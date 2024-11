PLANETA

Lua

METAL

Prata

PEDRAS PRECIOSAS

Selenite e ágata

COR

Branco, azul-claro e prateado

PLANTAS

Lírio e madressilva

DIA DA SEMANA FAVORÁVEL

Segunda-feira

PONTOS SENSÍVEIS DO CORPO

Estômago e seios

NÚMEROS DA SORTE

5-10-13-15-20-22-29-31-40-45

FAMOSOS DO SIGNO

Ralf Schumacher (30 de Junho), Diana Spencer (01 de Julho) e Giorgio Armani (11 de Julho)

Previsões 2025 pelo Oráculo Lusitano com a influencia das cartas n.34 (Despotismo) e n.52 (Cláustro)

AMOR

Este novo ano de 2025 é um ano que começa em matéria sentimental sob o signo da estabilidade para a maior parte dos nativos. É um ano que se inicia também sob a vontade a analisar e reformular e para muitos até cheios de vontade de avançar em projectos de vida a dois. Concretizando, digamos que para alguns nativos este será o tempo do início ou do recomeço de uma nova etapa na sua vida sentimental, o que se poderá traduzir numa nova relação, ou então, uma nova partida dentro do seio de um casal já existente após uma profunda reflexão e diálogo a dois. Para outros será o tempo certo para dar azo á vontade de partir e deixar para trás uma vida sentimental, e recomeçar do zero, uma nova vida amorosa de forma estruturada, na convicção de que deve haver um antes e um depois em termos amorosas.

Aparentemente poderia dizer-se que este facto pudesse dar origem a um período de alguma agitação mas na realidade não o é, pelo simples facto de que estes acontecimentos são profundamente desejados e projectados por si com algum tempo de avanço. Nada do que possa passar-se, quer sejam as novas relações quer sejam as rupturas não nada de forçado, mas sim uma opção e escolha pessoal.

Nas escolhas que optar fazer deve ter presente que neste novo tempo, algo se transformou dentro do seu coração. Para si, os sentimentos já não são a única coisa que conta, dado que fruto de algum crescimento e maturidade você está e ainda pode vir a estar mais exigente do que é habitual perante os seus relacionamentos amorosos. Ao longo dos próximos doze meses, em nome da estabilidade, não deve permitir que os problemas familiares interfiram no seio do casal. Não esqueça que a união faz a força, e que um par unido consegue estabelecer uma barreira aos ataques e aos problemas vindos do exterior. Não deixe que ninguém interfira na sua vida amorosa, viva todos os momentos de romantismo que estão á sua espera, não feche as portas ao amor, por razão alguma e verá como tudo o que o rodeia pode contribuir para a boa evolução do seu relacionamento. Aos poucos vai perceber como conseguirá de uma forma clara expressar aquilo que sente e ser ouvido. Também aqueles que se encontram ainda sozinhos, muitos deles devido exclusivamente á sua timidez, encontrarão a breve trecho a coragem e a força necessária para alcançar a passos largos a concretização das suas conquistas.

È obvio que apesar de as estrelas apontarem para a estabilidade como nota dominante do ano, nem tudo serão rosas. Haverá períodos em muitos de vós poderão sentir-se assolados por algum nervosismo, que podem inclusivamente levar a fortes conflitos. Poderão mesmo surgir pequenos incidentes de difícil resolução, fruto de tomadas de decisão a quente. Os nativos do último decanato serão neste caso os mais atingidos pela impulsividade e são aqueles com maior tendência a recorrem a soluções drásticas mesmo perante pequenos problemas. Serão estes os nativos com maior possibilidade de entrar em roturas e divórcios. Tenha atenção, veja mesmo se é isso que quer. Olhe que existem coisas na vida a que devemos dar mais valor e o amor é uma delas. Cuidado com essa falta de confiança, e esse profundo mau estar e alguma angústia que mina a sua vivência amorosa. Esse ambiente que por vezes pode sentir não veio para ficar. Ao longo de 2025 tudo pode acontecer, e esse ambiente pode crer será passageiro e deve ser contrariado, tente libertar-se do negativismo, não veja mal em tudo, permita que a sua vida sentimental flua com naturalidade, pois ela deve ser vivida com tranquilidade, e você tem todas as condições para que tal se torne realidade. Tenha também em atenção a sua insegurança, ela apenas o poderá levar a conflitos sem qualquer saída, e de certeza que não é isso que pretende para as suas relações. Pense seriamente no peso que as suas palavras possuem e no contexto em que as profere. Redobre a vigilância nesse sentido.

Se há coisa que este novo ano não vai conseguir mudar são os seus ciúmes. Os seus ataques nesse aspecto serão uma constante na sua vida amorosa e você terá uma tendência atroz para alguns amuos, o que não será de forma alguma benéfico para si. Na realidade essa não é a melhor atitude a tomar. Se acha mesmo que os ciúmes são fundados então tenha coragem e aja em conformidade, pois mais vale só que mal acompanhado. Se eles são apenas fruto de insegurança então repense melhor a sua atitude. Não se feche em si próprio. Ser introvertido é uma coisa, fechar-se e não dividir os problemas os problemas com a pessoa com quem partilhe a sua vida é no mínimo absurdo, pois ela deveria ser o elo mais forte da sua relação sentimental e emocional. E quando falo em partilha em partilha não me refiro apenas a troca de pensamentos e opiniões. Falo acima de tudo de intimidade. È que existe uma tendência da sua parte para falsos pudores, mas tome nota, a omissão daquilo que se passa na sua cabeça pode ser fatal para a sua relação, mas por outro lado os dramas relacionados co9m a falta de apetite sexual poderão ser um problema acrescido a que deve pôr cobro. E este é um dos problemas com que alguns casais se verão confrontados neste ano de 2025. Lembre-se que estamos no século XXI, e que já não é vergonha nenhuma falar no assunto, por isso esqueça a educação retrógrada de que poderá ter sido vitima e aborde o assunto directamente e, caso seja necessário, consulte um médico da especialidade.

Para já, em matéria de sexo, fique a saber caro nativo de caranguejo que os seus seios são a sua zona erógena. Use e abuse das sensações que através deles pode obter sem vergonhas de preferência, e olhe que isto não é uma provocação mas só e apenas a sua realidade. Já agora fique também a saber que o amor e o sexo são para si amigo de Caranguejo são sinónimos assim como o são o amor e o casamento. Saiba ainda que o melhor sitio para um Caranguejo que se preze fazer amor deve ser seguro e com um ambiente que o ajude a descontrair.

Posto isto, e para que se possa conhecer um pouco melhor no que o amor diz respeito deixe também que lhe diga o nativo de Caranguejo é um dos signos mais carinhosos e emocionalmente sensíveis do Zodíaco. Por norma são pessoas que precisam que precisem delas e de sentirem que fazem parte de algo. Para si o amor é uma fusão emocional, na qual procura proximidade, numa intimidade muito para além das palavras, e contudo pode isolar-se. Tem uma tendência fortíssima para esconder a sua natureza apaixonada sob uma carapaça de contenção fria, e é na segurança do lar que se revela toda a sua sensualidade e sexualidade. Para si o carinho é tão importante como o sexo, e procura o amor exclusivo do seu parceiro. Mas como nem tudo são maravilhas os seus pontos fracos são o ciúme e a possessividade, a que atrás já me referi. Pode mesmo dizer-se que neste aspecto, assim que crava as suas pinças de caranguejo, raramente as solta, e tem um lado impiedoso profundamente escondido na sua interior doçura. Contrarie esta tendência, tem o ano inteiro para o fazer. Claro está que existe uma razão soberana para este seu comportamento. È que você caro nativo, é regra geral um eterno romântico, que depois de se comprometer com um parceiro, é fiel e leal. E como é óbvio quer ser correspondido na mesma moeda. Mas não exagere. Acredite que há alturas em que o seu companheiro se pode sentir sufocado pelo seu amor. Não exija tantas e constantes demonstrações de afecto, e não ameace de morte ninguém, lá porque se esqueceu de um aniversário. Bem sei que as ocasiões sentimentais significam muito para si e, que durante o namoro, recorre a todos os meios como jantares á luz de velas, presentes caros e fantásticas noites de cama para demonstrar a sua paixão. Mas por favor, não exagere, deixe o seu parceiro respirar, dê-lhe tempo para as suas pequenas coisas, essa coisa do “deixa-me cuidar de ti”, sabe bem mas está um pouco fora de moda.

Apesar de tudo isto não tem motivos para se preocupar. Antes pelo contrário pode mesmo esfregar as mãos de contentamento, em 2025 a sua vontade prevalece, as suas decisões serão tomadas em consideração. No campo familiar por exemplo, tudo se desenrola como planeou. Irá conseguir ser mestre do seu destino e levar o seu barco a bom porto. Ao longo de todo ano sentirá uma forte capacidade de comunicação com a qual poderá envolver fortemente a pessoa amada. Os seus sentimentos são sólidos e isso vai permitir uma maior atenção, extremamente agradável, da parte de quem ama. Os gestos de carinho e as pequenas ternuras de que tanto gosta serão múltiplos no seu quotidiano amoroso. Pode mesmo dizer-se que este ano você está mais virado para afectos tranquilos e serenos em detrimento das paixões estonteantes e agitadas. Dado este seu estado de espírito, procure ou tente frequentar ambientes benéficos ao seu bem--estar. Não esqueça o convívio com os amigos, pois amizade também é uma forma de amor e necessita de ser alimentada. Dedique-lhes algum do seu tempo e verá como se sente melhor na sua pele.

Por último uma palavra para todos os nativos de Caranguejo que estão ou poderão vir a estar numa fase de conquista neste ano de 2025. Para esses, recomenda-se que a abordagem ao parceiro, seja suave mas desinibida, e não se esqueça que é a falar que as pessoas se entendem. Acima de tudo, evite refugiar-se ou mesmo esconder-se atrás de uma falsa personalidade, a qual só o pode levar a cometer erros. Tenha sempre presente que mesmo um mau original é sempre melhor que uma boa cópia. Ponha de lado essa ideia peregrina de durante a conquista ter tendência a embelezar a sua personalidade, evite essa atitude, não tenha medo de ser quem é, e não receie a rejeição. Se os seus sentimentos são puros, e se está apostado em levar por diante uma relação séria, tal como lhe é característico, não tem nada a temer, pois essa rejeição não está no seu horizonte. Mesmo assim se quer mesmo não ter desilusões tome cuidado para não cair na tentação de confundir amizade com paixão. Para que tudo dê certo, exponha-se sem receios, diga aquilo que lhe vai na alma. Ponha tudo preto no branco. Lembre-se que a grandiosidade dos sentimentos não deve nunca ser abafada. Se levar a sério este conselho, verá como as recompensas poderão ser infinitas e extremamente compensadoras.

Aproveite bem esta conjuntura, porque de facto para muitos dos nativos que estão sozinhos, sobretudo os do segundo decanato, têm este ano, como diz o povo, a oportunidade de desencalhar. Para tanto basta que encontrem a coragem para se declararem, e para porem a nu os seus verdadeiros sentimentos.

O último trimestre do ano revelar-se-á como a melhor fase para este sucesso sentimental.

Seja como for no seu conjunto, e isto é válido para todos os nativos, o ano de 2025, será um período de tempo reconfortante, com uma vida amorosa e sexual bastante rica, mas sobretudo com imenso contacto físico, ternura e respeito mútuo. Viva tudo isto intensamente, bem á sua maneira.

ACTIVIDADES E TRABALHO

Este ano na sua vida profissional vão unir-se esforços e vai finalmente poder encontrar apoios significativos para os seus projectos. De facto lá diz o velho ditado a união faz a força, e esta realidade faz com que o trabalho em equipa esteja ao longo destes próximos meses tão protegido. Pode dizer-se sem grandes margens para dúvidas que logo no início do ano, vai sentir que existe uma boa sintonia entre os vários membros que constituem o seu grupo de trabalho, e que todos os esforços convergem para um objectivo comum. Chegou a hora de você poder marcar pontos e conseguir fazer com que o seu trabalho seja destacado. Tudo indica a existência de uma forte possibilidade de assinatura de novos contratos ao longo de 2025, sob o signo da durabilidade e longevidade. Todos aqueles que trabalham no sector da pesquisa ou investigação estão também favorecidos pela forte intuição e discernimento que se instalou em vós. Contudo há um senão, é que no seu quotidiano não haverá muito tempo para respirar, o trabalho apresenta-se árduo e a exigir muito de si, a compensação é que também se prevêem bons resultados. Para que todos os seus projectos cheguem a bom porto, procure estar sempre ao nível de tudo o que lhe vão pedir para executar. Esteja certo de a alguns de vós serão pedidos alguns desafios que vai mesmo sentir-se na obrigação de aceitar. Aparentemente pode não lhe agradar a ideia das mesmas, mas verá que são tarefas que posteriormente executará com agrado pois elas serão inovadoras, e levá-lo-ão a alterar a rotina do seu dia a dia. Aproveite também o início do ano, de preferência o primeiro trimestre, para falar com os seus superiores. Este pode ser o momento certo para lhes manifestar aquilo que sente ou aquilo que acha que deveria ser alterado. No entanto para que seja bem sucedido neste diálogo, é fundamental que saiba como expressar as suas ideias sem se deixar impressionar ou abater por alguma contrariedade que possa surgir. Use de diplomacia para conseguir conquistar aquilo que pretende e deixe sempre as coisas esclarecidas de forma muito clara. Não tenha medo de dizer aquilo que pensa, e sobretudo não tenha medo de sonhar. No seu horizonte profissional está uma carta chamada de “O Processo”, por causa dela muitos de vós nativos de caranguejo serão levados a voar, a sonhar e a dinamizar mais o campo profissional tão importante na vida de todos nós. Não reprima esses sonhos, antes pelo contrário deixe-se levar por eles, pois o ano de 2025 é pródigo em conquistas e anuncia-se fortemente compensador, talvez consiga até obter aquela promoção com que sempre sonhou. Este ano muito provavelmente muitos destes nativos, não vão poder queixar-se por tudo e por nada. Encare os novos desafios com optimismo pois o que lhe está destinado não é mais nem menos do que aquilo que sempre quis alcançar e por fim vai consegui-lo. Pode dizer-se que grande parte daquilo que pretendia no passado está agora à vista, por isso não pense duas vezes nem pense em recuar perante o desafio. O que tem a fazer mesmo, é pôr mãos á obra. È chegada a hora de arregaçar as mangas não ter medos e seguir em frente com os projectos que lhe vão ser apresentados e com os quais tanto sonhava. Tenha coragem, e por favor não recue perante a novidade, é fundamental não se deixar abater pelas dificuldades, tome nota de que nem sempre as oportunidades estão atrás da porta. E sobretudo não deixe que os seus superiores sintam qualquer sinal dessa instabilidade interior. Não deite tudo a perder, e caso perder uma batalha, isso não significa nem é o indício de que esteja a perder a guerra. Claro está que ao longo de 2025 nem tudo serão rosas. Mas o ano é-lhe favorável, por isso dos acontecimentos negativos terá que forçosamente tirar uma lição positiva para poder avançar de forma firme. Ponha de parte o nervoso miudinho e os estados negativos, levante a cabeça esses estados de alma não têm qualquer fundamento no que à profissão diz respeito. Opte antes por se lembrar que trabalhar ocupa a mente e pode ser benéfico para quem tem tendência para ansiedade perante as dificuldades da vida, diria mesmo que o trabalho pode ser uma terapia preciosa.

A nível financeiro, deverá ao longo do ano fazer todos os esforços para não atrasar os seus pagamentos, pois só assim poderá fazer face aos deves e haveres do seu orçamento familiar. Não quer dizer com isto que este será um ano de dificuldades maiores, quer dizer apenas que, para que não surjam surpresas deve tentar manter as contas em dia, para que mais tarde não se veja a contar os tostões. Redobre os cuidados no aspecto financeiro caso você faça parte daquele grupo de nativo com tendência a gastar cada vez mais consoante aumenta o estado de ansiedade, ou que começa gastar o dinheiro que está prestes a receber mas que na verdade ainda não entrou na sua carteira. Cuidado não confunda desejos com realidade, olhe que pode vir a dar-se mal com esta prática. Atenção aos jogos de sorte e azar, eles poderão ser a sua vergonhosa ruína apesar de você ser um signo cheio de sorte. Aposte mais no seu trabalho e valor e menos nas mesas de jogo.

Tenha também em atenção os contratos que assina, leia-os com cuidado, para que não venha a ser enganado por excesso de confiança. Sempre que possível e em caso de dúvidas deverá sempre recorrer a alguém especializado a fim de corrigir contratos suspeitos.

Apesar de tudo atrás descrito saiba ainda amigo de Caranguejo que você possui uma espécie de carapaça que o protege do mundo exterior, você é uma pessoa que pode parecer, muitas vezes aos olhos dos outros, um pouco frio e distante, mas na realidade é uma pessoa sensível e apegada. Tudo o que mais deseja á é o conforto do lar e o carinho das pessoas de que mais gosta. Claro que esta característica nem sempre lhe facilita a vida ou é compatível com o mundo profissional, um mundo repleto de indiferença, competição e frieza emocional, que exige muito mas que parece dar pouco. Talvez seja por isso que este ano de 2025 lhe pode trazer algumas dificuldades. È que o seu futuro mais ou menos próximo reserva-lhe algumas surpresas, ou melhor alguns desafios, para os quais você pode não estar preparado, ou dos quais possa desconfiar. Mas vá em frente, vença essa necessidade de interioridade e segurança emocional, e traga ao de cimo a firmeza e a determinação que existe em si. Liberte-se de vez desse sentimento de estar só ou de remar contra a maré. As coisas não têm que ser assim, saia da concha protectora e abra as portas do aconchego do lar de par em par. Está mais que na hora de crescer e agir no mundo, você caro nativo sabe melhor que ninguém que uma vez atingida a sua maturidade consegue chegar até onde chegam os melhores e realizar os seus sonhos. Uma vez chegado a este estádio, você estará sempre muito atento á sua carreira, aos aspectos profissionais e à segurança. È do tipo de ruminar em segredo sobre qual será a sua vocação, as suas perspectivas dizem respeito ao futuro, embora seja sentimental relativamente ao passado. Ao longo de todo o ano mantenha-se atento para não se deixar apanhar por situações das quais seja difícil sair, e evite tornar-se uma criatura de hábitos.

Saiba ainda que a vida profissional é para um Caranguejo muito importante, pois é através dela que tem possibilidades de concretizar os seus anseios interiores e torná-los proveitosos, tanto para si como para os que o rodeiam. Por isso mesmo não de estranhar que este ano alguns nativos se revelem trabalhadores incansáveis, de forte intuição e capacidade de perceber as correntes emocionais presentes no ambiente onde desliza. Esta sua característica pode fazer dele um bom político capaz de tornar realidade os anseios da comunidade onde se encontra inserido, ou de pelo menos as expressar. As ciências médicas atarem-no. O tipo de trabalho relacionado com o lar, com a ajuda às famílias, interessa-o. Muitos obstetras, artistas plásticos, importantes directores e chefes, donos de restaurantes, criadores de aves, oficiais de marinha e enfermeiros nasceram sob as estrelas de Caranguejo. Outras ocupações que lhe despertam interesse são: agricultor, artesãos de vidro ou de porcelana, executivo de uma empresa de lacticínios, director de recursos humanos e perito de imobiliários.

SAÚDE E BEM-ESTAR

Em 2025 qualquer nativo de Caranguejo vai estar igual a si mesmo, ou seja vai continuar a caracterizar-se pela sua hipocondria. Com efeito, você tem sempre medo de estar doente e de poder sofrer de todo o tipo de males, mas a sua hipocondria vai tão longe que você pode mesmo acabar por experimentar todos os sintomas de todas as maleitas que lhe passem pela cabeça. Alguns nativos vão ainda viver momentos obcecados pelo medo da morte e da dor, e de tal maneira se envolve nas sintomas das suas perturbações que incomoda continuamente o seu médico assistente, telefonando-lhe a qualquer hora para partilhar com ele as suas preocupações. Por favor modere-se, essa sua mania vai acabar por fazer de si um chato, para além de que um dia destes tal como no romance da raposa, você vai estar verdadeiramente doente e ninguém o leva a sério. Por outro lado um Caranguejo quando não se sente bem, fecha-se em si mesmo. Essa atitude traduz-se numa tendência para dormir demasiado, beber em excesso, para comer doces sem motivo ou para esvaziar de noite o frigorífico, fazendo ao mesmo tempo uma eficaz chantagem emocional.

Em matéria de saúde, saiba que Caranguejo, está associado à Lua, e o seu signo está relacionado com o tórax, o peito os seios, o estômago. Diga-se de passagem que o seu ponto fraco é mesmo o estômago. Come demasiado e com velocidade excessiva coisas que não fazem bem a ninguém. O aerofagia pode ser também para si um problema. Os problemas digestivos podem também muitas vezes ter origem nervosa, e outras poderão provocadas pelos parasitas. Seja como for o que verdade é que a comida para si é fundamental. Ora isto tem um peso no seu aspecto. Senão vejamos o que se passa consigo em matéria de comida, é um pouco como as cidades do mundo. Pois também elas têm um signo. Paris por exemplo é Leão e Nova Iorque é Caranguejo. Por esta razão, existem mais restaurantes em Nova Iorque do que em qualquer outra cidade do mundo. O mesmo se passa com um nativo humano, em casa de um Caranguejo, pode faltar de tudo de móveis a cadeiras, mas a cozinha e um sítio para comer é algo que nunca faltará numa família com um elemento de Caranguejo. Esta obsessão, tem também um lado positivo, são por norma bons cozinheiros e dos bons sempre que não produzem nem consomem comida em excesso. O que nem sempre acontece, pois os nativos de Caranguejo têm uma estranha tendência para exagerar a importância que as refeições e o acto de comer têm no âmbito do bem – estar humano, da felicidade e da satisfação. Por tudo isto impõe-se aqui uma recomendação: as pessoas de signo Caranguejo devem reconhecer o facto de que comer e beber podem constituir uma ameaça à sua saúde e ao sucesso. A lição é simples caro nativo. Faça um apelo á moderação. Não exagere. Reprima a tendência para fazer tudo em grande, o que significa não só reprimir a sua tendência para os extremos no campo da comida e da bebida, mas também a restrição das emoções quando der consigo a pisar o risco. Em suma deve impor a si próprio uma boa higiene de vida, dormir o suficiente (nem muito nem pouco) e claro está evite os excessos (principalmente no campo sexual), limite o seu consumo de álcool e prescinda de bebidas gasosas, as quais apenas servem para alimentar a sua bolsa estomacal. Lembre-se que o seu regime alimentar é determinante para o seu equilíbrio fisiológico. Poderá obviamente tomar produtos lácteos, de que gosta, mas mais uma vez recomenda-se, sem abusar deles. Deverá isso sim comer verduras frescas, fruta amêndoas, nozes, peixe e crustáceos, mas não deve abusar das carnes nem dos molhos. Eu sei que gosta de doces e de pão, mas deve moderar a sua tendência para os ingerir sem peso nem medida, numa palavra, deve limitar o seu consumo de hidratos de carbono.

Aos nativos que procuram uma solução para um determinado problema de saúde é-lhes aconselhado procurar várias opiniões e consultar no mínimo duas pessoas diferentes. Um bom diagnóstico é precioso para não perder tempo no tratamento que o leva a uma cura mais rápida. A preguiça impede os restantes nativos de ter uma atitude preventiva. Contrarie esse defeito. De qualquer forma tenha ao longo do ano algum cuidado com os tratamentos que lhe prescrevem, em primeiro lugar cumprir o horário e em segundo fazer o tratamento até ao fim e não até ao fim de três dias só porque já está melhor. A medicina faz o seu efeito mas deve ser levada a sério e não de forma ligeira como muitas vezes faz.

Outro ponto a que deve dar alguma atenção é ao seu sistema nervoso. Muitos de vós poder-se-ão ir abaixo. Se for esse o seu caso, opte por chás ou medicamentos naturais para se acalmar e desvanecer um pouco mais todas essas tensões para as quais terá tendência.

Em alguns nativos pode existir tendência para alergias, rinites alérgicas e outras afecções do aparelho respiratório. Também é natural que se deparem com problemas dermatológicos aos quais qualquer Caranguejo é propenso, bem como eczemas e psoríase. Caso essas perturbações persistam deve consultar um médico com a maior brevidade possível.

Faça longas caminhadas sempre que possa, procure oxigenar-se. Evite sobretudo lugares fechados ou com muito fumo.

Cuidado com acidentes domésticos e seja prudente quando se trata de auto-medicação, o que parece ser favorável pode virar absolutamente desastroso.

Como bom Caranguejo gosta do sol e do mar. Mas atenção a protecção da pele assim como uma boa hidratação da mesma são fundamentais para evitar problemas. Como em tudo na sua vida você tem tendência para exagerar em tudo. Por favor e em nome do seu bem-estar e da sua saúde lembre-se ao longo de todo o ano da velha máxima, nem tanto ao mar nem tanto à terra. Cuidado com os excessos, olhe que normalmente paga um preço bem alto sempre que os comete.