PLANETA

Sol

METAL

Ouro

PEDRAS PRECIOSAS

Rubi, diamante e crisólito

COR

Laranja e dourado

PLANTAS

Girassol e calendula

DIA DA SEMANA FAVORÁVEL

Domingo

PONTOS SENSÍVEIS DO CORPO

Coração e Costas

NÚMEROS DA SORTE

3-6-8-13-15-19-23-27-30-39

FAMOSOS DO SIGNO

Jacqueline Kennedy (28 de Julho), Andy Warhol (06 de Agosto) e Madonna (16 de Agosto)

Previsões 2025 pelo Oráculo Lusitano com a influencia das cartas n.49 (Graça) e n.51 (Atraso)

AMOR

O início do ano de 2025, anuncia-se algo problemático em matéria amorosa. Será difícil definir o que se passa na sua mente para reagir tão negativamente em termos sentimentais. A sua vida na globalidade depende de um forte equilíbrio interior na forma como encara o dia a dia. Você não está a conseguir gerir as suas emoções mais primárias e com esta atitude poderá deitar a perder muito dos benefícios que uma relação amorosa traz a um casal. Sentirá como que um sentimento de desespero que não tem qualquer razão de existir o que só fará com que os outros à sua volta se desesperem também e não tenham paciência para o ouvir. Com as crises existenciais que só a si lhe dizem respeito dificulta tudo. Aproveite o aqui e o agora e deixe de uma vez por todas a preocupação com o futuro mais longínquo. Tudo tem um princípio, meio e fim, até a própria vida. Se está a iniciar um relacionamento, para quê ter crises de ciúmes, atrapalhar tudo, criar dificuldades, sobretudo porque vão contra aquilo que você não gosta que é ter solidão. A insegurança continua tal como no passado a fazer parte do seu universo e teima em deixá-la persistir. Faça um favor a si mesmo, abra o seu coração e livre-se rapidamente e em definitivo dos seus preconceitos, fantasmas e tabus que teimam em persegui-lo para onde quer que vá. O seu poder de auto analise tem de vir á tona, não pode continuar a correr o risco de destruir os seus relacionamentos amorosos, de amizade e até familiares devido a terceiras pessoas mal intencionadas que giram á sua volta. Tente a todo o custo identificá-las e afaste-se desses falsos amigos que só o ajudam a destruir a sua vida. Tome uma atitude desconfiada com essas pessoas e se for necessário dar uma resposta mais rude às mesmas não hesite. A sua vida só pode seguir em frente se você se sentir em paz consigo próprio, paz essa que só conseguirá construir se tirar ilações por si mesmo. Tenha em linha de conta que para não lhe chamar outra coisa, é muito aborrecido ter diante de si alguém que o ama de verdade mas que sente a rejeição pura e simplesmente devido à língua dos outros e não por aquilo que fez ou deixou de fazer, ou pior ainda por ser quem é. Pense bem, analise e vai ser-lhe fácil chegar á conclusão que essa injustiça pode ser irreparável, e que por causa dela poderá vir a sofrer o desgosto de uma eventual separação ou ruptura violenta. Evitar ou tornear tudo isto está na sua mão. Por outro lado, pense que nem sempre o diabo pode estar atrás da porta. E lá porque o início do ao ano possa não lhe ter corrido de feição isso não significa que vá sempre ser assim. A partir do primeiro trimestre as energias renovam-se no campo sentimental e resolvem-se os conflitos sérios que possam ter surgido em períodos anteriores. E o mais curioso é que segundo as estrelas, esses conflitos que pareciam ainda há tão pouco tempo insolúveis vão-se resolver de forma serena, mas o certo é que a sua dose de pessimismo não lhe permite no imediato dar votos de confiança à pessoa que partilha a sua vida amorosa. Mas o tempo demonstrar-lhe-á que vale a pena acreditar. È fundamental acreditar de uma vez por todas que vale a pena continuar uma relação. È fundamental investir nos assuntos de coração partindo da evolução interior, espiritual que na realidade é onde se vai buscar uma boa corrente de energia que flúi e se transfere para as emoções e para a sua vida sentimental. È também fundamental que comece a saber escutar o seu eu interior e não aquilo que os outros dizem. Siga sempre o que lhe vai na alma e a sua intuição. Verá que desta forma tirará mais benefícios que encontrará uma paz e uma plenitude sentimental que a seu tempo dera devidamente retribuída. Tenha bem presente que a sua vida amorosa depende única e exclusivamente de si, da forma como actua e demonstra os seus afectos. Se conseguir auto mentalizar-se verá como se podem abrir novas portas neste campo. A sua vida vai este ano, e isto sem sombra de dúvida, deixar de ser monótona e rotineira para passar a ser agitada, com um forte dinamismo e uma grande vontade de seduzir e de provar a si mesmo que é capaz de conquistar. Neste aspecto estarão mais favorecidos os nativos do sexo masculino pois as nativas com esta influência, preferem através do excesso de poder de sedução, cimentar melhor as relações existentes ou que estão a iniciar. Quanto aos nativos, esses vão parecer autênticos galos que saem fora da capoeira pela primeira vez e que descobrem o mundo em primeira-mão. Esta euforia pode ser-lhe prejudicial. Tenha cautela, pois a continuar por este caminho não vai encontrar um equilíbrio e um meio-termo nas suas emoções, e acredite que ele lhe é necessário. Por um lado, o sexo fácil e as aventuras sem amanhã trazem-lhe um vazio, por outro lado as relações sérias e já cimentadas aborrecem-no. Pode dizer-se que por causa de toda esta indecisão vai passar por um período com uma crise de identidade em que não saberá o que quer nem o que realmente deseja. Mas não se aflija essa crise também não veio para ficar, tal como as suas aventuras. Com o decorrer dos meses a sua vida amorosa, vai mesmo tornar-se uma caixinha de surpresas, e você caro nativo vai mesmo acabar por sentir a necessidade de assentar arraias. Uma vez assente estes nativos, em matéria amorosa são soberbos e generosos, adoram proteger quem amam. Por amor um Leão é capaz de mover montanhas. Em contrapartida, exigem da parte de quem amam uma admiração incondicional e um comportamento que cause inveja aos outros por ter a seu lado uma ou um companheiro que todos admiram, por ser tão elegante. Em suma o par de Leão é mais um elemento para o seu prestígio. Não nos podemos esquecer que um Leão é alguém que quer estar em plano superior mesmo no amor. Apesar disso em privado o Leão suspira por amor mais do que alguém possa imaginar. Amor, adoração, apreciação, reconhecimento; isto é aquilo que o mantém a si Leão com uma natureza generosa e amiga. E muito embora um Leão possa parecer confiante, em especial quando ocupa um lugar central no palco da vida, ele tem dúvidas secretas acerca do seu verdadeiro valor e pode subestimar-se bastante. Tenha isto em linha de conta ao longo do ano, no que a sentimentos diz respeito. È que neste campo é melhor não se enganar a si mesmo, pois se é certo que pode magoar os outros, é também bem certo que pode magoar-se a si mesmo. Tire da sua cabeça essa ideia peregrina de que o amor é um ideal dramático. Pense positivo. Você melhor que ninguém sabe que uma vez apaixonado se torna num romântico e orgulha-se disso, mesmo que não o queira demonstrar. O amor transforma-o em alguém mais real e aristocrático, de uma generosidade sem limites para com a pessoa amada de tal forma que se for o caso lutará até á morte em nome desse amor. Por tudo isto um parceiro que for infiel a um nativo de Leão, ou que abandone uma aventura amorosa séria, deixará atrás de si uma pessoa ferida. Um Leão demorará meses a recuperar de tal mágoa e isso pode torná-lo ou torná-la muito desconfiado em relação a um futuro amor sério. Por outro lado, se for o nativo de Leão a querer colocar um ponto final na relação então as coisas mudam de figura. O orgulho pode levar a que este nativo não diga imediatamente que a relação chegou ao fim. Por isso, alguns nativos enfrentam este problema fugindo ao contacto com o parceiro ou mesmo portando-se mal com o mesmo. E, caso a situação perdure, ou seja se ninguém lhe fizer frente os nativos de leão podem tornar-se bastante cruéis psicologicamente, tratando o parceiro rejeitado com desdém. Dadas estas características permita que aqui lhe deixe um conselho, esteja atento ao longo dos próximos meses, ás situações de ruptura, de forma alguma permita que elas se transformem numa guerra., opte antes e acima de tudo pela diplomacia. Ela deverá ser a sua melhor arma para enfrentar todas e quaisquer situações de conflito. Mas deixemos para trás as situações de conflito, até porque elas serão raras ao longo deste ano, ou não fosse para o Leão, o amor o sentimento que faz girar o mundo. Na realidade este é um signo fogoso e apaixonado que não gosta de estar sozinho. Não é portanto de admirar que desde o primeiro dia do ano inicie em busca de novas relações, ou mesmo de enraizar as já existentes. O romance é um ingrediente essencial para sua felicidade. O processo de namoro é algo que lhe dá gozo, mais do que isso dá-lhe prazer, por isso mesmo não é de admirar que as flores os jantares e os presentes façam parte das surpresas que um Leão prepara ao seu par com alguma frequência, mesmo depois de soarem os sinos matrimoniais.

Este será também um ano rico no campo sexual, afinal ele é também um ponto importante da vida e dos relacionamentos amorosos e você caro nativo não vai nesta matéria deixar créditos por mãos alheias, ou não fosse você um ser de sangue quente, que não vai aproveitar todas as oportunidades para satisfazer o seu poderoso desejo sexual. Pode mesmo dizer-se que este ano a sua vida amorosa nada vai ter de aborrecido. Uma vez apaixonado você está permanentemente excitado. O seu melhor afrodisíaco é amor e carradas de admiração. Nada lhe agrada mais que ser o centro das atenções. Para o excitar o parceiro deve acariciar e massajar a parte inferior das suas costas, e não ter medo de pôr as garras de fora. O fogoso Leão não desgosta de um pouco de dor, desde que não vá mais longe. Acredito que aparentemente os factos atrás descritos o levem a renegar esta sua natureza, mas não fuja das evidências, liberte-se de tabus e reconheça as suas características, pois só assim as poderá transmitir ao parceiro olhos nos olhos sem pudores ou falsos moralismos.

Por último e em jeito de conclusão saiba amigo de Leão que em 2025 pode descobrir em si mesmo um estilo cooperativo, mas que no fundo o que quer mesmo é estar no comando das coisas, ser gregário mas leal. Ao longo do ano a palavra que mais dirá poderá muito bem ser “adorem-me” e no amor irá em busca de sexo ardente, romance excitação, fidelidade e compromisso, casamento e a longo prazo até o casamento. Para que tudo isto, que no fundo são os seus anseios, seja alcançado só precisa mesmo de assumir a liderança da sua vida, tome as rédeas da situação, exija apenas aquilo que pode dar. Se levar em linha de conta estes aspectos não terá este ano razões par grandes receios, pois os astros estão a seu favor e isso é um bom motivo para sorrir e não perder a esperança, mesmo quando pensa que as nuvens negras que possam pairar de vez em quando na vossa vida vieram para ficar. Deixe de lado esse negativismo, a breve trecho verá como os raios de sol começam a irromper nessa imensa floresta que é a vossa vida amorosa. Quando tal acontecer abra de par em par as portas ao amor e viva-o como um verdadeiro rei.

ACTIVIDADES E TRABALHO

Cuidado! Este é um ano em que existirão alguns deslizes da sua parte. Por causa deles você corre o sério risco de ser chamado à atenção coisa que você não gosta que aconteça. Mas muitas vezes é o que vai acabar por acontecer se persistir em andar com a cabeça no ar sem prestar atenção ao lado profissional. Aceite um conselho, para evitar problemas de maior, o melhor que tem a fazer é assumir os erros e ouvir humildemente sem dar azo a grandes respostas, sobretudo se as chamadas de atenção forem motivadas por razões válidas. Ouça, cale e mude de atitude, eis o que deve fazer, caso não pretenda colocar a cabeça no lugar e mantiver essa atitude de distracção permanente. Na verdade, se há coisa que lhe falta é a suficiente para o reconhecer os seus erros. Com demasiada frequência, usa e abusa da bondade e da paciência que os outros possam ter por si. A vida não é nem pode ser assim. Auto analise as situações, prefira saber as verdadeiras razões que lhe são apontadas e não as ponha em causa, um bom conselho é precioso e você pode tirar benefícios se os souber escutar. Nem sempre a vida corre como desejaríamos que ela corresse. Existem períodos menos bons. Seja mais voluntarioso, trabalhe, não fomente discórdias nem dê ouvidos a terceiros. Saiba manter-se na sua posição. È certo que as dificuldades do dia a dia poderão ser demasiado pesadas para si e criar um clima menos harmonioso, que o pode levar a sofrer algum cansaço cerebral. De facto este será um início de ano difícil na gestão das suas energias e das suas capacidades. È difícil, mas não é uma catástrofe, com algum poder de concentração que apesar de tudo ainda existe em si vai a pouco e pouco conseguir atingir os seus objectivos, fazendo o seu trabalho de forma individual sem ceder a pressões nem a falatórios. Sempre que estes existirem ou acontecerem sem fundamento tente conter-se. Primeiro escute e só depois define claramente a sua posição. Mas mantenha-se atento, porque muito sinceramente alguns nativos de Leão viverão sem sombra de dúvida no campo laboral um clima tenso e tempestuoso, nuvens negras pairam sobre si. Sente-se posto de parte, fruto um pouco da sua atitude para com os colegas de trabalho. A sua prepotência e a sua falta de capacidade para escutar, faz com que você se venha a sentir sozinho, e que não usufrua nestes primeiros tempos da ajuda que lhe é necessária.

Estes primeiros meses serão também traiçoeiros para aplicações financeiras. Redobre cuidados nesse sentido, elimine da sua vida laboral, pelo menos nesta fase inicial do ano, tudo o que lhe possa parecer dúbio, frágil ou com alguma falta de seriedade.

Mas nem tudo são más notícias. Há um grupo de nativos que se encontra desde os primeiros dias de 2025 privilegiados, são os nativos que exercem profissões soltarias de pesquisa e precisão. A esses, derivado de uma introspecção e recolhimento forçado, a vida mostra-se menos penosa. È que por causa desse recolhimento acabam por se refugiar de forma árdua no seu quotidiano laboral e transformam-no numa fuga e numa evasão extremamente produtiva com o intuito de esquecer os lados menos bons que a vida tem. Também aqueles nativos que estão ligados profissionalmente a grandes empresas e que têm o estímulo do trabalho em equipa e em forte competição podem dormir descansados. Os esforços em comum serão rapidamente recompensados. Sentirá a sua volta um espírito coeso de inter ajuda como há muito não sentia. Todos estarão motivados num mesmo e só sentido, não tendo como motivação apenas o dinheiro que é sem dúvida alguma importante, mas sim o brio profissional que você nativo de leão tanto aprecia. Ao longo do ano este espírito vai manter-se, e certamente que vai evoluir bastante em 2025 irá aprender com os seus colegas métodos e técnicas diferentes para o bom desempenho do seu trabalho, o que só lhe pode trazer bons frutos. A troca de ideias será tão pura como beber um copo de água, e os resultados positivos serão por isso obtidos com alguma facilidade. Apesar de tudo isto poderá sentir por vezes ter a impressão de algum sedentarismo o que pode influir um pouco no seu desempenho ou no seu estado de espírito mas os resultados demonstrar-lhe-ão em larga escala como nada desses sentimentos não passavam de mera ilusão. Na realidade Este será para muitos de vós um ano com fortes movimentações, em que no seu dinamismo intelectual poderá ser posta à prova através de uma rapidez de análise execução dos projectos que lhe vão ser dados. Não tenha medo, nem trema ao aceitá-los. Existirá em si a força anímica necessária para conseguir fazer face a problemas urgentes que possam surgir de forma inesperada. A chave do seu sucesso profissional, está agora mais do que nunca centrada em si próprio e na forma como elabora e conduz ou pretende conduzir o seu trabalho. Em alguns momentos ele pode até parecer-lhe exagerado e extremamente desgastante mas na verdade você tem alguma dificuldade em delegar funções, por isso aguente-se, ou então para que não perca a cabeça, passe o excesso de mãos e confie um pouco mais nas capacidades de terceiros. Mas atenção faça-o apenas quando de facto tiver a certeza de que quem vai executar a sua tarefa a executa com o mesmo profissionalismo que você. Caso contrário será um erro, pois terá que rever duas a três vezes o trabalho já levado a cabo.

Todos aqueles que tiveram um início de ano difícil podem esperar que uma vez ultrapassado o primeiro trimestre tudo vai mudar. A partir de então tudo pode acontecer. Sob a influência da carta “Sorte ou Azar” presente em Leão partir de certa altura do ano, nada ficará igual. Prevêem-se mudanças drásticas no âmbito profissional que lhe causarão o pânico mas que eram profundamente desejadas por si desde há muito. E tome nota, elas só lhe causam pânico pela forma inesperada como podem surgir e não pelo mal que possam conter. As mudanças de emprego estão agora favorecidas e mais vale tarde que nunca, se as propostas surgirem e forem do seu agrado avance de forma segura e agarre as oportunidades com ambas as mãos. Alguns nativos sentirão necessidade de fortalecer conhecimentos em paralelo com carreira que abraçaram, outros pretenderão com eles progredirem no seu curriculum académico. Seja qual for o seu caso siga em frente, pois o sucesso está no seu caminho. Existe um favorecimento geral a todos os nativos, mas em especial a todos os nativos que chegam à recta final de formações ou avaliações. A sua sabedoria poderá ser posta à prova. Vença as dificuldades de percurso com calma e paulatinamente. O sucesso está garantido por isso nada de crises nervosas a esta altura do campeonato, que não adiantam nem atrasam, mas que podem atrapalhar o caminho a percorrer. Financeiramente poderá ter algumas surpresas ao longo do ano, nem sempre boas, nem sempre más. Se jogar faça-o de forma comedida, pode ser que tenha um forte golpe de sorte, mas também pode não acontecer, por isso não arrisque em demasia, mas arrisque com conta peso e medida pois como diz o ditado “quem não arrisca não petisca”.

Por ultimo fique a saber que um Leão está muitas vezes associado à chefia, promoção de vendas, qualquer trabalho que tenha um título especial, no teatro, direcção, ensino, política, relações públicas, gestão, direito ou trabalho independente. O Leão revela, muitas vezes, a sua força interior quando sob pressão ou quando surgir uma crise. Seja naquilo quem for uma coisa é certa, o nativo de Leão, apesar das dificuldades inerentes à existência humana, está votado, acima de tudo ao êxito, esta é a razão pela qual tolera muito pouco a mediocridade. È o homem ou a mulher dos grandes empreendimentos, dos vastos projectos que encara com a tranquila certeza de que nada, nenhum obstáculo, pode opor-se a ele. Em contrapartida fracassa corre o risco de ficar reduzido a nada, pois a dúvida não tem espaço na imagem que tem de si mesmo.

SAÚDE E BEM-ESTAR

A sua saúde pode correr riscos de uma forma negativa derivado à sua enorme falta de atenção neste campo. Você teima em descuidar constantemente uma medicina preventiva que deveria praticar regularmente. A preguiça por vezes e a falta de cuidados, dá origem aos desequilíbrios que acaba por sofrer na pele. Recomenda-se o redobrar da atenção consigo próprio ao longo de todo o ano de 2025. Outro aspecto a cuidar é o sistema nervoso. De facto poderá estar sujeito a algum nervosismo o qual lhe poderá causar alguns problemas digestivos e de estômago. Consulte o seu médico e sobretudo não se auto medique. Tenha em atenção tudo o que ingere e a forma como o faz. Os chineses têm um ditado que diz “Coma líquidos e beba sólidos”. Para não ter problemas de digestão e de estômago, deve efectuar sempre primeiro uma boa mastigação. Deverá ainda respeitar o horário das refeições e procure o mais possível fazê-las em local tranquilo com bom ambiente. Fazer alguns exercícios abdominais regularmente ajuda com toda a certeza no bom funcionamento do aparelho digestivo.

Quanto ao sistema nervoso nervos, de facto eles poderão dar sinal ao longo destes próximos meses, haverá períodos em que a sua disposição e bom humor andarão nas ruas da amargura, com os nervos à flor da pele. De tal forma que se lhe perguntarem se quer água ou sumo de laranja você terá tendência a responder de forma ríspida que só quer um café. Ponha um pouco de ordem na forma como actua. Proporcione algum repouso ao seu corpo e espírito se quer enfrentar o ano de 2025 e a vida com mais optimismo e melhor saúde. Para que tal seja possível, é fundamental que ao longo dos próximos doze meses, saiba gerir as suas energias. Relaxe e tente efectuar um programa de talassoterapia. Saiba também que grande parte dos seus problemas de saúde podem resolver-se através da forma como actua mentalmente. É necessário programar-se, o poder do espírito tem uma enorme influência na resposta do corpo humano. Conseguirá através da mente positiva obter resultados fabulosos. Faça caminhadas em contacto com a natureza, isso é-lhe fundamental e fá-lo sentir-se fisicamente bem. Tente descobrir e conhecer ao máximo os limites do seu corpo, conheça-os na perfeição e respeite as horas de sono com rigidez. Lembre-se que o recarregar de baterias pode ser essencial para levar a bom porto e superar as dificuldades as exigências que a vida profissional lhe vai pedir de forma constante este ano. Por via disso mesmo, poderá vir a sentir um cansaço latente e nítido devido à falta de tempo para descansar. Se de todo em todo não consegue descansar o suficiente então, o meu conselho é para que viste um médico, com o objectivo de lhe serem receitados alguns suplementos alimentares para fortalecer e estimular o seu organismo e a sua força mental.

A deter ninada altura do ano poderão surgir preocupações sérias com um familiar pelo que será necessário algum apoio moral. Apesar de todas as suas ocupações, não descure estes casos, pois se o fizer de certeza que não vai conseguir sentir-se bem consigo mesmo, e o seu bem-estar pode ir por água abaixo devido a alguns problemas e consciência que possam vir ao de cimo.

Existe ainda a tendência para problemas de ordem alérgica e relacionadas com mudanças de temperatura. Os nativos com mais de quarenta anos, deverão ter o cuidado necessário com problemas reumatológicos crónicos e ter numa atitude preventiva consultando um especialista nesse sentido. Esteja atento a todos os sinais. Lembre-se que não poderá manter indefinidamente a juventude mas lembre-se também que pode atrasar o envelhecimento. Uma vez chegado o Verão, devem os nativos de Leão ter presente alguns cuidados extra. Com a chegada dos dias quentes os nativos de Leão vibram de outra forma, com outra energia e com outra vitalidade. No entanto cuidado com os problemas circulatórios, pernas e cansaço e isto é válido para todos os nativos. Para evitar problemas desta ordem a drenagem linfática é altamente recomendável para este signo. Permita-me ainda um conselho mais sobre esta matéria, sempre que preveja uma maior exposição solar, rodeie-se sempre mas sempre dos maiores cuidados. O tempo quente pode também despertar em si o desejo de iniciar um regime alimentar sério e cuidadoso. Por favor. Em nome da sua saúde, não ouse sequer enveredar por fazer aquelas dietas loucas que destabilizam completamente o organismo. Tenha presente que é necessário saber dosear os prós e os contras do que ingere. Visite um nutricionista se a sua vontade é perder peso. Outro aspecto a ter em conta é os pequenos acidentes domésticos, tenha cuidado pois a sua cabeça estará um pouco no ar. Veja bem por onde anda e o que pisa, dado que haverá tendência para quedas e acidentes com os membros superiores e inferiores. Se pratica desporto deve estar atento ás condições de segurança para a prática do mesmo. Não pratique deporto à toa ou sem acompanhamento. Um aconselhamento prévio do seu médico poderá ser valioso. Se estiver atento a todos estes conselhos pode estar certo que em matéria de saúde este novo ano será dado a um bom estado físico sem problemas de maior.