confiança ingénua. Não consegue acreditar que possa acontecer algo de mau outra vez, por isso a sua necessidade de amor nunca fraqueja. Talvez por isso mesmo o seu melhor lema de vida amorosa é: “Encontrei mais uma alma gémea”. Talvez sim, talvez não, uma coisa lhe digo, não perca a fé, e continue nessa busca permanente do amor, do romance, da fusão emocional e do casamento onde poderá mas não deverá praticar sexo totalmente egoísta, que é afinal de contas o seu desejo sexual mais secreto.

ACTIVIDADES E TRABALHO

No campo profissional existirá uma grande necessidade de estar presente com os cinco sentidos, pois poderão vir a confiar-lhe novos projectos ou novas tarefas, o que lhe trará um acréscimo de responsabilidade. Esse facto obriga-o a desenvolver uma forte dinâmica para conseguir ter capacidade de resposta e fazer frente a todas as situações. Sobretudo não se queixe, pois para atingir os objectivos que deseja terá que passar por sacrifícios deste género. Todos aqueles cuja profissão depende de negociações ou de transacções financeiras, estão especialmente protegidos, sendo mesmo habitados por um espírito e um sentido de oportunidade que é de aproveitar. O êxito não o deixará encostar-se à sombra da bananeira, pois será um mês exigente, de labuta, trabalho e acção. Seja como for neste início de 2025 sentir-se imbuído de um espírito voluntarioso e com uma força suplementar a qual lhe confere uma forte capacidade de trabalho e uma forte fluidez mental que o vai surpreender na sua capacidade face a situações com alguma urgência em resposta e solução. À sua volta existe um bom ambiente de trabalho, tudo pode correr sobre rodas se existir comunicação entre colegas ou entre os vários sectores da empresa. Mesmo os nativos que têm profissões mais simples, tais como empregados fabris ou no sector da agricultura, podem ser surpreendidos por suplementos financeiros. Os projectos pessoais de investimento na habitação estão igualmente protegidos. Contudo nem tudo serão rosas no campo laboral. Os primeiros meses do ano serão demasiado exigentes e você conseguirá de facto corresponder e responder prontamente a todas as exigências, mas isso fará com que o cansaço venha ao de cima, portanto não será de estranhar que a determinada altura, comece a sentir uma maior dificuldade de concentração precisamente derivada das tarefas exaustivas dos meses precedentes. Esteja atento e seja perspicaz, não dê por via disso, abertura a criticas ou desentendimentos. Se não se encontra em forma psíquica, consulte um médico e tire alguns dias para si. Na realidade você está com a cabeça nas nuvens e isso será notado à sua volta na forma como desempenha as suas funções. Em caso algum deixe que os outros percebam que teve uma quebra de desempenho, contrarie essa tendência. Saiba delegar trabalho e pedir ajuda, esteja certo que melhores dias virão. Enquanto estiver sob o efeito do excesso de trabalho não tome decisões importantes, e caso elas tenham mesmo que ser tomadas e não possam ser adiadas, devem ser fortemente ponderadas. Tenha cuidado nesta fase do ano, pois alguns nativos podem mesmo entrar em conflito com as chefias directas e causar problemas irreparáveis. Muitos de vós poderão mesmo conhecer situações constrangedoras de desemprego ou de risco no que toca à segurança profissional. È fundamental saber gerir estes precalços que a vida traz e programar mudanças de forma a procurar a abertura de outros caminhos no futuro dentro deste sector. Este é ainda um ano em que necessita de reflexão e uma grande dose de controlo sobre si próprio. Cuidado com veemência das palavras. Use a diplomacia se tiver que dizer alguma coisa a um superior ou a um colega. È certo que os nativos de Peixes não sabem mentir nem ser hipócritas, mas por favor tenha a consciência plena das palavras que emprega e do peso que elas podem ter, de forma a não ter problemas que podem muito bem ser evitados. Tome nota de que diplomacia não significa ser falso, significa isso sim uma forma subtil de se afirmar sem chocar. Verá que nisso pode surtir efeito e contribuir para uma tomada de consideração para consigo, deferente e mais verdadeira. Sempre que necessário vista a camisola da sua empresa, porque ao defender o seu local de trabalho conscientemente, defende seriamente o seu ganha-pão. Por outro lado deixe falar quem fala, não ligue às bisbilhotices sobre o seu patrão, se mostrar trabalho verá que ele será o primeiro a recompensá-lo. Saiba ainda que ao longo de 2025 todos os nativos cuja actividade profissional e estudantil exija trabalho em grupo, estão especialmente protegidos e encontram-se predispostos a atingir as metas e todos os objectivos comum, mesmo que esses se apresentem de difícil execução. Não tenha qualquer tipo de receio pois vai encontrar dentro de si a força e a determinação capazes de contornar todos os obstáculos bem como de em conjunto encontrar as soluções adequadas ao problema ou problemas com que se deparar. Lembre-se que a união faz a força, e que várias cabeças chegam a um melhor consenso que uma só. Vai ser necessário um forte poder de concentração para todos aqueles nativos que tenham que fazer testes ou avaliações ao longo dos próximos doze meses. Nada de medos, existe em vós uma boa fluidez mental e uma forte capacidade de raciocínio que vos facilita a vida e os leva até ao sucesso. Digamos que o cosmos põe-lhes a faca e o queijo na mão, e cabe-lhe a si o movimento de cortar a fatia. Em suma embora de natureza calma, o nativo de peixes tem um espírito vencedor pelo que vai marcar quotidianamente pontos e conseguir ser mais dinâmico do que é habitual. Aproveite esta energia ao máximo na tentativa de evitar problemas de maior. Seja como for pode estar certo de que nem todos serão evitados, pois pode dizer-se que ao longo de 2025 os nativos de Peixes poderão encontrar no campo profissional alguns problemas, pois o seu individualismo poderá provocar conflitos, pelo que é melhor que ceda de vez em quando a batuta; dessa forma verá como as coisas saem bem e, além disso, relacionar-se-á de uma maneira mais profunda com os seus colegas. Na Primavera, os assuntos económicos, sobretudo aqueles que estejam relacionados com a família dar-lhe-ão algumas dores de cabeça, mas não terá outro remédio senão arranjar soluções e não tenha dúvidas que as encontrará. Por outro lado lá mais para os meses de Verão poderão verificar-se dificuldades no ambiente de trabalho. Mas não se assuste pois ultrapassa-las –á com sucesso. Aliás durante este ano, viverá com toda a certeza algumas mudanças no seu ambiente profissional, o que poderá de alguma forma provocar-lhe algum nervosismo. No entanto não desespere, não existem razões para perder a cabeça ou desanimar, pois o que lhe está destinado são apenas e só coisas boas, muito embora à primeira vista possa parecer que surgem alguns contratempos. Por último fique ainda a saber que os nativos de Peixe têm grande aptidão e facilidade ara as especulações financeiras, podendo ter êxito na banca ou ganhar dinheiro na bolsa. Na realidade um pisciniano considera que o dinheiro se fez para gastar, mas a cima de tudo sabe administrá-lo. Mas nem todos os nativos de peixe têm esta visão económica, pois os nativos de Peixe regidos por Neptuniano e não por Júpiter como os atrás referidos, porventura menos felizes, não têm o sentido da economia e gastam o dinheiro antes mesmo de no ter ganho, deixando-se enganar sem dar conta e sem se importar em demasia com esses facto. Um e outro têm por vezes vocação para ávida religiosa. Mas enquanto o primeiro se esforça para fazer carreira dentro da hierarquia eclesiástica, o segundo prefere retirar-se para um convento, longe das vaidades do mundo. Seja como for certo é, que abundam Peixes em todas as profissões que exijam dedicação ao próximo, medicina, enfermagem, psicologia, psiquiatria, educação etc. tudo boas profissões que pode escolher se tiver dúvidas sobre o que quer ou ainda pretende fazer na vida. Mas isto ainda não é tudo, pois por outro lado, como peixes conhece o inconsciente colectivo, tem ou poderá ter êxito em profissões em que é necessário adivinhar o que chega às pessoas, assim sendo a publicidade, o jornalismo, a rádio, a televisão ou o cinema são outras das áreas onde o sucesso pode ser garantido. A sua capacidade para as relações humanas ajuda-o também e ainda a triunfar no comércio ou na hotelaria, que se harmonizam muito bem com a sua paixão pelas viagens. Como vê as escolhas são múltiplas, cabe-lhe pois a si optar por aquela que julga melhor se adapta à sua personalidade, e aquela em melhor se venha a sentir. De uma coisa pode estar firme o sucesso espera por si nestas áreas seja em 2025 seja noutro ano qualquer em que possa fazer ou sinta vontade de fazer a escolha certa.

SAÚDE E BEM-ESTAR

A sua saúde encontra-se estável, no entanto podem surgir alguns problemas relacionados com as vias respiratórias. Cuidado com os locais super aquecidos, tente ambientar-se um pouco ao frio antes de sair desses locais. Haverá uma tendência para ter um cuidado extra com o seu aspecto exterior, o que lhe trará um bom moral e grande optimismo, capaz de acabar com a influência negativa de que tem vindo a sofrer, mas por culpa sua, pois o stress que tem tido ultimamente é grande e devia saber cuidar mais de si. Deverá optar por um jantar mais leve e respeitar as horas de sono e o seu relógio biológico. É fundamental para o seu bem-estar. Algum cansaço é de prever com os seus olhos. Cuidado! Consulte um médico e pense em fazer uma cura vitamínica caso seja necessário A prática de exercício físico é fundamental para o seu bem-estar, mesmo que seja só caminhar. Este cansaço pode provocar dores musculares e de cabeça. Cuide de si. Aproveite essa vontade que há dentro de si para mudar alguns dos seus maus hábitos. Mime-se essa é a melhor forma de gostar de si. Tenha especial atenção com os seus nervos. O seu sistema nervoso poderá vir a estar abalado, necessita de ter mais cuidado com a sua condição física e resolver cada problema a seu tempo. Esse facto só lhe traz uma agitação suplementar e não produtiva para ao seu bem-estar. Saiba recorrer a um massagista ou um terapeuta para tratar de si de forma natural e preventiva. Essa atitude deveria ser tomada ao longo de todo o ano, mas como bons portugueses, só nos lembramos de Santa Bárbara quando troveja. Cuidado também com o abuso de bebidas alcoólicas. Tenha uma postura mais Zen e caminhe mais a pé. Os desportos ou tratamentos feitos com o elemento água são extremamente benéficos para si. Use e abuse deles sempre que possa. Não esqueça mais numa vez a sua visita anual ao seu dentista, ela impõe-se, não se desleixe. Poderá haver períodos de cansaço devido ao uso excessivo do computador. Ao longo de todo o ano de 2025 o seu estado psicológico e nervoso não será sempre o melhor. Procure, já aqui lhe referi, acalmar-se. Outra das suas preocupações diz respeito a problemas alimentares. Seja prudente com os abusos alimentares. No que à alimentação diz respeito não passe de um extremo ao outro, nem faça jejuns drásticos e muito menos sem o controlo de um especialista. Pode ter distúrbios no aparelho digestivo fruto de uma má alimentação. Procure ter regras, mesmo que não tenha muito tempo para almoçar, procure forçar uma boa mastigação. Os chineses têm um ditado que diz”Comer os líquidos e beber os sólidos”. Tente praticar este ditado. Os intestinos poderão ser a parte mais débil do seu organismo e a raiz do problema será seguramente a sua má alimentação. Se quer evitar trabalhos, na hora de comer lembre-se dos males a que pode estar exposto. Poderão ainda ocorrer estados febris, fruto do cansaço e da temperatura das várias épocas. Os estados gripais são naturalmente de prever derivado a mudanças de temperatura drásticas. O seu sistema imunológico pode também, ele acusar algumas falhas. Não deixe arrastar as situações que levam sempre a complicações mais difíceis na sua resolução. Seja como for, sossegue pois prevêem-se bons desfechos para os problemas de saúde que venham a surgir ao longo dos próximos doze meses. Tendência forte para pequenos acidentes domésticos. Cuidado! A partir de Maio, as suas pernas e costas ressentir-se-ão do cansaço acumulado ao chegar da noite. As massagens, além de activarem a circulação sanguínea, terão em si um efeito especialmente positivo e muito calmante. Durante o Verão, convirá que preste mais atenção e cuidados à sua pele, pois ela apresentar-se-á um tanto ou quanto desidratada. Alguns factores, em especial os raios do sol, poderão guardar-lhe alguma surpresa desagradável se não tomar as precauções devidas e amplamente divulgadas. No Outono é essencial que repouse com qualidade. As horas de sono bem como as horas de descanso terão um papel primordial na sua saúde, através deles reporá forças e ganhará muita vitalidade.

Em suma pode dizer-se da saúde dos Peixes tudo e mais alguma coisa, excepto que seja robusta. Também por isso, ou acima de tudo por isso, o nativo deste signo deve evitar o contacto com doentes contagiosos, pois tem grande facilidade para contrair toda a espécie de doenças. Para além disso tem tendência para reter líquidos nos tecidos, o que lhe pode provocar celulite, edemas e inchaços. No aspecto psíquico, apresenta com frequência inclinação para o autismo, para a perda de contacto com o real e para a esquizofrenia, isto quando não é o alcoolismo ou as drogas a favorecerem essa ruptura com a realidade. Posto isto resta acrescentar que qualquer nativo de Peixe tem grande dificuldade em impor a si próprio uma disciplina de vida. Caso alguma vez o consiga fazer pode estar certo que conseguiu encontrar meio caminho para a cura de muitos dos seus males. Quem sabe se 2025 não será o ano da sua grande mudança. Pense nisso pela sua saúde.