PLANETA

Vénus

METAL

Cobre

PEDRAS PRECIOSAS

Safira e Turquesa

COR

Azul e verdes claros

PLANTAS

Rosa e Freixo

DIA DA SEMANA FAVORÁVEL

Sexta-feira

PONTOS SENSÍVEIS DO CORPO

Rins e ovários

NÚMEROS DA SORTE

3-4-9-11-16-22-27-31-34-43

FAMOSOS DO SIGNO

George Gershwin (26 de Setembro), John Lennon (09 de Outubro) e Roger Moore (14 de Outubro)

Previsões 2025 pelo Oráculo Lusitano com a influencia das cartas n.26 (A paz) e n.19 (O dinheiro)

AMOR

Começa para si bem o ano de 2025. A boa influência astral que tem neste momento permite-lhe iniciar 2025 com o pé direito. Nesta fase digamos que você está mais acordado e desperto para todas as sensações neste campo que é o amor. Para que tudo corra sobre rodas é fundamental perceber que os nativos de Balança são por natureza seres algo tímidos e que ao mesmo tempo necessitam de se sentir e estar em meios em que sintam confiança absoluta para poder expressar aquilo que lhes vai na alma. Por outro lado são as relações que o fazem sentir completo. No seu coração deseja agradar, e tudo aquilo que faz é no sentido de criar uma relação harmoniosa. O seu desejo de paz a qualquer custo pode significar que faz demasiadas cedências, ao ponto de se perder de vista a si próprio e aos seus valores. Para si a vida é união, e reage intuitivamente às necessidades dos outros, deixando algumas vezes as suas para trás. Cuidado não se deixe levar em conversas da treta. Lembre-se de si e não dê demasiado a quem pode não merecer. Olhe que as suas necessidades também são importantes e mais tarde ou mais cedo elas far-se-ão ouvir de forma energética. Esteja preparado para as ouvir. Nada de indecisões. Os nativos de Balança são muitas vezes conhecidos como seres diplomáticos, mas indecisos, o que apesar de tudo não é inteiramente verdade. Não deixa de ser verdade que tem problemas para tomar decisões e acha as escolhas difíceis, mas isso porque vê tudo de várias perspectivas diferentes e precisa de tempo para pesar os prós e os contras. Uma coisa é certa uma vez tomada uma decisão, mantém-na sempre, a menos que alguém lhe ofereça outra visão irresistível. Um nativo de balança procura sempre a perfeição, um Balança quer ter bom aspecto, precisa de uma atmosfera agradável e sonha com a relação mais que perfeita. Por causa desta sua característica tende a julgar as pessoas pelas aparências e não pelas suas qualidades interiores. Tenha cuidado com esta sua tendência, pois por causa dela podem passar-lhe ao lado excelentes pessoas, com as quais poderia eventualmente ter agradáveis surpresas, e ao lado das quais poderia até ser muito feliz. Esteja mais atento a quem o rodeia, sem olhar apenas para a beleza externa. Depois de tudo o que já sabe sobre si, está agora na altura de lhe dizer que neste início de ano se encontram reunidas todas as condições para que o amor possa acontecer na sua vida de forma natural, os novos conhecimentos podem de facto transformar-se em relações sérias. Estas podem levá-lo a uma dimensão diferente na sua vida sentimental. Até porque as relações são para si extremamente importantes, portanto investe nelas e tem presente a preocupação de não entrar em conflito com o parceiro. È mesmo capaz de pôr como já atrás lhe referi as suas necessidades ou desejos sexuais de lado, ou de os activar, de modo a satisfazer ou fazer a vontade do seu companheiro. No entanto e apesar de todos estes bons predicados, não será de estranhar que neste ano de 2025 venha a ter uma aventura discreta para satisfazer os seus desejos carnais. Isto não faz de si um mau carácter, até porque você apesar de namoradeiro com o gosto de ter pessoas à sua volta é em regra uma pessoa leal.

Saiba também que se tem uma relação duradoura ou se está unido pelo casamento ou mantém uma união de facto de vários anos, terá neste inicio de ano a probabilidade de uma renovação forte de energias positivas que lhe vão permitir seriamente evoluir e levá-lo a uma vida mais serena e próspera. O sentimento de partilha existe, as conversas flúem, os corações vão se apaziguando, encontrando-se assim o equilíbrio necessário para a concretização de projectos comuns mais arrojados. Como muito bem sabe um nativo de Balança diz sempre nós e tem prazer em apaziguar todos os conflitos existentes por isso não de estranhar que você consiga ultrapassar os obstáculos que a vida sentimental volta meia volta teima em lhe mostrar. Nesses momentos, não se deixe cair em confusões e em controvérsias. Ao longo do ano existirão períodos em que não conseguirá definir muito bem aquilo que lhe vai na alma nem aquilo que pretende. O seu coração pode em determinadas alturas duvidar em demasia, sem razão aparente, dos sentimentos que a pessoa com quem partilha a sua vida tem por si. A insegurança pode vir a instalar-se por vezes de forma extrema e poderosa. Se tal vier a acontecer saiba que está em risco de cometer erros graves. Esse estado de ansiedade permanente não se vai resolver indo à procura de outras pessoas. Na verdade o problema não reside na pessoa com quem partilha a sua vida, mas sim na forma como você caro Balança tem encarado a sua vida amorosa. Se alguma coisa não está bem existe uma só forma de a ultrapassar, é a de não abrir a boca para sair asneira e ter cuidado com todos os impulsos que o fazem cair na tentação de pular a cerca. Não avance para coisas das quais se pode arrepender amargamente. È certo que existirão fases em que andará às voltas no campo amorosos e que as coisas não avançam como desejaria. Calma, este é um ano para consolidação de relações já existentes, e nem sempre favorável a novas conquistas. Falta-lhe algum auto-conhecimento, para que possa atingir uma paz interior que não lhe crie estados de ansiedade. Mais uma vez lhe digo, saiba levar os acontecimentos com calma e sensatez, sobretudo não crie conflitos caso as coisas não caminhem no sentido que desejaria. Saia, conviva, tente divertir-se com os seus amigos que esses já o conhecem á muito tempo e podem dar-lhe o devido valor, mimo e estima. Não tenha medo de dizer que se sente sozinho. Não é necessário ser-se solteiro par sentir a solidão. A solidão a dois é a pior de todas as solidões mas isso faz parte de outros problemas que deve resolver na sua existência alongo prazo. Por agora centremo-nos no capítulo amorosos para 2025. Para alguns nativos vêem-se arrastando, decisões de extrema importância a nível conjugal, que podem terminar nas teias da justiça tais como negócios e guarda dos filhos. Se este é o seu caso lembre-se que quem semeia ventos colhe tempestades, não compre guerras em vão. Se a pessoa que ama foi com outro ou se está apaixonada, ponha isso para trás das costas e saiba levar os problemas sérios de uma forma diplomática com grande respeito por si próprio. Sobretudo se existem filhos pelo meio torna-se mais complicado gerir e ter essas guerras. Eles deverão ser o seu farol. È por eles e em nome deles que deve agir e nunca servir-se deles para atingir os seus objectivos maldosos para com terceiros. Tenha consciência de que essa sua tendência para a possessividade e a noção de que tem o mundo a seus pés pode-lhe ser fatal. O que semear agora vai colher em dobro no futuro. Tenha por isso muita atenção á forma como se vai conduzir e em relação aquilo que pretende fazer. Quanto aos restantes nativos, aqueles que têm relacionamentos sólidos, sentirão a necessidade de pôr à prova a intensidade dos sentimentos da pessoa que ama. Por favor deixe de uma vez por todas de imaginar coisas onde elas não existem e que são só e apenas fruto da sua cabeça. Vai ver que com o tempo tudo ficará no seu devido lugar. O tempo este ano é acima de tudo pautado pela transição e pela mudança. A Água presente no seu signo tempera muitos dos seus instintos e fá-lo-á chegar a um bom entendimento na sua vida sentimental. È certo que ainda persistem algumas dúvidas mo seu interior, mas a verdade é que se sente mais optimista e sente-se mais predisposto a ter uma perspectiva mais positiva da sua vida amorosa e sentimental. As emoções flúem, os diálogos também, pode dizer-se que caminha a passos largos para o consenso. Muitos casais tenderão este ano a enterrar os machados de guerra e a viver com maior harmonia e paz com eles próprios. Existe como que um certo estado de carência afectiva que lhe permitirá dar ao outro espaço para ele se expressar, cria-se mais intimidade, prolongam-se os momentos de afecto e caminha-se em direcção á consolidação de uma relação. Muitos dos nativos encontrarão no sexo uma forma de reconciliação escaldante. Pode ser um bom caminho, mas deve ir mais além, e não deixar as coisas em banho-maria sujeitas a uma paz podre, pois não pode nem deve viver constantemente da aparência. Para que a felicidade seja contínua, é necessário ir ao mais profundo do seu ser em termos afectivos e saber o que realmente quer na vida, o que procura, em que caminho se orienta, com quem realmente pretende que esteja ao seu lado nesse mesmo caminho. È fundamental estabelecer prioridades, dissipar medos e eliminar desconfianças. Se não o fizer e se estes factores persistirem então só vai conseguir adiar os problemas e o confronto será pois mais doloroso. Seja radical se o tiver que ser. Se a relação tiver suporte para continuar, ela prosseguirá mesmo que seja tocada alguma ferida mais profunda. Esteja certo disto. Caso contrário então o melhor mesmo é seguir em frente, por outro caminho e quem sabe com outra companhia.

Seja como for, pode dizer-se que por fim a estabilidade vai marcar presença na sua vida. A pouco e pouco você vai chegar ao espelho e vai gostar daquilo que vê reflectido. Vai ter vontade de ser mimado e dar mimo, de partilhar, seduzir e amar. Tudo isso vai estar na primeira página do dia na sua vida. Ou não fosse você caro nativo de balança, um apaixonado pelo amor, ansioso por partilhar a vida com um parceiro. Ideal mesmo seria para si viver uma vida inflamada pela chama de um romance cor-de-rosa. Pois saiba que apesar de alguns desaires da vida, muitos de vocês terão neste ano de 2025 boas probabilidades de viver esse tal romance ou esse tal amor. Em parte tudo está um pouco nas vossas mãos, porque em termos astrais está tudo lá, basta estar atento e agarrar as oportunidades com as duas mãos.

Para terminar fique a saber em jeito de balanço final que a sua procura de romance aliada ao seu estilo atencioso, afectuoso e extremamente cooperativo são os elementos necessários para ter o sucesso garantido no que ao amor diz respeito. Por isso aproveite as tendências naturais e vá em frente. 2025 pode muito bem ser o ano para descobrir a sua cara-metade e com ela construir a tal união duradoura, que tanto procura e deseja.

ACTIVIDADES E TRABALHO

A vida laboral está no seu conjunto ao longo de 2025 favorecida, mas necessita de ser auto-questionada seriamente para poder sentir se o caminho que segue, é o rumo que quer tomar de forma definitiva na sua vida e na sua carreira e a força com que nela se empenha. Digamos que este é um tempo, de poucos avanços e de algumas reticências, mas propício à elaboração de planos para seguir em frente. Com o ano que está a começar pode surgir até algum clima de insatisfação que só será resolvido quando encontrar o rumo certo que quer dar à sua vida profissional para se projectar mais longe no futuro. As decisões serão difíceis de tomar mas será agora que deve empreender todas a iniciativas para que possa concretizar todos os seus sonhos. É fundamental que o faça desde já. Atenção ás distracções. A sua cabeça anda um pouco no ar, o seu poder de concentração tende a afastar-se longamente de si. Evite sempre tomar decisões importantes e dar respostas de cabeça quente. Deixe esfriar os conflitos e depois sim use o poder da palavra. No mundo dos negócios a tendência é para lhe passarem alguma rasteira e iludi-lo com maravilhosas promessas. Não vá em conversas, não entre no mundo da ilusão, lembre-se que nada lhe foi fácil, tudo o que tem conquistou-o através de trabalho árduo e persistente, por isso não deite inadvertidamente tudo a perder. Lembre-se que a vida tem sentido com algum grau de dificuldade, por isso como existe uma boa capacidade de trabalho e resistência em si, conseguirá chegar aos seus objectivos sem necessidade de recorrer a métodos pouco consistentes. Se o seu trabalho for mais físico que intelectual não se amedronte, pois executará as suas tarefas sem quaisquer dificuldades. Este será também um excelente ano para os nativos que profissionalmente estão ligados directa ou indirectamente à justiça. Alguns de vós conseguirão resultados espectaculares na justiça, se tiverem processos relacionados com o campo financeiro ou laboral. Informe-se, aconselhe-se e pode vir a ter uma surpresa muito agradável nos resultados de um conflito de ordem administrativa ou jurídica. Outros nativos há, em que a hora é de alerta. Este ano, e logo desde os primeiros dias deverá pôr em ordem e em dia a sua vida pessoal em matéria de papeis, documentos e organização em termos contabilísticos. Ao longo do ano encontrará a força anímica necessária para se ocupar desse lado mais chato que ávida teme á qual não pode nem deve fugir. Na verdade existe em si nos próximos meses uma boa capacidade de trabalho e sentir-se-á imbuído de um espírito voluntarioso em que nada lhe fará medo. As suas energias estarão em alta de tal forma que sentirá uma vontade imensa de reestruturar tudo á sua volta, no entanto vá com calma porque no sector profissional isso por vezes não depende só de si. Os seus pares podem não estar no mesmo comprimento de onda, nem estar com a mesma energia, razão pela qual poderão sentir alguma dificuldade em seguir o seu ritmo e a sua cadência com a mesma facilidade com que se movimenta. Por isso atenção, não exija demasiado dos outros. As ideias de um Balança estarão ao longo dos próximos doze meses ao rubro. Elas flúem á velocidade da luz, os novos projectos estão protegidos para futura concretização. Muito organizado o Balança, terá mesmo um grande sentido de prioridade, por isso mesmo não lhe será difícil optar pelo plano que deve por em prática em primeiro lugar. Óptimo ano para todos aqueles cuja profissão depende das negociações financeiras e de montantes avultados. Crie uma dinâmica própria e de maior relevo, pois se o seu caso é o de ser trabalhador por conta de outrem, será empurrado para novos desafios, durante os quais serão testadas as suas capacidades de concretização dos mesmos.

Em 2025 estão também especialmente protegidos todos os nativos cujo futuro profissional dependa de mudanças geográficas o que os faz criar um novo alento e partirem de bom agrado da estaca zero. Mas as mudanças podem não se ficar por aqui, elas poderão também ser operadas dentro dos próprios locais de trabalho sobretudo mudanças de ambiente que proporcionam uma boa harmonia de trabalho que o pode levar a atingir resultados promissores num futuro próximo. Não tem que temer nada do que em matéria laboral lhe possa aparecer, pois terá uma excelente capacidade de trabalho, boa rapidez de raciocínio e sobretudo bons reflexos imediatos. Esta sua atitude vai naturalmente ser vista e observada, e ela vai naturalmente provocar elogios. Muitos nativos mudarão de estatuto, outros conseguirão mudar de emprego para lugares onde estarão melhores colocados, outros ainda terão vontade de mudar a sua própria vida e a ter vontade de querer mais. Pensando em crescer intelectualmente muitos nativos podem voltar esta ano de 2025 aos bancos da escola ou fazer formações na sua área profissional. Para aqueles que trabalham na área comercial, este é um bom ano para fecho de contratos ou início de compromissos a longo prazo. De uma coisa pode estar certo, este ano no que ao campo laboral diz respeito nada ficará igual a antes, tudo se projecta de forma próspera, e bem elaborada, sobretudo sobressai em si algo fundamental para o sucesso que é um estímulo interior que não é motivado pelo dinheiro. È algo que existe em si de forma natural e que alimenta o seu ego. Esse poderá muito bem ser o segredo para o sucesso que muitos de vós conhecerão neste ano de 2025. Saiba ainda que todos os nativos que estão ligados aos negócios e profissões que envolvam um sentido estático apurados estão igualmente protegidos durante este ano. Tanto nos homens como nas mulheres existe uma intuição conhecida como feminina que faz com que se surpreenda elaborando novos métodos que o guiam no caminho do sucesso. Será evidente em si uma grande desenvoltura na sua postura e na sua forma de estar que lhe proporcionará um sentimento de liberdade e de autoconfiança perante as outras pessoas no seu seio laboral. Vai conseguir através dessa postura, impressionar e marcar pontos a seu favor na sua vida profissional. Há muito que ninguém o via tão confiante em si próprio nas suas convicções e na sua vontade de vencer. O trabalho não lhe mete medo, pelo contrário, sentirá uma coragem suplementar para atacar de corpo e alma todos os desafios e isso será uma constante ao longo de todo o ano de 2025.

No Entanto as coisas podem modificar, porque você tal como toda a gente também tem o seu ponto fraco, e no seu caso ele tem por base o seu desenvolvimento assentar nos relacionamentos e contactos interpessoais em que se envolve. Se, por um lado, eles são factor do seu crescimento e do seu sucesso, por outro lado, podem constituir uma armadilha em que os nativos de Balança se vêem frequentemente presos. Se os seus atributos de diplomacia, capacidade de colaboração e sentido equilibrador e mediador podem fazer maravilhas pela carreira profissional, também podem deixá-lo numa posição desfavorável se surgirem conflitos e situações de competição arreigada. Uma pessoa de Balança está em regra mal preparada para defender a sua posição contra terceiros, sendo-lhe difícil lutar sozinha ou contrariar a opinião de outrem. Em situações menos definidas desponta em si a indecisão e a vulnerabilidade pessoal que fazem alguns estragos na sua vida profissional. Conhecido que está este seu ponto fraco talvez lhe seja agora mais fácil evitar situações complicadas, ou então prepare-se para enfrentar os desafios que lhe possam surgir. A chave para melhorar e para ser bem sucedido, ao longo da sua vida profissional pode estar no facto de aprender a tomar decisões por si mesmo, sem necessitar, sempre da aprovação das restantes pessoas e colegas. Lembre-se que por vezes o sucesso pode ser alcançado precisamente por se decidir seguir um caminho menos consensual. Um pouco de independência não é o fim do mundo, ninguém deixa de ser estimado e querido dos seus familiares, amigos ou colegas de trabalho, só por assumir uma posição pessoal distinta dos demais ( o contrário é que é uma excepção no mundo humano) e quanto mais dependente se for, menos liberdade interior se tem e mais se sente condicionado pelo exterior. È por isso importante aprender a tomar decisões, não estando sempre a funcionar reactivamente sobre as directivas dos outros. Por ultimo se ainda não se definiu profissionalmente saiba que pode ser bem sucedido em qualquer área relacionada com o direito, politica ou diplomacia. O seu olho para o design pode levá-lo para áreas como a moda, negócios em arte ou grafismo. Também hão-de gostar de exercer actividades que impliquem conversar ou apresentar, como é o caso de trabalhos de promoção. Muitos nativos de balança são bons a fazer projectos para empresas e negócios.

SAÚDE E BEM-ESTAR

Embora a sua saúde esteja boa, existe alguma tendência para o aparecimento de alguma fadiga mental causada por um stresse adquirido pelo forte empenho que tem imprimido na sua vida profissional. Quando se fazem esforços é natural que isso aconteça, portanto nada de alarmismos. Descontraia, tente arranjar alternativas para relaxar. Não existe uma receita, cada ser humano deve encontrar o seu próprio método de relaxamento. Mas faça um relaxamento saudável. Tudo na vida tem normas e regras pelas quais se deve pautar. Há que saber parar de vez em quando para recarregar baterias e não escolher refúgios com uma auto-medicação ou com o álcool. Há ainda que ter cuidado com tudo o que ingere pois o seu organismo derivado a uma tensão nervosa em que vive, terá alguma dificuldade em eliminar os efeitos nefastos do que vai assimilando. Pratique desporto e beba muita água. É tempo de fazer uma cura vitamínica e de prestar mais atenção ao seu corpo, tendo uma atenção muito especial para com ele. Em suma, mime-se, é fundamental para a sua existência, para o corpo, espírito e alma. Em determinadas alturas do ano poderá sentir alguma tensão a nível de saúde, mas não se amedronte, esses serão estados pontuais fruto de muito nervosismo o qual transmitirá ao organismo algumas dores tensões, fadiga e cansaço. Na realidade a sua saúde está excelente e você possui um espírito vencedor. Por isso mesmo que surjam alguns problemas, saberá como ir à procura de soluções, tratamentos e terapias, e mais, será fiel no cumprimento dos mesmos. Esta atitude em si é de louvar pois nem sempre é assim, nem sempre as coisas progridem desta forma. Ao longo de 2025, sobretudo nas transições de estação é aconselhável algum cuidado. Há riscos em relação ás diferenças de temperatura que lhe podem provocar estados febris. Outra situação que deve prever e cuidar é a da sua teimosia, alguns nativos são mesmo avessos á medicina. Essa aversão a médicos fá-lo por vezes descuidar ou negligenciar problemas que se vêm a revelar mais sérios. Caso algo de mais sério se revelar terá de ser cauteloso e cumpridor na tomada dos medicamentos e ou terapia que lhe possam prescrever. Esta pode ser a melhor maneira de debelar a situação sem problemas de maior. Seja como for a maioria dos meses que se avizinham trazem-lhe um profundo bem-estar e isso reflecte-se no seu estado de saúde física. Deverá aproveitar toda essa energia para finalmente desenvolver uma prática de desporto regular. Paralelamente cuide um pouco da sua alimentação, torne-a mais higiénica e saudável. Prefira os frutos e legumes e não abuse das proteínas. Em certas alturas mais complicadas poderá haver alguma tendência a estados depressivos que levam a que naturalmente não se sinta muito bem. Os suspiros e os estados de ansiedade são constantes e as insónias também. Caso esta situação se revele crónica consulte um médico. Não se arme em campeão, saber parar quando é necessário é um acto de respeito por si próprio. E você deve esse respeito a si mesmo. Esforce-se no sentido de se auto respeitar, tente ter cuidado com a sua alimentação se o fizer verá como a sua resistência física se torna excelente. No Verão, ingira líquidos em abundância pois existe uma pequena fraqueza no seu aparelho urinário. A água é um bem precioso que lhe permite fazer também uma boa hidratação do seu corpo e da sua pele. Na sua dieta alimentar prime pelos grelhados, legumes cozidos e saladas. Para além de estar com esta dieta a melhorar a sua saúde está em simultâneo a melhorar o seu aspecto físico e ambos sabemos como este aspecto é importante para si caro nativo de Balança. Se tem dúvidas quanto ao seu estado geral talvez esteja na hora de afinar o seu bem-estar como se de um motor de automóvel se tratasse. Mais ou menos a meio do ano vá à revisão. Faça análises e siga à risca o que o médico lhe disser. Podem haver carências vitamínicas, colesterol ou algum descontrole cardiovascular. Não são problemas graves, mas poderão encontrar solução se souber cumprir com aquilo que lhe mandam fazer e tiver uma atitude preventiva.

Os nativos que possuem problemas sérios de saúde vão encontrar neste ano de 2025 um bom desenrolar das terapias que seguem e ter excelentes convalescenças. A expectativa de dias melhores é fundamental para quem atravessa problemas graves. Os restantes nativos não devem deixar se invadir pela preguiça. A falta de actividade física é-lhes prejudicial para a sua saúde. A maioria de vós tem alguma tendência para os exageros. Atenção, há que vigiar o aparelho digestivo e sobretudo respeitar as horas de sono. Prefira levantar-se cedo e deitar-se cedo também. Habitue-se a uma refeição ligeira ao jantar. Podem surgir problemas de ordem respiratória pelo que deve ter cuidado ao agasalhar-se e a proteger-se sempre que saia à rua. Mesmo com o frio faça boas caminhadas sempre que possa. Cuidado com o sedentarismo. Entre em contacto com a natureza, tente evadir-se para encontrar um melhor astral e uma melhor harmonia interior que se possa reflectir na sua saúde ao longo de todo este novo ano.