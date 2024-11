PLANETA

Saturno

METAL

Chumbo

PEDRAS PRECIOSAS

Ametista e ónix

COR

Antracite e roxo

PLANTAS

Amor-perfeito e pinheiro

DIA DA SEMANA FAVORÁVEL

Sábado

PONTOS SENSÍVEIS DO CORPO

Joelhos, articulações e pele

NÚMEROS DA SORTE

2-9-10-16-17-21-22-25-31-33

FAMOSOS DO SIGNO

Helena Rubinstein (25 de Dezembro), Elvis Presley (08 de Janeiro) e Kate Middleton (09 de Janeiro)

Previsões 2025 pelo Oráculo Lusitano com a influencia das cartas n.27 (A união) e n.20 ( A inteligência)

AMOR

O Capricórnio tem a sensualidade natural de um signo de terra, mas também a cautela inata e as inibições sexuais conferidas pelo seu regente, Saturno. Este Planeta dá-lhe uma grande capacidade de recuperação e força de carácter, mas coloca-o cara a cara com o dever. Saturno está de guarda no limite da consciência, mantendo o estado das coisas, pelo que este é o planeta do casamento. Os limites rígidos deste planeta severo podem levar à separação entre a sua libido poderosa e o seu corpo. Cauteloso quando se trata de exprimir a sua paixão carnal, aprende bem cedo na vida o controle e a contenção, e atrasa a gratificação sexual para subir a escada da ambição. Este é um signo sério, e o Capricórnio é sóbrio e responsável enquanto jovem. À medida que amadurece torna-se mais descontraído, habituando-se à sua sabedoria. A maioria dos nativos de Capricórnio descobre que uma velhice libertina lhes assenta bem.

O Capricórnio dá muito valor à família e ao lar, adere a regras e hábitos sexuais rígidos e é algo inibido em relação ao sexo. Mas com o parceiro certo, a sua sexualidade vem ao de cimo e o Capricórnio liberta-se das inibições, embora tenha alguma dificuldade em se exprimir emocionalmente. Não que não tenha uma natureza afectuosa. Mas a expressão física daquilo que sente cai sob o escrutínio do crítico planeta que os rege, Saturno. Felizmente, o Capricórnio é um signo que, de modo paradoxal, se torna mais jovem e mais descontraído à medida que envelhece: na segunda metade da sua vida, digamos que estes nativos apanham o jeito das relações e das trocas emocionais. E por outro lado os capricornianos não se deixam facilmente influenciar por falsos argumentos ou histórias tristes.

O Capricórnio gosta das palavras “dever” e de “ter de “.Pode passar um mau bocado ao tentar estar à altura dos padrões que estabeleceu para si próprio e das expectativas que a sociedade tem em relação a ele. Mas sem dúvida que tudo lhe correrá melhor se se descontrair e praticar a arte de “viver e deixar viver” esta é uma prática que o fará ter maior sucesso nos objectivos. Posto isto, saiba que os capricornianos entram neste ano de 2025 com uma muito boa vibração a nível sentimental. No entanto não será assim todo ao longo do ano pelo que deve aproveitar os períodos benéficos que se lhe apresentam neste primeiros. Existem neles a abundância, estará habitado por sentimentos puros e espontâneos. Sentir-se-á livre, bem consigo próprio e bem com a vida. Isso vai fazer-se sentir e notar pela postura que toma na sua vida sentimental. Terá e sentirá um forte apetite para os momentos íntimos e para o romantismo, pelo que proporcionará ao ser que ama momentos inesquecíveis. Com os novos conhecimentos deve ter o cuidado em fazer aproximações delicadas. Há que despertar a sua intuição e ser perspicaz para não fazer falsas avaliações nem alimentar falsas esperanças pois a pessoa que pretende conquistar pode não corresponder exactamente às suas expectativas. Deixe fluir os sentimentos docemente, e quase não sentirá que a paixão está a bater à porta. Escute o seu coração e esteja atento às mensagens que lhe vão sendo dadas. Esta será provavelmente uma fase de uma força extrema, forte e poderosa no sector sentimental mas também em todos os outros sectores da sua vida. Neste primeiros meses tudo pode mudar. Digamos que por mais que se adie, ninguém foge ao seu destino, muitos nativos poderão este ano vir a ser confrontados com mudanças bruscas e drásticas. As decisões de separação definitiva podem ser rápidas. Poderá mesmo ser confrontado com tomadas de posição inesperadas, ou seja, por vontade própria ou ficará sozinho apanhado de surpresa. Em ambas as situações há que manter a calma. È certo que para um nativo de Capricórnio, bem como para qualquer outro ser, nestas circunstâncias, a situação pode não ser fácil. Você quando acaba uma relação é daqueles em que a melancolia invade a sua vida, e faz tudo para prolongar a ligação mesmo quando a iniciativa de pôr um ponto final na relação foi sua. Tudo por causa da sua sensação de que falhou, e o Capricórnio não gosta de admitir erros. Se por outro lado a relação acabou por sua única vontade, sente-se extremamente responsável e certifica-se de que os que ficam para trás serão bem tratados. Caso tenha sido o parceiro a acabar com a relação, o Capricórnio vai sempre exigir que a sua segurança material fique assegurada no papel, ou seja no divórcio se for o caso. Seja como for confrontados com a ruptura, esta não será um desgosto para todos. Existe uma maioria de nativos que se sentirão felizes com ela, pois a sua escolha prevaleceu e finalmente tiveram a coragem de dar o grito de liberdade que tanto ansiavam. Grite por liberdade à vontade, mas lembre-se que tudo o que é brusco e repentino necessita de um período de adaptação e que com esse choque irá ter alguma dificuldade em digerir algumas decisões. Tenha o cuidado e a inteligência para se saber a adaptar a novas situações de vida sem lamúria nem remorsos. È fundamental e necessário que reflicta nos acontecimentos, para que este sentimento de remorso ou nostalgia não surja nem se instale. Outro factor em linha de conta ao longo do ano e que lhe pode causar algumas dores de cabeça são os conflitos que podem surgir no seio da sua vida conjugal. São conflitos a que podem não levar propriamente á ruptura mas aos quais deve estar atento. Eles serão ou poderão ser sobretudo provocados por terceiras pessoas. Aconselha-se que faça uma análise aos factos, abra a sua boca apenas quando tem a certeza de tudo aquilo que vai dizer. Não atire barro á parede pois pode deitar a perder tudo o que construiu até aqui. Lembre-se que existem pessoas mal intencionadas à sua volta que não são felizes e não suportam ver a felicidade dos outros estampada nos seus rostos. A vida amarga em que essas pessoas vivem leva-as a sentir um sentimento de cobiça constante. Como tal a maldade existe, e você deve ter isso presente, deixe-se de ingenuidades, abra os olhos e saiba afastar-se das pessoas que têm como único objectivo destruir a sua felicidade. Observe e elimine essas pessoas do seu redor. Confronte-as caso seja necessário. Por outro lado contrarie essa tendência de afastamento criando momentos de intimidade com o seu parceiro ou parceira proporcionando um clima de confiança imbatível. Todos os nativos que se encontram no início de uma relação devem sobre este aspecto redobrar cuidados e tomar muita atenção aos falsos amigos que os rodeiam. Esteja convicto de que se souber colocar essa gente de lado a sua vida correrá sem incidentes de maior.

Seja como for uma coisa parece certa neste ano de 2025 no que aos nativos de Capricórnio diz respeito, este ano deve estar preparado para tudo, pois como bom capricorneano que é deverá imbuir-se de uma força quase titânica para poder enfrentar e aguentar as oscilações que vai estar sujeito seja no amor seja noutros aspectos da sua vida. Os altos e baixos serão cíclicos, tanto podem ocorrer crises profundas como momentos de grandes paixões. De uma vez por todas, analise melhor aquilo que quer para a sua vida amorosa. A sua postura demasiado reservada, faz com que muitas vezes o parceiro ou parceira não adivinhe o que lhe vai na alma. Deverá estabelecer o diálogo, colocar em palavras a razões e motivos da sua insatisfação. Se continuar a omiti-las, as suas relações amorosas e até as relações de amizade vão sendo minadas no dia a dia. Compete-lhe a si e a mais ninguém mudar esse estado das coisas. Se você continuar em silêncio, saiba que, você será o pior inimigo de si mesmo. Se continuar a ser permissivo e a negar os acontecimentos por não querer enfrentar os problemas bem pode dizer adeus ás relações que tanto queria preservar. Saiba que o amor também dá trabalho, e que nada se conquista sem enfrentar a realidade de frente. Por outro lado saiba também que tudo pode acontecer no campo sentimental. A influência sobre si ao longo dos meses é mesmo o inesperado o que coloca o Cupido a trabalhar para si. O factor sorte entra em linha de conta, e por vezes aquilo que julgava não poder vir a acontecer, pode acontecer de um momento para o outro. A vida apesar de tudo reserva-lhe surpresas e há que não se negar a viver aquilo que a vida tem de bom. A paixão pode surgir e reconfortar o seu coração, dos dissabores passados, apanhando-o de forma desprevenida e surpreendo-o. Os que tiverem no seu horizonte a possibilidade de iniciarem uma nova relação, encontrarão ao longo dos próximos meses terreno fértil para iniciar uma nova era na sua vida sentimental. Quanto aos que já possuem relacionamentos estáveis encontrarão uma fonte de inspiração, um lado imaginativo que originará uma nova energia e um novo alimento nas suas relações amorosas. Na verdade existirá a determinada altura do ano de 2025, uma forte dose de sensualidade, de necessidade do tacto, do toque, de intimidade que não deve desperdiçar. Através de tudo isto fará com que o seu parceiro ou parceira se aproxime cada vez mais de si e se sinta cada vez mais seduzido por si. No entanto deverá ser natural nas suas atitudes, não se force a nada, deixe amantes que os sentimentos e o coração falem por si. Esteja certo que a sua vida sentimental se cruza de forma directa ou indirecta com o seu poder imaginativo. As suas fantasias flúem. Mas em vez de viver só de fantasias, experimente avançar para algo mais concreto, é melhor dialogar de forma clara com o seu companheiro ou companheira para encontrarem pontos de entendimento sobre as mesmas pois todos os seres humanos os têm. Não deixe de o fazer pois com esta atitude poderá passar à prática e enriquecer a sua vida sexual. Lembre-se que a sexualidade é importante e contribui de forma clara em conjunto com outros factores para a unificação e consolidação da vida de um casal. Avance sem qualquer tipo de receios e terá surpresas agradáveis que se podem tornar em momentos escaldantes e inesquecíveis. Pode mesmo dizer-se que a sua vida amorosa pode através da acção apresentar uma reviravolta num sentido positivo. Pois é de prever que se instale em definitivo a boa harmonia. Muitos casais farão projectos para alargar a sua família. Mesmo os que têm vindo a tentar e não receberam a visita da cegonha, poderão ver este ano concretizado o seu desejo. Encontrar-se-á preparado para amar, partilhar, dar e receber. Haverá ao longo dos próximos tempos uma cumplicidade que se vai construindo e se vai desenvolvendo com o desenrolar do tempo. Existirá mais do que nunca em si a necessidade de transformar o lar num ninho de amor no qual se sinta protegido das agressões exteriores. Muitos de vós poderão mesmo vir a viver uma situação de amor fusão que se é bom por um lado, porque se sentem mais próximos e amados, é mau por outro, porque perdem um pouco da sua individualidade. Procure o meio-termo, lembre-se que há que respeitar o espaço de cada um e dar o melhor de si próprio. Os nativos que estão sozinhos, em vez de estarem constantemente a pensar em abordar alguém que amam, devem passar á acção e expor de forma clara os sentimentos bem como tudo aquilo lhe vai na alma. Lembre-se que o não está sempre garantido, mas lembre-se também que quem não arrisca não petisca. Por isso por via das dúvidas opte sempre por ir à luta, isto no caso de realmente quererem conquistar a felicidade. Ela é uma conquista de vida, por isso deixe fluir as palavras e os gestos, não se auto censure e acima de tudo não reprima os seus sentimentos. No amor tal como na guerra vale tudo para ser feliz. Construa pois a sua felicidade e viva-a plenamente.

ACTIVIDADES E TRABALHO

Ano de 2025 próspero para todos aqueles que lidam no mundo da finança ou com dinheiros. Será extremamente importante usar a sua intuição como trunfo para poder ter ganhos consideráveis. Tome conta de todas as informações, conheça todo o potencial de rentabilização existente antes de aplicar o dinheiro seja a nível pessoal ou profissional. Este pode ser um período de tempo em que sente rentável no seu trabalho, em que conseguirá apresentar lucros, em que a sua capacidade de execução estará no seu auge. È provável que lhe venham a ser pedidas horas extra nas quais se deve aplicar e sentir que é necessário por vezes fazer sacrifícios para atingir objectivos mais longínquos, quem sabe até num futuro talvez não tão imediato como desejaria. No entanto não vire as costas á luta. Aproveite todas as boas energias, é que por vezes está tão preocupado com o futuro que isso o impede de viver o momento presente plenamente. Saiba viver um dia de cada vez, contribua a cada dia para a sua felicidade e bem-estar a nível profissional. De qualquer forma há que redobrar a vigilância e prestar atenção àquilo que está a fazer pois uma falha qualquer pode ser-lhe fatal. A vigilância deve ao longo dos próximos meses ser uma constante pois nestes primeiros meses do ano está predisposto a cometer falhas, e elas devem-se exclusivamente a falta de atenção. Tenha cuidado uma vez que elas podem tornar-se irreparáveis. Ponha a cabeça no seu lugar, ela está em todo o lado menos no local de trabalho. E fique sabendo que a falta de concentração será o único motivo pelo qual o sucesso não é imediato. Caso possa e dado que haverá neste início de ano uma quebra de energia e vitalidade para muitos dos nativos de Capricórnio, aconselha-se que caso possa tire um tempo para recuperar energias, para se sentir mais forte nos objectivos que lhe propõem ou que quer atingir. Seja porque razão for, evite discussões no local de trabalho. Se não tem empatia com um colega de trabalho, ignore-o e dê-lhe a atenção devida única e exclusivamente no campo laboral. Faça um esforço para que haja harmonia à sua volta. È provável que neste ou noutro momento do ano se sinta de alguma forma desmotivado e desmoralizado perante as pequenas dificuldades. Mas tome nota, elas muitas vezes são motivadas pelo seu próprio imaginário. Deverá sempre e o mais que possa afastar esse bloqueio da sua vida e da sua mente. Faça-o o mais rápido possível. Não permita que o pessimismo e o negativismo o invadam. A ansiedade joga sempre contra si, por nisso elabore um plano para que não existam contratempos no seu futuro. Embora eles possam surgir, lembre-se que é também com as dificuldades que se apimenta a vida. Saiba fortalecer a sua energia, provoque-a até, mesmo que isso lhe possa custar muito. Sobretudo e acima de tudo não deixe para amanhã o que pode fazer hoje. Se aplicar esta máxima pode crer que tudo se apresentará aos seus olhos sob outra perspectiva. Já sei que está a pensar que isto é apenas conversa da treta. Mas por favor dê uma oportunidade a si mesmo. Sim, eu sei, sente-se em baixo, pouco produtivo, com pouca vontade de inovar numa carreira profissional que só o aborrece. Mas já pensou que pode mudar um pouco tudo isso? Contrarie essa tendência e tente criar uma dinâmica mais positiva quando se trata de assuntos do campo laboral. Olhe que de nada serve ir trabalhar todos os dias como se de um castigo ou punição se tratasse. Lembre-se que todos nós temos contas para pagar, responsabilidades maiores ou menores, mas tristezas e lamúrias não pagam dívidas, há que criar outra forma de estar e enfrentar a vida, tal qual se enfrenta um touro numa arena. E se de facto existe um problema então lance mãos à obra e tente resolvê-lo, se encontrar um obstáculo tente ultrapassá-lo, persista sempre em chegar ao seu objectivo se é que já o definiu. Talvez seja esse o seu problema, encontra-se sem objectivos na vida a caminhar sem rumo, sem saber para onde vai nem quando chega. Talvez esteja na hora da reflexão. De descobrir o caminho descobrindo-se a si mesmo bem como quais os desafios profissionais que quer abraçar de vez. Faça-o sem demoras. Pois se o fizer tem boas perspectivas de alcançar alguns objectivos a que se propõe. È que apesar de todas as contrariedades este é um ano pródigo em oportunidades capazes de poder vingar os retrocessos que possa ter vindo a sentir ultimamente. Avance, pois mesmo que você ainda não tenha dado conta, a sua capacidade e de trabalho é forte e pode mesmo surpreender não só aos outros como a si mesmo. Poderá mesmo acabar por ter a oportunidade exacta para pôr em dia com o seu chefe ou patrão aquela conversa com o que há muito desejava ter. E dessa conversa pode surgir a luz. È que você, caro capricorniano, estará imbuído de uma forte dose de eloquência, as suas palavras surgirão como uma revelação. Pode realmente avançar sem medos pois uma coisa é certa se não falar nunca saberá qual o resultado se o tivesse feito. Por vezes duas pessoas têm uma percepção completamente diferente daquilo que se está a passar. Mas é com diálogo construtivo que se consegue perseguir os objectivos em terreno firme e de uma forma pré –definida. Para todos aqueles que estão à procura de emprego ou com situações profissionais de grande fragilidade, há que desenterrar a cabeça da areia, olhe bem em volta e crie uma dinâmica de procura para provocar a mudança na sua vida profissional. Para os outros, os que têm um emprego sólido este é um ano em que poderá surgir uma promoção algo inesperada devido à saída ou reforma de um colega. Não tema pelas responsabilidades, abrace essa nova oportunidade como se fosse o seu primeiro emprego. Acredite que com essa promoção pode catapultar seriamente a sua carreira profissional ao longo deste ano. Saiba ainda que todo o trabalho intelectual e de estudo está favorecido ao longo de todo o ano. Os nativos que se aplicam, encontrarão fortes avanços muito promissores. Para outros nativos este será o ano indicado para elaborar estratégias, planos e tácticas para atingir metas a longo prazo. As faculdades mentais de todos os nativos bem como todos os sentidos encontrar-se-ão bem despertos. Por outro lado a sua intuição será um trunfo revelador para a sua ascensão em termos profissionais. Este será também o ano certo para propor projectos e mostrar aquilo que tem vindo a elaborar na sua mente. Não tenha medo da rejeição. È tempo de pensar nas suas finanças pessoais, elaborando um plano de poupança. Escolha aquele que melhor lhe convém. Não deixe o dinheiro parado, pois dessa forma ele não rentabiliza o seu futuro. Apesar de tudo tenha cuidado com os gastos supérfluos, pois haverá uma certa tendência para compensar afectos perdidos através de compras irreflectidas. Fique ainda a saber que estão protegidos os nativos cujo mundo profissional toca directa ou indirectamente a natureza. O trabalho agrícola está especialmente favorecido ao longo deste ano. Pode dizer-se que no decorrer do ano surgirá em si uma forte vontade de delinear e planificar trabalho, organizar tarefas de forma coordenada para atingir objectivos. Digamos que há toda uma harmonia à sua volta a qual fará com que todos aqueles com quem trabalha se interessem também por aquilo que quer fazer e se multipliquem forças na sua concretização. Se por acaso trabalha no sector da saúde, a sua atitude voluntariosa será uma mais valia. A sua intuição será outra poderosa ajuda, pois ela pode trazer-lhe a resolução de situações mais complicadas ou de difícil resolução. Posto isto e para terminar, permita ainda que lhe revele qual o seu ponto fraco. O Capricórnio corre o risco de se amarrar numa camisa-de-forças de regulamentos, normas e convencionalismos como forma de manter em ordem impulsos e preservar o lado formal das coisas. Tal atitude pode gerar alguma solidão e até uma melancolia interna e como há muita dificuldade em se demonstrar as emoções caminha-se pela vida fora com algum receio de se aventurar por caminhos desconhecidos, onde se inclui o sentir-se espontaneidade e liberdade de acção sobretudo em ambiente profissional. Existe também a tendência real de sacrificar a vida pessoal e íntima, no altar da carreira, devotando-se de corpo e alma a concretizar os seus objectivos profissionais. Tenha atenção, pois a contenção e as restrições sofridas durante todo este percurso podem provocar-lhe muita tristeza e monotonia na vida profissional. A chave para melhorar reside na forma de encarar mental e prática de encarar o mundo, lembre-se que sentir as coisas é diferente de vivê-las, tal como conhecer um país através de um livro é diferente de lá ir fisicamente. Quer isto dizer que enquanto fugir das emoções, a vida correrá superficialmente, lembre-se que os sentimentos existem, não se podem nem devem sacudir ou esconder debaixo do tapete e uma das dificuldades do Capricórnio é pensar que o mundo dos sentimentos é nefasto; pensar assim é um grande erro, pois são os sentimentos que enriquecem a vida e aumentam o potencial criativo pessoal. Em resumo, não deve omitir um potencial tão valiosos sobretudo para quem como você valoriza tanto a vida profissional. Por outro não deve resumir a sua vida ao trabalho e à luta por uma posição social, é preciso experimentar outras áreas. Doutro modo a vida será um pouco estéril e a partir de certa altura pode tornar-se insuportável a pensar no que deixou de lado.

SAÚDE E BEM-ESTAR

Para que conste fique a saber que Capricórnio rege o sistema ósseo dentes, as unhas a pele e as articulações. Ao longo deste ano as tensões acumuladas podem resultar em problemas de pele como eczemas, dermatites, pruridos, e ainda queda de cabelo, cáries dentária problemas articulares e ósseos como o reumatismo, artrite e artroses, fracturas e osteoporose. Para além disto, pode ainda ser provável que os nativos de Capricórnio sejam menos robustos que a maioria das pessoas quando são jovens, mas a sua resistência à doença aumenta com a idade. Regra geral são seres sóbrios e moderados, por isso mesmo chegam muitas vezes até idade avançada. Apesar de tudo, as preocupações, pesadas responsabilidades, humores depressivos e pessimismo são factores que geralmente tendem a prejudicar a saúde dos nativos deste signo, por isso mesmo os capricornianos precisam por vezes de ser animados e têm absoluta necessidade de aprender a descontrair-se e a libertar a tensão. Saiba pois que uma das problemáticas da personalidade de Capricórnio é o seu receio de não “ser nada na vida”. Algo que lhe foi inculcado, muito provavelmente, em tenra idade. As suas opções seriam pois ou seria um fracasso ou teria de aplicar-se muito para ser bem sucedido, no seu horizonte nunca lhe foi mostrado o meio-termo, esse para ele nunca existiu. Ora lidar com esta mensagem não é de todo fácil. Como forma de superar este estigma, alguns lutam arduamente para conseguirem uma boa posição na vida, para que todos possam constatar que neles são pessoas bem sucedidas não aquele fracasso que alguns “esperavam” que fossem. Mas afinal porque temem tanto os capricornianos o fracasso? Tão só e apenas porque o confunde com rejeição. Todos nós somos constantemente bombardeados com falsos desejos e falsas metas, tudo em nome de imagens erróneas sobre o que é a felicidade e a realização pessoal. Ora para um nativo de Capricórnio, tais representações levam-nos a afastarem-se cada vez mais de si mesmo e das suas verdadeiras necessidades. E por sua vez elas só podem vir ao de cimo se cada um de vós conhecer a fundo quais os vosso desejos. Chegados a esta dúvida talvez esteja então na hora de responder às seguintes questões: Qual a minha legitima ambição de vida? Porque temo tanto o fracasso? O que entendo por sucesso? As respostas, essas agora não interessam nada. O que interessa é ficar a saber que para atingir o seu bem estar, deve utilizar estas dúvidas como meio para superar o medo do fracasso, pois é através da confrontação e da análise das fantasias que gravitam ao seu redor que pode ser bem sucedido. Saiba também que para atingir a realização pessoal só existe um caminho: expor o vosso real desejo e assumir a sua verdadeira ambição e não os desejos e as ambições de outros. Se seguir este caminho acredite que é meio caminho andado para se sentir bem consigo próprio isto para não dizer que ao fazê-lo está mesmo a fazer tudo o que é possível para alcançar o tão ansiado bem-estar que todos anseiam.

Quanto á saúde propriamente dita pode prever-se que em regra ela estará boa ao longo de todo o ano. Isto claro está se tivermos em conta o compto geral, porque é certo que apesar de tudo alguns problemas podem surgir não longo de 2025. Para já em início de novo ano, sentir-se-á com uma forte vitalidade e vigor. Aproveite desde já para fazer as habituais visitas anuais ao seu médico. Se não o tem feito, porque não marcar já um check-up para ver se tudo está bem. Lembre-se entretanto que passou o período das festas e dos excessos, e este será o tempo indicado para elaborar um programa alimentar que lhe permita perder peso caso sinta que tem realmente peso a mais. Em 2025 existe a possibilidade, provocado pela sua falta de atenção, de ocorrerem pequenos acidentes domésticos. Cuidado, se a sua actividade profissional envolve o trabalho com máquinas redobre toda a vigilância, pois um descuido pode ser-lhe fatal. Tenha o dobro da atenção consigo próprio. Mas vá mais longe, como muito bem sabe muitas vezes o seu poder de intervenção tem uma forte influência na resolução de problemas que são diagnosticados a tempo. De nada serve ser como a avestruz que enterra a cabeça na areia. Se tem sintomas, queixas, pare com as lamúrias de uma vez por todas. Consulte um médico e se não ficar satisfeito consulte outro. Exija exames de diagnóstico. Bem sabemos que a saúde é cara, por vezes inacessível, por isso e caso tenha possibilidade pense em fazer um seguro de saúde para a sua família em 2025, mais tarde ou mais cedo ele pode ser-lhe de grande utilidade. Um conselho que é simultaneamente uma regra básica, não abandone nunca a sua saúde nem a entregue a mãos alheias, esteja certo que não serão terceiras pessoas que devem cuidar dela. Tenha presente que a medicina preventiva é desenvolvida pelos chineses há milhares de anos. Cuide de si, mime-se, o seu aspecto exterior fá-lo-á ter um melhor astral e estar bem perante a vida. No entanto esteja atento sem mais nem menos e sem nada o fazer prever a qualquer momento o seu organismo pode dar sinais de alguns estados febris que indicam algum cansaço e que o podem levar à cama procurando fugir um pouco à realidade. Conheça a raiz dos seus problemas e enfrente a realidade de forma clara. Tenha uma atitude preventiva na maneira como cuida do seu corpo e mente. Aconselha-se a praticar um exercício físico regular, sobretudo natação ou hidro-ginástica pois o elemento água equilibra-o de uma forma extraordinária. Os nativos que já se encontram doentes há algum tempo começam a ter energias favoráveis para convalescenças definitivas. Tudo graças ao seu poder mental o qual consegue fazer maravilhas sobre o seu corpo e estado físico. Saber programar e positivar faz com que estimulemos ou que saibamos estimular a nossa mente para que envie informações ao nosso corpo no sentido em que reaja e permita curas rápidas e definitivas. Cabe-lhe pois a si e mais uma vez lhe digo praticar esse exercício e dessa forma verá as maravilhas que se podem operar no seu corpo a longo prazo. Outro factor a ter em conta é o nervosismo que em alguns momentos se tornará evidente bem como algum cansaço físico. Estes são aspectos que podem resolver-se com uma visita a um bom massagista. Existem várias terapias ao seu alcance para debelar o cansaço que possa sentir. Recorra a elas sempre que possa para melhorar a sua condição física, sobretudo agora que mais necessita, e faça-o ao longo do ano sempre que possa, não deixe de dar a devida atenção a este facto pois caso não o faça pode originar males maiores. Vigie também atentamente o seu aparelho urinário. Ingira bastante água. Não abuse de forma alguma de bebidas alcoólicas. As nativas em pré-menopausa devem manter-se atentas e vigiar de perto a sua condição e não perder a noção de quanto é importante fazê-lo. Em momento algum deverá auto-medicar-se. Este até parece um conselho de crianças, mas mesmo assim convém referi-lo até porque você tem tendência para o fazer por dá cá aquela palha. Não tome qualquer medicamento só porque alguém à sua volta lhe diz que é bom e que resulta. Acabe definitivamente de o fazer, não deixe que as coisas relativas à sua saúde sejam tratadas dessa forma. Terá tendência para um grande desgaste mental o que torna necessário um reforço vitamínico. Respeitar as horas de sono é-lhe fundamental ao longo de todo o ano e não apenas de vez em quando, nem apenas quando lhe dá um certo jeito. Tal como lhe disse no início são também de prever dores musculares e alguns problemas reumatológicos pelo que deve consultar um médico especialista. Os problemas gástricos também podem ocorrer por falta de atenção com a sua alimentação. Aprenda a controlar-se, evite tudo aquilo que lhe faz mal, ter força de vontade é fundamental. Seja metódico com a sua saúde, cumpra regras nos seus hábitos alimentares. E por último aceite um conselho. Mesmo com o frio, saia de casa faça uma caminhada matinal sempre que possa. A sua boa condição física é fundamental para o seu bem-estar geral. Pratique meditação, saber libertar a sua mente é fundamental para poder seguir em frente com sucesso.