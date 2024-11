PLANETA

Plutão

METAL

Ferro e aço

PEDRAS PRECIOSAS

Opala e âmbar

COR

Vermelho e preto

PLANTAS

Gerânio e cardo

DIA DA SEMANA FAVORÁVEL

Terça-feira

PONTOS SENSÍVEIS DO CORPO

Órgãos Sexuais, bexiga e nariz

NÚMEROS DA SORTE

2-4-6-8-13-15-17-29-30-31

FAMOSOS DO SIGNO

Bill Gates (28 de Outubro), Burt Lancaster (02 de Novembro) e Grace Kelly (12 de Novembro)

Previsões 2025 pelo Oráculo Lusitano com a influencia das cartas n.24 (A novidade) e n.18 ( A mudança)

AMOR

Excelente ambiente para começar o ano para este signo que chamo de malandrecos do Zodíaco. “A Novidade” dá um cariz muito especial ao campo amoroso. O Escorpião vive intensamente a sua sexualidade, adora criar fantasias. A sua imaginação está ao rubro, conseguirá criar espanto e impacto perante a pessoa que ama. Cuidado no entanto com as situações de dualidade, pois gosta de enaltecer o seu ego olhando pelo canto do olho. Gosta de se sentir admirado mas lembre-se que ao seu lado que está alguém que gosta da noção de exclusividade e que é o ser único que você ama e respeita. A maturidade é fundamental para que a pouco e pouco vá abandonando estes jogos de sedução que só lhe enaltecem o ego de forma egoísta e pouco salutar. Claro que isso não acontece se está no início de uma paixão, aí você é fogo que incendeia, é possessivo em demasia, não existe meio-termo. A auto-análise impõe-se para ser mais feliz consigo próprio mas também para criar felicidade naqueles que partilham a sua vida. Tenha atenção com a sua postura de pinga – amor. As nativas nesta matéria comportam-se de forma diferente dos homens, mais românticas entregam-se e conseguem ser boas esposas e amantes. Este é um ano com muitos momentos tórridos, de intensa partilha da sua sexualidade, em que coloca à prova a imaginação e as fantasias sexuais que dentro de quatro paredes ninguém tem nada a haver com isso. Você é um ser que consegue surpreender pelo seu charme e tudo o que está à sua volta brilha. A sua aura de charme envolve-o e isso faz com que ganhe pontos significativos no campo sentimental. Os casais já existentes não precisam de ter preocupações porque o impulso será tão instintivo que os liga de forma extremamente forte embora quase dependentes da sexualidade. O seu poder de sedução encontra-se no seu ponto mais alto neste início de ano, contudo não cometa erros e tome as devidas precauções no que respeita a magoar os outros ou a si próprio. È fundamental que o respeito seja uma constante na sua vida, faça dele a sua imagem de marca. Pontualmente ao longo do ano alguns nativos sentirão uma energia renovada que lhes proporciona alguma ajuda exterior à unificação dos sentimentos. As surpresas podem surgir a qualquer momento e com grande alegria. As declarações de amor inesperadas que lhe são dirigidas enaltecem-lhe o ego e fazem-no sentir que vale a pena viver e que vale a pena despertar em si novamente os sentimentos da paixão. Isto é válido sobretudo para aqueles nativos que sofreram recentemente desilusões sérias e que se encontram magoados pela própria vida, encontrarão ao longo do ano a reestruturação da sua vida sentimental de forma convicta. Sem dúvida que surgirão novas paixões, o seu coração voltará a bater descompassadamente, e tais sentimentos fá-lo-ão sentir a necessidade de desenvolver o poder de seduzir tanto no amor como na amizade. Sentirá então necessidade de comunicar aos amigos que já não está só assim como sentirá a necessidade de ver a sua nova conquista ser aprovada pelos que o rodeiam. Ao longo deste ano surgirão também soluções pertinentes às situações de crise nos casais já existentes. Elas serão fruto de uma análise profunda a dois, bem pensada e que tem como fundamento a felicidade de ambos. Vá em frente os grandes amores trazem também grandes dores de cabeça, o segredo em alcançar a felicidade reside muitas vezes na inteligência de saber dar a volta por cima. Se o seu amor se mantém talvez valha a pena dar-lhe mais uma oportunidade não acha? No entanto nem tudo serão rosas para todos. Nem todos os espinhos poderão ser arrancados. Alguns de vós, poderão ser afectados pela carta do oraculo lusitano chamada mundanca. Esta é uma carta presente no vosso signo e é uma carta que revela que foi traído no seu intimo, que lhe cria dúvidas sobre a pessoa com quem partilha a sua vida e que o faz tomar decisões sobre um novo rumo na sua vida devido a causas que lhe são alheias. Na realidade para alguns nativos existem fortes indícios que os levam a grandes a grandes decepções a nível pessoal, as desconfianças de traição podem mesmo revelar-se verdadeiras. Contudo há que lembrar o velho ditado: há males que vêm por bem. Tire lições de vida dos acontecimentos negativos que possam surgir durante o ano. Enfrente a vida, é preferível viver uma verdade dura e que magoa do que estar acomodado numa paz podre que é só e apenas uma fachada de felicidade para os outros. Caso seja necessário, se as coisas se complicarem demasiado, peça apoio a um familiar. A raiva, essa, deve ser engolida. Por muito que lhe custe leve tudo com diplomacia. No geral os nativos de Escorpião podem contar com alguns momentos de crise na sua vida conjugal pelo que é fundamental resolver esses problemas de cabeça fria. O Escorpião é muito resistente à mudança e não gosta de finais. Se o seu parceiro o deixa, o amor rapidamente se transforma em rancor e dificulta o mais possível as coisas, principalmente com a sua língua afiada. Se por outro lado é você que vai partir, prepare-se para sentir um sentimento de culpa que possa levá-lo a prometer o mundo, mas o Escorpião que se preza continua a querer conservar os seus bens a todo o custo e demora imenso tempo a libertar a outra pessoa. Por favor seja mais moderado em matéria de finais infelizes. Seja como for é praticamente impossível saber como funciona um Escorpião, o mistério e a intriga fazem parte do seu carisma. Aliás este é um dos signos mais intensos a nível sexual, o vigor sexual do Escorpião é lendário, bem como o seu talento para a sedução. Magnético e carismático, tem uma libido profunda e forte, embora pouco transpareça à primeira vista. A frase “ As águas paradas são profundas” descreve perfeitamente a sua personalidade. Intensamente reservado e protector em relação aos seus próprios sentimentos, o seu modo de ser controlado impede-o de se entregar por completo à dança do amor, embora alguns dos seus encontros sexuais sejam místicos na sua intensidade. Enigmático e insondável, diz mais com o silêncio do que os outros signos dizem com palavras: há poderosas correntes emocionais a fluir no seu interior. Aproveite-as até à exaustão. No entanto cuidado. Compulsivo na busca da gratificação sexual, você pode ser manipulativo e intenso na perseguição ao objecto do seu amor. Raramente confunde desejo com amor, e a sua paixão escaldante arde tão intensamente por um interesse passageiro como pelo amor da sua vida. E o amor vai entrar na vossa vida ao longo deste ano. Pode demorar mas vai chegar, disso não tenha duvidas. Você demora tempo a confiar em alguém, mas, quando confia, entrega-se ao seu parceiro. No entanto se essa confiança for violada, demora muito tempo a conseguir confiar de novo. Se os seus ciúmes forem despertados, o seu parceiro bem pode fugir a sete pés: a picada de um Escorpião pode ser letal.

De qualquer das formas a paixão de um nativo escorpião não de todo tranquila. Os seus amores serão uma sucessão de confrontos, de rupturas, de gritos de ódio e de paixão. Todos os homens deste signo procuram humildemente a mulher iniciadora e sublime, a que deveria fazê-lo chegar a Deus. Deixe-se disso mulheres dessas já não existem. Portanto desista e parta para outra. Caia na real, não despreze o amor, antes pelo contrário trate mas é de viver intensamente as suas paixões. E quando descobrir a mulher da sua vida, o que pode muito bem acontecer num futuro próximo opte por pelo casamento. Dedique-se com afinco ao seu lar, aos seus filhos, uma vez pai, você caro escorpião trata deles com zelo como mais ninguém. Quanto ás mulheres Escorpião, o assunto é outro, amam com paixão, de tal forma que faz o seu parceiro viver como um a montanha russa, com gritos, momentos de exaltação, crises depressivas, fortes discussões seguidas de escaldantes reconciliações. Mas uma coisa é certa, uma vez apaixonada e á semelhança do homem transforma-se numa companheira excepcional. Nunca se deve subestimar a influência que um nativo de Escorpião tem no seu parceiro. Se este sofre de reveses da sorte, lutam juntamente com ele sem nunca fraquejar, se por outro lado ele triunfa, não há dúvidas de que a ele ou ela o deve. Por tudo isto saiba que toda a verdade virá ao seu conhecimento tal como o azeite que vem sempre ao de cimo da água. Nos próximos meses terá em si a predisposição necessária para perdoar, amar e sentir-se bem consigo próprio na sua maneira de estar e ser. Encontre no seu registo e historial do passado, experiências que lhe permitam tirar lições e reconforto. Até aquela visita especial que faz a uma tia mais velha ou à avó o faz pensar duas vezes o quanto o seu passado é importante e as suas raízes familiares também. Perante os filhos terá a exacta noção que tem que deixar um legado importante, não só financeiro mas sobretudo de valores. No que ao amor duro e puro diz respeito, se não souber aproveitar a energia positiva que o assola é porque está completamente tolo. È que tudo está do seu lado, o charme, o carisma, a boa energia. O seu poder de seduzir está presente em cada momento., e vai seguramente surpreender a pessoa amada com pequenas atenções, proporcionando-lhe belos jantares a dois, noites tórridas que são tanto do seu agrado e, se quer um conselho, uma roupa sexy a qual será muito do agrado de ambos. Deixe fluir a sua sensualidade e tudo vai correr pelo melhor. As relações sentimentais afirmam-se seja em que sentido for pela positiva. Superam-se obstáculos e avança-se na vida com convicção. A vida é para ser encarada de frente, não olhe demasiado para trás, viva o que tem para viver sem dramas, o amor é algo demasiado importante para que o deite no lixo por dá cá aquela palha. Estime o seu coração e viva 2025 com a perspectiva mais que certa de que é agora que vai encontrar a sua cara-metade. Se já a tiver encontrado pode ter a certeza de que apesar de todos os obstáculos eles poderão ser ultrapassados com diplomacia e muito diálogo, e claro está com muito amor. È nele que reside a essência da vida. Da sua e da de todos nós.

ACTIVIDADES E TRABALHO

A sua actividade profissional corre da melhor forma neste ano de 2025, e até o seu poder de sedução está presente no seu local de trabalho, e disso você vai tirar dividendos. Como nativo de Escorpião é um sedutor por excelência. Se o charme faz parte da sua personalidade porque não utilizá-lo no meio laboral desde que o faça com peso conta e medida. Este ano leva-o a projectar-se no futuro, dando início a projectos ou propostas que vão exigir de si uma forte capacidade de trabalho. Não torça o nariz ao trabalho que as novas responsabilidades lhe vão trazer, lembre-se que quando assume compromissos deve levá-los até ao fim. Não se comporte como uma criança que tem um brinquedo novo e que posteriormente perde o interesse. Se o fizer não vai chegar muito longe. A vida até pode parecer-lhe castradora mas terá em si a força anímica para levar as coisas a bom termo. Aproveite a boa onda e as boas energias que o rodeiam. A capacidade para desempenhar as suas tarefas vai surpreender todos á sua volta. Contudo terá algumas críticas que o levarão a abrandar o ritmo. Esteja atento, não se deixe abater por terceiros, lembre-se que vozes de burro raramente chegam ao céu. Reforce os laços com os seus colegas de trabalho e invista forças, caso seja necessário, na adaptação de novos elementos na sua equipa de trabalho. Lembre dos tempos em que se iniciou profissionalmente e de como era agradável sentir-se acompanhado e não posto de parte. Acolha com agrado no seu seio os colegas mais novos, eles poderão muito bem ser ajudas preciosas no futuro. Tenha sempre presente que o trabalho é feito em conjunto e que não pode nem deve julgar as pessoas pela sua aparência. Dê oportunidade a que cada um possa brilhar, todos em conjunto fazem com que um projecto tenha sucesso e os benefícios são comuns. Este poderá ou melhor será certamente um ano fértil em ideias e trocas de diálogos com pessoas mais sábias e mais conhecedoras do seu meio profissional. Esforce-se por estar junto delas e crie oportunidades para que isso possa acontecer. Isso pode vir a ser vital para o seu sucesso profissional. Deve saber escutar, e estar atento e beber os ensinamentos que lhe vão ser dados e lhe irão ser preciosos no futuro. Nessa troca de aprendizagem conhecerá métodos sábios e descomplicados para resolver situações que lhe podem parecer à primeira vista de difícil execução. Mas nada será assim. A experiência de vida vai-se adquirindo a pouco e pouco. E é com a experiência do dia a dia que se consolidam conhecimentos. Como diz o filósofo “só sei que nada sei”, de facto nunca se sabe tudo. Quem diz que sabe tudo é um ignorante e fecha-se numa carapaça de pretensão, que nada o dignifica. Não cometa esse erro aprenda o mais que poder de forma a poder evoluir de forma mais rápida e precisa. Suba na vida com segurança e pé firme. Muitas vezes este ano poderá vir a ser chamado a desempenhar o papel de formador. Agarre essa oportunidade. Não tenha receios infundados, você é muito bem capaz de levar por diante as tarefas que lhe estão a confiar. Tenha em conta que este será um ano em que estão especialmente favorecidos os nativos que estão directa ou indirectamente ligados ao ensino e transmissão de conhecimento e informação, por isso nada de medos vá em frente. Alguns nativos têm tendência para cruzar os braços, uns desculpam-se com as adversidades outros por mera preguiça. Mas atenção. O trabalho é para ser levado a sério, não corra riscos, para que não possa vir a sofrer algum desaire com a forma como tem conduzido a sua vida profissional e financeira. Essencialmente tome uma atitude optimista em relação á sua carreira profissional, e sobretudo não brinque com ela. Todos trabalhamos para pagar as nossas facturas, todos temos contrariedades, mas nem por isso desistimos de3 viver e de trabalhar. Todos desejam uma vida melhor só que nem todos temos a postura que você caro amigo Escorpião teima em ter. Leve este conselho muito a sério, não se julgue o vencedor da parada, pense que os outros também têm cabeça, que sabem aquilo que querem e podem-no afastar se o considerarem um empecilho para a boa evolução do trabalho a executar. Tenha cuidado. Para evitar dissabores é conveniente que demonstre ao longo deste ano que está mais disponível para iniciar a reconstrução da sua carreira profissional. Com todo o voluntarismo que o habita, vai conseguir levar a bom termo os seus projectos ou tarefas que lhe forem atribuídas. È fundamental que imprima maior brio naquilo que executa, pois pode ter chegado o momento de assumir novas responsabilidades. A sua intuição vai ser um trunfo, ao longo de 2025 que não deve desprezar. Mas atenção, este é um trunfo que pode actuar tanto no bom como no mau sentido. No entanto deve confiar nela cegamente, pois muitas vezes quando não confia é precisamente quando se engana. Siga-a à risca e se não sentir como positiva uma situação ou uma proposta, diga não claramente pois tem alguma dificuldade em o fazer. Se pelo contrário a sua intuição lhe ditar que está perante um grande negócio não hesite, por mais extravagante que a proposta lhe possa parecer. Agarre fortemente as oportunidades, não deixe a vida passar-lhe ao lado. Avance com prudência mas sem receio. Continue em frente e a sua intuição vai-lhe mostrar o seu caminho. Não se esqueça que ela é a sua melhor conselheira. È caso para dizer que pare escute e olhe, sobretudo em primeiro lugar ouça-se si mesmo, em segundo a si próprio e em terceiro dê então ouvidos a terceiros. Mas no final siga a sua intuição, ela é a melhor garantia de escolha acertada. Saiba também que este ano, apesar de algumas dificuldades e de alguns acidentes de percurso, será na globalidade um ano virado para o sucesso. Ao longo dos próximos meses vai conseguir cumprir todos os prazos delineados. Estabelecer metas consigo próprio e cumpri-las é raro mas você vai conseguir este ano surpreender não só os outros mas a si mesmo nesta matéria. Existe finalmente, este ano em si uma forte vontade de se projectar no futuro, de ser visionário, tomar resoluções. A vida financeira de ordem pessoal correrá bem apesar da tendência par ser um pouco mais gastador do que no passado. Mais uma vez apelo á moderação dos gastos. Poupe um pouco daquilo que tem vindo a conseguir amealhar, pois só assim vai conseguir fazer a tal viagem que projectou.

Finalmente no que respeita à profissão e à carreira saiba ainda que você até pode ficar nos bastidores, a estabelecer as estratégias, as políticas de acção, mas exigirá reconhecimento. Pode não estar á frente das luzes da ribalta, a fazer vénias, mas quer que saiba que foi você quem montou o palco e que criou as circunstâncias que levaram ao triunfo final. Será solidário mas sentirá que a maior ajuda vem do próprio individuo e não hesita em dizê-lo. Protegerá a sua organização, o seu patrão; será cioso da sua reputação. Isto significa que você irá longe quando se trata de proteger o prestígio. Você é um lutador feroz, esforçado, um grande aliado e um adversário perigoso. Devido a estas suas qualidades você pode ser um excelente executivo. A sua palavra-chave é a força. As seguintes ocupações são as especialmente indicadas para si: oficial do exército, cirurgião, dentista, detective, consultor financeiro, director de edição, testador de metais executivo prisional. Outras carreiras em que pode ter sucesso são. Agente de segurança, perito em raios X, psiquiatria, agente bancário, delegado do Ministério Público, perito em aerodinâmica. Por fim saiba que você pode não ter dinheiro, mas arranja-o, junta-o, junta as pessoas que o possuem, e sabe usá-lo de um modo construtivo. Por outras palavras, e simplificando: tem tendência para saber onde se encontra o dinheiro, e como conseguir deitar-lhe a mão. Não temos nada contra desde que o faça com honestidade.

SAÚDE E BEM-ESTAR

Dotado de uma saúde ferro, o nativo de Escorpião tem dificuldade em compreender como se pode ficar doente. È capaz de sofrer de mil achaques sem por isso diminuir a sua actividade. Há nestes nativos uma alquimia misteriosa que lhe permite encontrar nas suas próprias perturbações uma força de regeneração pouco comum. Aconteça o que acontecer, continua sempre de pá. Retira a sua energia da libido. Embora não seja frequente, a sua excessiva ansiedade pode provocar-lhe impotência. Está também exposto a doenças do aparelho geniturinário e a sofrer de hemorróidas ou fistulas anais. Não deve em caso algum ceder à tendência de desvalorizar as suas doenças. Outro ponto fraco da sua anatomia é o nariz. Sofre muitas vezes de sinusite, rinite ou desvio do septo nasal, que pode obrigá-lo a recorrer a uma cirurgia estética. Mas o seu maior perigo reside em si mesmo, na sua tendência auto destrutiva, no fascínio que a morte exerce sobre si, numa palavra na sua atracção pelo abismo. Os seus problemas são mais psicológicos que físicos ou, no mínimo, estes Têm claramente as suas origens naqueles. Esta é a razão pela qual convém ao nativo de Escorpião submeter-se e melhor se é jovem, a um tratamento psicanalítico. O nativo de Escorpião necessita de actividade, de queimar a sua energia. È dotado apara as artes marciais, como o judo, o Karaté ou o Tae-kwondo. Também gosta de boxe e de tiro com arco, ou seja tem o apelo pelos desportos que exijam concentração e atenção. Não hesite e sempre que possível passe à acção e pratique-os, quanto mais não seja em nome da sua saúde. Aproveite ao máximo essa forte dose de vitalidade com que inicia o ano de 2025. O bom moral está do seu lado o que lhe proporciona um amplo bem-estar. Cuidado com pequenos acidentes domésticos que possam acontecer e de igual forma dê atenção aos pequenos sinais que o corpo lhe dá tais como estados febris. Consulte um médico sempre que tenha sinais estranhos e que não sejam habituais na sua forma de estar. Haverá também alguma tendência para insónias. Procure um especialista caso sinta que todo esse frenesim o esteja a prejudicar no bom desenrolar do dia-a-dia. Não descure de forma alguma a sua saúde. Acalme esse excesso de energia, procure praticar desporto ou então faça meditação par poder descarregar esses excessos. A vida só pode ser bem vivida numa boa condição física e mental e todas as idades são idades para cuidar de perto a saúde.

Dentro deste campo observará neste período a tendência para bons diagnósticos e recuperações excelentes nos nativos que se encontram doentes. Alguns nativos poderão sentir o seu sistema nervoso fortemente perturbado. Não renuncie a ajuda médica se for necessário. Consulte um psicólogo ou um psiquiatra pelo menos temporariamente para lhe dar uma medicação que lhe permita fazer face ao seu quotidiano. Sem um sono repousante o ser humano não vive. É essencial poder descansar. Verá que se sentirá melhor se conseguir quebrar um pouco o ritmo que tem mantido. Leve a bom porto uma dieta caso seja necessário. É fundamental ser fiel à mesma e não se deixar cair em tentações. A sua negligência neste campo é a causa de problemas maiores. Os abusos que comete são de vária ordem e vão seguramente trazer-lhe distúrbios a nível gástrico e intestinal. Recomenda-se uma forte atenção ao seu regime alimentar. Não brinque com a sua saúde. Saiba gerir as suas refeições e não abuse do álcool de forma alguma. O seu fígado exige uma atenção muito especial, não se queixe quando comete deslizes e imprudências. Não deixe para amanhã o que pode fazer hoje, crie método na sua vida em relação ao desporto e à alimentação. É necessário pôr para trás os maus hábitos alimentares. O contacto com a natureza é fundamental e salutar.

Aqueles nativos que estão doentes encontrarão convalescenças rápidas. Este é um excelente ano para marcar intervenções cirúrgicas caso possam ser programadas. Cuidado no entanto com correntes de ar, pequenos estados febris podem acontecer mas serão passageiros. O maior conselho vai para os nativos de sexo feminino que devem estar mais atentos e ter especiais cuidados com as visitas ao ginecologista. Principalmente as nativas de maior idade que estão em pré ou plena menopausa não devem descuidar esta situação. Siga à risca tudo o que lhe é prescrito para se sentir bem consigo própria. Aproveite a onda e vá também fazer uma visita anual ao seu médico dentista. Lembre-se que um sorriso é importante e é o seu melhor cartão de visita. É talvez a melhor prenda que pode dar a si próprio.

Para que tudo corra sobre rodas, é absolutamente indispensável que rejeite as experiências ocultistas, a droga e o álcool em grandes quantidades e, numa palavra, tudo o que possa abrir brechas no seu sistema defensivo ou fazer surgir à superfície os demónios acorrentados dentro de si. Lembre-se que você está sujeito a uma força auto destrutiva que é presença constante neste signo a qual actua contra toda a lógica. Você é sempre tentado pelo excesso e pelo abuso, e por isso convém-lhe procurar um certo equilíbrio e levar uma vida saudável.