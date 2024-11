PLANETA

Mercúrio

METAL

Mercúrio

PEDRAS PRECIOSAS

Sardónica e esmeralda

COR

Castanhos e amarelos

PLANTAS

Azália, alfazema e aveleira

DIA DA SEMANA FAVORÁVEL

Quarta-feira

PONTOS SENSÍVEIS DO CORPO

Mãos, ombros, braços e pulmões

NÚMEROS DA SORTE

1-3-7-11-13-27-23-30-31-33

FAMOSOS DO SIGNO

John Wayne (26 de Maio), Marquês de Sade (02 de Junho) e Steffi Graf (14 de Junho)

Previsões 2025 pelo Oráculo Lusitano com a influencia das cartas n.29 (Amor) e 37 (Fogo)

AMOR

Os astros estão do seu lado. Tudo se conjuga para que tenha um excelente início de ano. Este 2025, em matéria amorosa traz-lhe paz, serenidade e um sentimento forte e romântico ao seu coração. Aproveite as boas energias, até porque, todos sabemos e você caro nativo mais que ninguém, que os Gémeos são o signo mais comunicativo, namoradeiro inventivo e persuasivo do Zodíaco: conversas de cama, sexo pelo telefone e salas de chat na Internet são coisas que combinam consigo. Cortejar alguém também é coisa que para si é inata, de tal maneira que o faz “sem guitarra e sem travão”. Ou seja fá-lo com desenvoltura graça e despreocupação. Um gémeo não complica a vida, antes pelo contrário, o seu hobby favorito é deliciar-se com a ideia do amor, no entanto não são dados a envolvimentos para toda a vida. Por isso mesmo, se alguém os rejeita procuram outra paixão sem grande perda de tempo. Isto não significa que quem os rodeia não seja importante, mas são-no mais para realçar os seus pensamentos do que como veículo para o seu desejo. Os Gémeos gostam de discutir sentimentos, de preferência os dos outros, mas não têm qualquer desejo nem intenção de mergulhar em emoções. Para si, uma aventura breve está muito bem. Apesar disso é comum um Geminiano poder passar mais tempo a fantasiar sobre sexo do que propriamente a participar nele.

Apesar de todas as características atrás referidas, este ano de 2025 pode e vai certamente ser para muitos de vós, um ano repleto de surpresas. È que você, um frívolo convicto, depois de muito borboletar, vai sem sombra de dúvida, sentir necessidade de pousar numa flor robusta que lhe assegure o contacto com o solo. Vai por isso procurar o apoio de um par suficientemente estável no qual espera encontrar a firmeza que a si lhe falta. E a verdade é que dizem as estrelas este pode muito bem ser o ano em que os seus olhos descobrirão novas formas de encarar o amor. Pelos seus próprios meios você irá descobrir finalmente que na vida tudo se conquista, e que por vezes é necessário algum esforço pessoal, mas com a boa vibração que está à sua volta esse esforço está minimizado, pois existe uma energia positiva de protecção à sua vida amorosa. Por isso não se assuste que esta descoberta não lhe irá dar muito trabalho nem lhe vai provocar grandes doses de suor. Saiba que as novas conquistas estão iluminadas por uma nova estrelinha e o Cupido faz das suas da forma mais inesperada. Mesmo aqueles que já não têm esperança de que o amor possa entrar na sua vida, poderão ser surpreendidos por uma grande mudança a nível sentimental. Digamos que muitos de vós poderão mesmo dizer que mais vale tarde que nunca. È que realmente assim dizem os Astros muitos serão verdadeiramente surpreendidos pela história amorosa mais importante das suas vidas.

Quanto aos casais já existentes mesmo aqueles com muitos anos de vivência em comum poderão este ano iniciar um tempo de renovação de votos e mesmo um reforço da sua vida sentimental vivendo uma partilha mais profunda a dois. De facto tudo o indica sente-se á sua volta o optimismo, você tem tudo para se sentir de bem com a vida, existe uma força recíproca, existe partilha, sente-se o dar e receber com muito carinho em troca. Não deite nada disto a perder. Tenha atenção aos jogos de palavras que tanto gosta de utilizar e com as quais o seu espírito ganha vida, tenha igualmente contenção com o seu carácter difícil e vingativo, é que apesar de tudo estar de feição, não deve abusar da sorte, pois o tiro pode sair-lhe pela culatra, ou seja a ruptura com o seu par pode acontecer caso não meça as palavras num momento de irreflexão, e sem ter querido ser tomado á letra. Cuidado com essa tendência de acreditar que as coisas sempre se podem compor com uma palavra amável ou com um sorriso sedutor, nem sempre é assim, e se insistir nessa ideia arrisca-se mesmo a que o par da sua vida, homem ou mulher, se vá embora para sempre, cansado de o aguentar. No entanto tenha também presente, que este quadro mais negro, pode não acontecer pois está na sua mão a possibilidade de o afugentar.

Ao longo dos próximos tempos, use e abuse do seu sentido de humor. Aprenda ou reaprenda a rir, afinal até tem bons motivos para isso. Deixe-se de agitações e desconfianças. Até parece que você é ou foi um santo desde que veio ao Mundo. Logo você caro amigo de Gémeos, que tanta dificuldade tem em se limitar a um só parceiro e para quem a fidelidade e compromisso é um problema diário, a fazer cenas de ciúme brejeiro. Deixe-se disso, e nada de implicâncias com a pessoa amada. Pare de medir a intensidade dos sentimentos que têm por si com jogos mentais e subtis indirectas que não são nada bonitas para quem procura ou diz procurar uma relação estável entre dois companheiros. Na realidade o que o pode estar a perturbar, é a sua falta de autoconfiança.

Para ultrapassar alguma má fase que se possa vir a instalar durante este 2025, é necessário eliminar do seu pensamento muitas das experiências do passado. Se quer levar por diante aquilo que tanto lhe custou a construir ou que está em vias de se realizar, tente ter presente na sua cabeça, que cada pessoa é diferente da outra e que não tem de forma alguma que ser analisada de acordo com experiências atrás vividas e por si mal resolvidas.

Outro aspecto que deve ter em linha de conta é o das cenas em público, evite-as, ou melhor dizendo bane-as da sua vida. Com elas pode dar uma imagem de si, e da sua relação que nada têm a ver com a sua vida sentimental. Olhe que essas cenas de faca e alguidar não lhe ficam nada bem, e podem mesmo levá-lo a correr o risco de ver alguns dos seus amigos a afastarem-se de si, o que não o beneficia em nada, pois para além da sua vida social ser importante os amigos são-lhe também necessários naqueles momentos em que tem absoluta necessidade de partilhar os seus problemas, mas nunca nem necessariamente para serem testemunhas de cenas menos dignas de si próprio. Pense nisso e evite errar, lembre-se que homem prevenido vale por dois.

Em matéria amorosa posso dizer-lhe ainda que durante o primeiro semestre existirão momentos péssimos para tomar decisões no campo sentimental. Diria mesmo que durante algum tempo deveria ser possível a alguns nativos deste signo não se mexerem nem abrir a boca, porque provavelmente vai acabar por fazer asneira. Poderão até existir fases em é possível sentir-se algo angustiado e nervoso, mas os outros não têm culpa disso. Assuma as suas responsabilidades e os seus problemas pessoais, não caia na asneira de descarregar essa má energia nas pessoas que lhe são próximas e que ama. Para que tudo se torne mais fácil deverá conseguir admitir que por vezes você se torna uma má companhia. Sobretudo em caso de litígio pense duas vezes antes de falar, pois falar de cabeça quente poderá ser-lhe muito prejudicial. Lembre-se que pode querer voltar atrás e já não o conseguirá. Seja prudente em todas as atitudes que toma. Experimente descontrair, fazer uma análise daquilo que o traz tão insatisfeito na vida pode ser uma boa ajuda. Evite reagir a quente, aproveite a pessoa que ama para nela confiar os seus problemas e desabafar. E não se assuste nem se acomode, existem na vida de todos nós períodos menos bons na vida, temos de saber contorná-los. Se errar, saiba engolir o orgulho. Pedir perdão é fundamental e fica sempre bem. Depois, bem depois há que seguir em frente.

Lembre-se que depois da tempestade vem a bonança, já diz o povo português. Os seus bons momentos e todas as compensações acontecerão mesmo com a chegada do Verão. Digamos que nem sempre o diabo está atrás da porta, e depois de passado um período mais tenso, como poderão ser os meses primaveris de 2025, eis que com o tempo mais quente viverá de certo momentos mais bem mais calmos e mais sensatos, talvez fruto de um amadurecimento forçado que foi adquirido nas ultimas experiências. Realmente nesta segunda metade do ano sentir-se-á mais predisposto a amar e a partilhar aquilo que possui. E esse sentimento será recíproco, e poderá sentir de facto uma alegria imensa nessa partilha. Quanto àqueles que se encontram sozinhos, as conquistas podem dar finalmente os seus frutos, a sua sensualidade é um trunfo forte a utilizar nesse sentido. No entanto aqui fica o alerta, não deixe que no instinto se sobreponha à verdade do seu coração. Não confunda sentimentos, identifique com clareza aquilo que lhe vai na alma. No que respeita àqueles que têm uma vida conjugal estável, tenderão a sentir necessidade de namorar, de estar mais próximo um do outro e de partilhar tarefas em família. Para final de leitura posso ainda dizer-lhe que de facto e apesar de todos os aspectos negativos aqui referidos este será um ano cuja recta final se revelará de grande protecção no que á vida amorosa diz respeito, finalmente poderá dar largas ao seu romantismo, e poderá mesmo aproveitar o ensejo para se revelar, pois também a sua vida sexual será apimentada pela fantasia. Vá em frente e esqueça de uma vez por todas, os tabus que ainda teima em manter. Por outro lado, saiba que um Gémeo como você quando faz amor tem muitas vezes necessidade de exprimir de uma só vez todas as suas emoções reprimidas. Os Gémeos procuram variedade no amor, gostam de surpresas e muito romance alegre. Saiba ainda caro nativo que muitas vezes os Gémeos não estão interessados no sexo em si, querem mais do que isso de um parceiro, mesmo numa relação curta, tal como a camaradagem e o calor humano. Para estes nativos, aos seus olhos o amor e o sexo são a mesma coisa.

Posto isto e para que fique a conhecer-se melhor no que ao amor diz respeito saiba que uma vez apaixonado um nativo de Gémeos é regra geral dominado por emoções confusas, por vezes pode parecer frio e distante, tendencialmente há-de reflectir nas coisas em vez de agir espontaneamente, tende a reprimir as emoções muito fortes, é sensível e vulnerável, pode tornar-se emocionalmente dependente e sente-se profundamente, mas acha muito difícil exprimir o amor. Quanto ás suas expectativas um nativo de Gémeos espera do seu parceiro, compreensão e ternura, que o seu par consiga ser um telepata emocional, liberdade pessoal para si e para o seu par, e por último fidelidade, algo que às vezes o próprio nem sempre consegue dar, mas lá que se esforça, lá isso esforça, desde que esteja deveras apaixonado. Diga-se de passagem que o casamento é algo que está no final da sua lista, mas na verdade nem todos ficam para tios.

ACTIVIDADES E TRABALHO

Pode dizer-se que este é o tempo certo para um bom puxão de orelhas. Talvez fruto das festas de fim de ano você não está com a cabeça minimamente virada para o trabalho, para a sua carreira, enfim para a sua vida profissional. A continuar assim desta forma, pode estar certo de que poderá vir a ter de enfrentar sérios conflitos no seu local de trabalho cuja causa única é a sua distracção e falta de motivação para o bom desempenho das suas tarefas. Cabe-lhe a si contrariar ao longo dos próximos meses contrariar esta tendência, e deve fazê-lo desde já, desde o primeiro dia de 2025, porque no destino existem factores que podemos e temos mesmo obrigação de mudar se assim o desejarmos com convicção. Para tal é absolutamente necessário saber o que realmente se pretende e deseja, bem como saber não misturar os problemas pessoais com a vida profissional. A verdade é que para este ano paira no ar a promessa de que nem tudo serão rosas, existirão algumas fases em que o ambiente laboral pode tornar-se pouco agradável para quem quer trabalhar e ter sucesso na vida profissional. Mais uma vez o alerto que para que tudo se modifique é necessário que se defina de uma vez por todas. Se o fizer pode estar certo de que tudo se modifica. E ao fazê-lo todo o cenário pode ser alterado. Para todos aqueles que façam marcha-atrás e consigam inverter o percurso realizado até aqui, o ano de 2025 inicia-se sob o signo de novos projectos, os quais estarão na primeira página da sua vida profissional. Esteja atento. Saiba aperceber-se e aproveite esta boa energia para ser o mais rentável possível e para abraçar novos desafios que surgirão por vezes de uma forma inesperada. È bem certo que quando a esmola é muita o pobre desconfia. Mas a tendência que se anuncia é que tudo vai correr pelo melhor, mas como você já teve tantos atritos e tantas desilusões, é normal que adopte uma postura desconfiada. Mas relaxe. Acredite mais si mesmo, não desconfie em demasia. Só porque o seu chefe lhe dirige um bom dia com um sorriso rasgado não pense que ele está a tramar-lhe alguma. Opte antes por aproveitar pois não é sempre que se tem um bom ambiente de trabalho. O melhor conselho que neste caso lhe posso dar é o de que se deve manter alerta mas confiante com tudo aquilo que se passa ao seu redor.

O novo ano poderá também trazer novidades para todos aqueles que se encontram no desemprego, pois poderão ser surpreendidos com uma proposta de trabalho. Não hesite, mesmo que esse não seja o emprego com que sonhou, agarre-o com unhas e dentes. Lembre-se que a as casas não se começam pelo telhado, elas devem assentar em alicerces profundos, e isso aplica-se também á nossa, neste caso vossa vida profissional. Apesar de tudo este não é o momento certo para inseguranças nem para a falta de ambição, é necessário tomar consciência que tem que ultrapassar-se nos momentos diferentes da sua vida. Nunca perca a esperança. Mesmo em momentos como alguns que podem acontecer ao longo deste ano, em que nem tudo vai correr de feição, ou como era o seu desejo. Nessas fases é absolutamente necessário que mantenha a cabeça fria e sobretudo não perder com o seu chefe ou nos seus pares. Se não conseguir manter a calma, pode ter a certeza de que nas relações de trabalho serão sempre tensas, sobretudo enquanto não estiver em paz consigo próprio. Saiba definir correctamente e com precisão os períodos em que não está bem, e se possível nessas alturas e caso possa sem prejuízo da sua carreira, tire uns dias de férias para relaxar e voltar a retomar o trabalho com forças revigoradas e de cabeça arejada. Seja qual for a sua profissão, é através dela que tem e cumpre uma missão perante a sociedade em que se integra, por isso não se menospreze nem deite a perder tudo aquilo que conseguiu conquistar ao longo dos últimos tempos.

Se o seu caso é de procurar a instalação por conta própria, mesmo que encontre obstáculos não desmoralize. Saiba ser persistente e continuar com os seus projectos avante. Se o seu problema for o financiamento ou empréstimo, deve reformular o seu pedido e deixar que as coisas fluam naturalmente sem grandes ansiedades. Não se esqueça que Roma e Pavia não se fizeram num dia. Esteja certo que este ano pode contar com o factor sorte dentro e fora do mundo laboral. O seu trabalho tornar-se-á fortemente produtivo nos próximos tempos e por nisso mesmo poderá com segurança avançar a passos largos. Valorize-se mas não estique demasiado a corda. Acredite que tudo vai correr pelo melhor e que aquilo que lhe pode parecer á primeira vista insignificante pode vir a transformar-se num projecto extremamente rentável.

Este pode ser também o ano em que para alguns é o tempo certo para mudar o rumo da sua vida profissional. Pode muito bem ser o ano do tudo ou nada. Quer isto dizer que ou pára definitivamente de se queixar e muda de trabalho porque não gosta daquilo que faz ou terá de se calar e engolir o seu destino. Mas lembre-se, na vida temos dois tipos de acontecimentos: uns são aqueles que somos obrigados a passar, por exemplo nascer neste país e não noutro, ter aquele pai ou aquela mãe, outros são aqueles em que temos o livre arbítrio para construir o nosso destino. Na vida profissional bem como em todas as áreas isso também acontece e agora mais do que nunca, talvez tenha chegado a sua hora de colocar a mão na massa para mudar de vez o seu rumo. Se quer de facto vencer, trace objectivos para a sua vida, faça sacrifícios, estude à noite, forme-se, mas por amor de Deus pare de se lamentar e avance com todos os meios ao seu alcance para chegar á meta que delineou para si mesmo.

E para o ajudar a estabelecer objectivos eficazes e concretos aqui lhe deixo algumas dicas do que são os Gémeos enquanto profissionais. Em regra são nativos com excelentes capacidades para qualquer tipo de trabalho que implique relações públicas, vender ou transmitir informações e ideias aos outros, como fazer conferências, jornalismo ou trabalhar em qualquer tipo de meio de informação. A sua mente rápida, combinada com hábeis aptidões dão origem a alguns cirurgiões, investigadores de ciência, artistas ou músicos. Uma vez que amam as palavras e as ideias podem tornar-se também políticos, actores ou professores. Nesta última, costuma deixar uma marca indelével nos seus alunos, pelo menos nos mais inteligentes. Por outro lado a sua influência pode ser nociva se os jovens levarem a sério o seu cinismo e as suas provocações. Ambas fazem parte da personalidade deste signo. E um Gémeo nunca delas abdica. Não é raro também ver um nativo de gémeos apostar e desenvolver duas actividades ao mesmo tempo, de forma que uma o descanse da outra ou lhe proporcione o estimule de que necessita como de pão para a boca, caso a actividade a que se dedica não seja suficientemente dinâmica. È que um Gémeo faz sempre com que o trabalho se faça, sabe como ninguém enfrentar as emergências com rapidez, há-de tentar dar o tudo por tudo para levar por diante a sua tarefa, se a mesma puder ser executada com pessoas á sua volta tanto melhor.

Outras das actividades para que é especialmente dotado são a literatura, o desenho e a música, disciplinas em que habitualmente trabalha como um escravo, fazendo sempre acreditar aos outros que é apenas um amador. Seja qual for a sua escolha, opte pelo que optar, saiba que se o seu objectivo for estabelecer-se por conta própria este ano ser-lhe-á favorável. No entanto aqueles nativos que tencionam contrair sociedades comerciais com pessoas que conheçam menos bem, devem seriamente informar-se sobre o negócio e a forma como ele pode ser rentável. Acima de tudo não se lance naquilo que não domina. E desconfie do que aparentemente pode ter lucros fáceis. Mais uma vez recordo-lhe um adágio popular e que é: nem tudo o que luz é ouro e quem tudo quer tudo perde.

Financeiramente este ano tanto nos ganhos como nas percas deve ter cuidado e ponderar tudo o que faz no que diz respeito à tomada de decisões. Por falar em finanças, já agora aceite mais um conselho, não empreste dinheiro, pois provavelmente nunca mais no verá de volta ou muito dificilmente o vai recuperar.

Por último fique também a saber que ao longo deste novo ano estão especialmente favorecidos os nativos cuja vida profissional envolva viagens. Aproveite-as ao máximo não só para negociar mas também para através delas adquirir novos conhecimentos e novas perspectivas de negócios que pode muito bem vir a aplicar mais tarde num negócio próprio através do qual possa vir a adquiri a sua independência laboral. Mais uma vez a sorte, a arte e o engenho estão nas suas mãos. Boa sorte e bom 2025.

SAÚDE E BEM-ESTAR

Embora a sua saúde esteja boa e natural que acuse algum cansaço na primeira quinzena do mês derivado a uma falta de higiene alimentar. Dormir é importante, já pensou na qualidade do seu colchão? Um bom colchão não é um luxo mas sim um bem essencial pois é ali que recupera as suas forças e que passa grande parte da sua vida. As horas de sono são fundamentais.

Nervo, nervos e mais nervos, nada mais seria de esperar com um início de ano tão conturbado e agitado, em que praticamente todos os dias sentem um nó no estômago. Na realidade tudo depende do seu sistema nervoso e do seu equilíbrio psicológico. O poder mental pode ser um trunfo extremamente forte para conseguir encontrar a harmonia que desde há muito pretende. Tente descontrair e contrariar esse nervoso que o assola permanentemente. Mesmo que estes dias estejam frios, aproveite para caminhar um pouco a fim de oxigenar o seu corpo e fazer circular uma boa energia. Talvez desta forma consiga ultrapassar esta fase inicial menos boa de 2025. Regra geral a saúde será boa ao longo do ano, mas é natural que de quando em vez acuse algum cansaço sobretudo na primeira metade do ano, esse cansaço fica a dever-se a uma falta de higiene alimentar mas não só. Esse cansaço deve-se também a algumas noites mal dormidas, seja por causa das insónias ou de outros motivos de índole vária. Deverá por isso reforçar as horas de sono, elas são fundamentais para que possa sentir-se bem, tanto na sua capacidade de raciocínio como também no seu trabalho. Lembre-se que dormir é importante, por isso não descure essa falta de sono. Já pensou na qualidade do seu colchão? Um bom colchão não é um luxo mas sim um bem essencial pois é nele que recupera forças e que passa grande parte da sua vida, por mais agitada que nela seja. Mais uma vez lhe digo, as horas de sono, de um bom sono são fundamentais, por nisso pense nele com carinho. Até porque você nativo de Gémeos é de uma resistência imprevisível. Tanto pode realizar esforços extraordinários, fazendo gala de um vigor invejável, como de repente ficar debilitado porque precisa de dormir a todo o custo para recuperar as suas forças. De noite consegue aguentar até de manhã se estiver em boa companhia, mas também pode sentir em pleno dia a necessidade de dormir umas horas porque se sente cansado, quer tenha trabalhado muito, quer não tenha feito absolutamente nada. O equilíbrio, esse vai encontrá-lo com os anos, pois com o passar do tempo vai aprender a disciplinar-se e a controlar melhor a sua resistência nervosa, o que redunda no seu bem-estar físico.

Em nome desse seu bem-estar, é aconselhável que também comece a projectar o início de uma dieta não apenas para perder peso, mas sim para evitar ter problemas no futuro. Lembre-se que é cedo e de forma séria que atacamos os problemas. Mas não caia na asneira de levar a cabo dietas sem rei nem roque. O melhor que tem a fazer é consultar um bom nutricionista que possa aconselhá-lo sobre quais os melhores passos a dar de maneira a conseguir ter uma alimentação equilibrada sem prejuízo do bom desenrolar do seu estado de saúde. Se insistir ou não puder recorrer ao nutricionista então tenha pelo menos presente que deve ter cuidado com os alimentos que ingere e também com os abusos alcoólicos. A qualidade dos alimentos deve ser boa, e bem conservada, nos períodos mais quentes lembre-se que tudo se altera rapidamente com o calor, pelo que deverá redobrar os cuidados, e assim evitar algumas das perturbações gástricas previstas pelos astros. Sempre que possível consuma limões, laranjas, bagas vermelhas sobretudo a groselha, cujo gosto ácido vai adorar, e os arandos, excelentes para a vista. Também os cereais devem fazer parte integrante da sua mesa

Para os mais jovens mas não só, é importante que ao longo de 2025 vigiem a suas vias respiratórias. É que como qualquer mortal estes nativos precisam de ar, no entanto a sua apetência pelo fumar descontroladamente só lhe pode trazer problemas. Bem sei que como bom Gémeo que é, torna-se difícil seguir conselhos ou opiniões sensatas, mesmo assim aqui fica mais uns, fume menos, leve uma vida mais regular e faça desporto para satisfazer de forma saudável a sua absoluta necessidade de movimento. Sempre que possível faça marcha, ou longas caminhadas ao ar livre. Se quiser ir mais longe e explorar a sua habilidade e destreza então, experimente o ténis, o ténis de mesa, esgrima, badmington, esqui aquático e surf. Já agora tente controlar também essa tendência de beber demasiado.

Em jeito de conclusão convém que fique a saber, que qualquer nativo deve esta ano evitar qualquer coisa que lhe possa provocar desequilíbrio, de vez em quando deverá conseguir interromper o seu ritmo alucinante e tirar uns dias de descanso. Mas com uma condição: desde que não corra o risco de se aborrecer ou de ficar sozinho demasiado tempo. De contrário, o seu fundo melancólico vem ao de cimo e o remédio pode revelar-se pior que a doença. É que o seu ponto fraco é mesmo o sistema nervoso, com tendências maníaco-depressivas, muito evidentes em alguns de vós. Os nervos são o vosso calcanhar de Aquiles. Existirão momentos em que só lhe apetece explodir. Mas não se deixe levar por essas situações. Tente oxigenar-se, permita que no meio de todas as confusões, um raio de sol penetre em si, procure algo de positivo ao seu redor, não se deixe invadir por maus pensamentos.

Apesar dos períodos mais tensos de que já aqui lhe dei conta podem surgir ao longo destes meses de 2025 a verdade é que em matéria de saúde tudo lhe pode correr de feição. A maior parte do tempo você sentir-se-á possuidor de novas energias e de um poderoso bom astral. A boa disposição poderá ser a sua melhor companhia. Para além disso torna-se fundamental não fugir das suas responsabilidades pessoais perante a saúde. Uma boa maneira de adquirir uma melhor qualidade de vida pode estar na descoberta de novas técnicas de relaxamento. Faça um estudo sobre as mesmas e opte por aquelas que lhe pareçam mais adequadas ao seu caso. A meditação e a massagem são duas das técnicas fundamentais para relaxar. Porque não experimentá-las. Um último aconselho cuidado com todos os excessos que venha a cometer, e acima de tudo em caso de doença nunca se auto-medique.