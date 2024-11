PLANETA

Úrano

METAL

Alumínio

PEDRAS PRECIOSAS

Ametista, água-marinha e jaspe

COR

Azul-turquesa e cinzento

PLANTAS

Orquídea e pereira

DIA DA SEMANA FAVORÁVEL

Sábado

PONTOS SENSÍVEIS DO CORPO

Pernas, tornozelos e olhos

NÚMEROS DA SORTE

5-7-9-12-14-18-29-30-33-35

FAMOSOS DO SIGNO

Virginia Woolf (25 de Janeiro), Cristiano Ronaldo (05 de Fevereiro) e Zsa Zsa Gabor (06 de Fevereiro)

Previsões 2025 pelo Oráculo Lusitano com a influência das cartas n.22 (A Empresa) e n.14 (A Descoberta)

AMOR

Perverso e imprevisível, o Aquário é um signo que tem de ser sempre diferente. Por principio nunca faz aquilo que se espera que faça, graças à influência do seu regente Urano, por outro lado pode fixar-se numa rotina excêntrica, influenciado pelo seu co-regente Saturno. Estes dois planetas travam-se entre si de razões e influenciam a sua psique e, quando uma força irresistível enfrenta um objecto inamovível o resultado pode ser o caos. Um Aquário inteligente canaliza todas estas energias para a transformação e nunca para o confronto directo. Por norma dá-se com a humanidade, no seu todo, muito melhor do que em relações a dois, mas por vezes pode sentir-se como um cientista a estudar uma experiência, tentando compreender como funciona a humanidade. Isto acontece porque o nativo de aquário está e sente-se isolado dos seus sentimentos. O seu símbolo o carregador da água, carrega as emoções muito bem acondicionadas no pote de água, e é assim que o nativo de Aquário gosta que aconteça. A confusão emocional desagrada-lhe de sobremaneira, e encoraja os outros a seguirem o seu exemplo e a erguerem-se para além das emoções, regendo-se por uma objectividade racional. Dado este comportamento, é comum estes nativos defrontarem-se com o dilema de dar livre curso às emoções dentro de si próprio. O Aquário tem uma dificuldade incrível em exprimir os seus sentimentos mais íntimos, embora seja extremamente coerente quando fala sobre a humanidade. Posto isto não é difícil de perceber que o nativo de Aquário é muito provavelmente o mais racional do Zodíaco logo também o signo menos emocional, mas tem apesar disso paixões fortes e arrebatadoras, embora sinta dificuldade em lidar com elas. Aquário intelectualiza, discute, é motivado pelo desejo pela emoção e gosta de fazer experiências com o sexo, mas eis o senão destes nativos, sentir efectivamente todos esses sentimentos confunde-o, de tal forma que não é raro um aquariano perguntar a si próprio: “O que é isso a que chamam amor”? Sendo um espírito livre, dá valor á sua independência e individualidade e acha a intimidade um desafio, no entanto anseia por uma relação séria. Quando a encontra, ou se agarra a ela aconteça o que acontecer, ou parte subitamente sem razão aparente. Ora isto significa que qualquer nativo de Aquário enquanto parceiro é um verdadeiro enigma. Nunca ninguém sabe o que pode ou qual pode vir a ser a sua reacção face aos sentimentos. Seja como for este é um signo comunicativo e sociável, que precisa de espaço pessoal e tem de fazer as coisas de forma diferente. Sempre justo, dá igual valor à singularidade do seu parceiro. Diga-se ainda que a forma de amar de um Aquário mulher é diferente do bater do coração masculino. Assim sendo um homem de Aquário acaba por escolher entre devaneios sem futuro, aventuras encantadoras, mas insatisfatórias, e amores impossíveis por mulheres bonitas e inacessíveis, que lhe oferecem toda a gama de emoções sem receio que se assenhoreiem dele. Obviamente que se pudesse saber com certeza o que quer, a sua vida sentimental seria mais feliz. Claro que ama com sinceridade, pelo menos assim o pesa, mas tem tanto medo de perder a sua independência e liberdade, que lhe basta sentir-se comprometido para encontrar mil pretextos para fugir, mesmo que depois diga que é muito infeliz. Assim sendo resta-lhe uma solução, o casamento por amizade ou cumplicidade com uma mulher divertida, inteligente e independente, com quem possa partilhar a sua vida sem que haja obrigações de nenhuma das partes. Dentro do maior respeito por uma liberdade recíproca. Mas tome nota pois uma coisa é certa antes de encontrar o seu par ideal, corre o perigo de acumular divórcios e rupturas. Quanto ao amor no feminino sob o signo de Aquário, pode dizer-se que a mulher nascida sob este signo sonha com amores maravilhosos, como uma menina romântica que espera o príncipe encantado. O homem da sua vida deve ser, antes de mais, admirável, um grande artista, um pensador, um político notável, a profissão na verdade pouco conta desde que seja admirável. Digamos que esta é a sua faceta vaidosa. No entanto será dura hostil e altiva quando se sinta decepcionada. Jamais perdoa um engano, sem que nunca lhe ocorra pensar que este pode dever-se à sua falta de critério. Aprecia relações incompletas, a fantasia, os pequenos rituais do amor, as trocas de cartas apaixonadas, as intermináveis conversas telefónicas, o galanteio inventivo. Mais incoerente que o homem, a mulher de Aquário pode casar-se várias vezes, defender o celibato, unir-se a quem não ama ou voltar a casar com quem já alguma vez abandonou. Uma coisa é certa, embora toda a sua vida deseje seduzir, compreende que a partir de certa idade que vive melhor sozinha. Por vezes deixa de amar o marido, mas evita acabar com o casamento por piedade e porque pensa ser útil - é-o de facto - e quer conservar a sua amizade. Mas, nesses casos prepare-se para a ouvir ter conversas intermináveis, através das quais tenta reagir perante a angústia que sente. Nisto difere a mulher Aquário do homem, pois este é parco em palavras. A seu favor tem o ser capaz de tudo pelo homem que ama. Se for necessário sacrifica por ele a comodidade, o tempo e a sua saúde, isto se ele nunca a tiver traído ou enganada seja em que campo for. Como mãe, costuma ser demasiado protectora, sobretudo se tem apenas um filho. Se recebeu uma educação rígida, é mais virtuosa que nenhuma, até que um dia atira com tudo para trás das costas e transforma-se, com infinito prazer, na vergonha da família.

Este é pois o retrato fiel dos nativos de Aquário, e é neste quadro de coisas que no que ao amor diz respeito o ano de 2025 se vai desenrolar. Assim sendo o ano inicia-se com uma determinada tendência da sua parte para se fechar e colocar-se num pedestal a que poucos têm acesso. Tente abrir o seu coração. Contrarie essa forma de estar que provocou na sua vida e predisponha-se a amar. É absolutamente necessário que imponha uma nova dinâmica na sua vida amorosa. Não se fique pelos lamentos, reaja faça algo de positivo para a sua vida sentimental. Não afaste as pessoas. Seja coerente com aquilo que quer nas suas atitudes. Os amuos frequentes e que ninguém percebe, o desinteresse por aquilo que se passa à sua volta não o levará à felicidade. Se não explicar aquilo que quer e continuar a fechar-se em si próprio, continuará a ser um infeliz. Modifique a corrente dos acontecimentos. Se está carente saiba dizê-lo, saiba expressar oralmente aquilo que lhe vai na alma. Você sabe melhor que ninguém que a sua vida sentimental se encontra um pouco oscilante, digamos que não se sente muito motivado por ela. Esteja certo que é chegada a altura de fazer uma auto-análise para definir o caminho a seguir. Corrija-se, pois a vida pode estar a passar-lhe ao lado e você nem se apercebe da dimensão do problema que está a criar para si. No entanto não pense que o mundo está a desabar na sua cabeça. Nada disso. Ao longo do ano muitos serão os momentos de amor que pode viver. `certo que não acontecerão logo no início mas esteja certo de que as manifestações de carinho acontecerão e serão algo surpreendentes e inesperadas. Digamos que com a sua ajuda e ajuda dos astros a viragem de energias renovadas acabarão por surgir. A partir desse momento, não só se encontrará disponível para amar como a sua imaginação e criatividade vão estar aguçadas ao ponto de surpreender a pessoa com que partilha a sua vida amorosa com algumas surpresas. Existirá ritmo, harmonia, vontade de se afirmar e reafirmar os sentimentos que sente por alguém. Será correspondido, será recíproca a partilha, e a sua vida sentimental estará num ponto alto e equilibrado. Todos os seus gestos serão efectuados no sentido de fazer valer os acontecimentos, haverá uma vontade de lutar pela conquista de uma relação verdadeira e duradoura. Tudo se conjuga nesse sentido, terá uma energia suplementar que o ajudará na concretização dos seus intentos. No seio da família existirá uma calma e uma harmonia excepcionais. Haverá uma necessidade de se rodear e de se sentir acompanhado pelos que ama, no cômputo geral este será um ano muito especial com o sentimento de família extremamente forte. Por outro lado os indecisos têm este ano o ensejo de tomar novos rumos. A sua capacidade de sedução estará no auge e finalmente encontrará a coragem para se declarar a quem ama. Irá finalmente colocar o seu aguçado sentido de humor em prática, surpreendendo bastante o ser amado com a sua forma de actuar e expor os seus sentimentos. Este sentido de humor vai notar-se também na sua vida social, na sua postura, na sua forma de estar com a família, com os seus filhos e com os seus amigos. Se está sozinho, através do humor conseguirá criar oportunidades de surpreender e conquistar de forma eficaz. Esteja certo de que tem em si uma nova fonte de energia que o levará a iniciar um ciclo próspero na sua vida amorosa, o que mais uma vez prova que quando quer agradar você caro nativo de Aquário sabe perfeitamente como fazê-lo.

Já aqui lhe referi que este é o ano em que deve levar a cabo uma introspecção profunda sobre a sua vida sentimental. Sei que o vai fazer ponderando fortemente a sua vida sentimental de forma compenetrada e extremamente inteligente. Essa atitude levá-lo-á a conduzir a sua vida sentimental sem, excessos ou extravagâncias. Conseguirá finalmente ter o discernimento para sentir se lhe estão a falar verdade ou mentira. A sua intuição vai estar apuradíssima, conseguirá pois avaliar os sentimentos que nutrem por si e se são dignos da sua confiança. Se for o caso vá em frente, caso contrário tente apanhar o objecto da traição em flagrante para que não seja desmentida e rompa com essa relação pois outras virão mais fortes, mais pacíficas, e bem mais compensadoras. Não se una ao que nada vale, dê apenas importância aquilo que de facto a tem. Por outro lado dizem as estrelas, no seu percurso de 2025, está traçado o reforço dos laços de ternura e de amizade, e terá o privilégio de encontros intimistas que criam cumplicidade. Em suma no seu horizonte estará um bom entendimento, mesmo nas relações que estavam algo perturbadas. A reconciliação pode mesmo ser uma realidade, se essa for a sua vontade. Pela sua forma de estar, vai marcar pontos na evolução de uma relação estável e duradoura. Para tal acontecer por favor não se esqueça que é fundamental inovar para consolidar a sua relação. De mais uma coisa pode estar certo, avizinham-se momentos tórridos na sua vida sexual para este ano. Não tenha medo, não vire as costas a esses momentos, lembre-se que a sexualidade é para desfrutar plenamente quando se ama. E já agora aceite um conselho não dê ouvidos a terceiros que apenas ambicionam vê-lo infeliz. Se tiver isto em linha de conta é meio caminho andado para viver um ano de 2025 com menos conflitos sentimentais e com mais amor no coração para dar e receber. De que è que está à espera? Vá à luta não tenha medo de ficar enredado nas teias do amor.

ACTIVIDADES E TRABALHO

Ao longo deste ano de 2025, encontrará no trabalho uma energia salutar, terá prazer em executar as suas tarefas mesmo que estas se apresentem difíceis. Sentirá as suas capacidades extremamente despertas, e a sua energia a fluir num sentido produtivo. Isto só vem provar que você caro nativo de Aquário quando quer consegue obter resultados determinantes na sua vida profissional. Ao longo dos próximos meses, poderá também vir a sofrer alterações na carreira caminhando para uma progressão na mesma, devido à forma como vai actuar durante os próximos tempos. È caso para dizer que o sucesso finalmente bate-lhe à porta e de forma inesperada. Agora sim, você vai sentir que valeu a pena todos os esforços que tem vindo a fazer de forma tão empenhada. Este é também o ano e o tempo certo para fazer novos projectos, começar a visualizar e programar mentalmente para a evolução que pretende fazer, de uma forma descontraída e alegre. O ano que agora se aproxima promete também ser um ano forte para todos aqueles que estão ligados de forma directa ou indirecta ao comércio, serão válidas e positivas a maioria das transacções comerciais e negociações. Existirá uma forte apetência por parte da maioria dos nativos para que a sua palavra tenha peso em termos profissionais, não lhe será difícil conseguir finalizar contratos de forma favorável a fazer prosperar o seu negócio. Em caso de litígios jurídicos a sua palavra também vai prevalecer, pois você conseguirá explicar-se e negociar uma decisão favorável para si, ou então no mínimo conseguirá minimizar os prejuízos. Os nativos que se encontrem desempregados têm neste início de ano uma boa oportunidade para procurar com sucesso um novo emprego, pois têm capacidade verbal de se saber vender e falar com sucesso das suas qualidades. Existirá também o factor sorte neste campo, mas faça um esforço, e ajude o destino, provoque toda uma dinâmica em torno de si pois se nada fizer, apesar de as estrelas e a sorte estarem do seu lado, o emprego não virá ter consigo ao sofá onde decidiu instalar-se. Vá mexa-se procure trabalho, e vai ver como os seu desejo de emprego se realizará. Não cometa a asneira de se fechar em si próprio. Se por acaso está empregado e tem alguma razão de queixa ou alguma correcção de postura para com os seus colegas, saiba expressar aquilo que sente, fazendo críticas construtivas e com fundamento. Abra o véu da sua personalidade e não tenha medo de falar se realmente acha ou sente que a a razão está do seu lado. Em caso algum se deixe impressionar, fale plenamente daquilo que tanto o preocupa e o traz cabisbaixo. Através desse deitar para fora, poderá vir a adquirir alguma paz interior. Em todas as situações procure conquistar a confiança dos seus colegas pois, ao fim e ao cabo, oito horas de trabalho por dia é muito tempo por mês e num ano muito mais. Não transforme essas oito horas num suplício. Lembre-se que é no local de trabalho que passa a maior parte da sua vida. Por isso de nada adianta ficar com as coisas entaladas na garganta. No entanto tenha presente que é de facto importante que você queira afirmar-se mas recorde-se que não pode nem deve fazê-lo de qualquer maneira. Tente sempre fazer aquilo que é correcto mas bem pensado. Ainda ao longo dos próximos meses estarão favorecidas todas as profissões que dão maior uso ao intelecto e que necessitam de um grande poder de concentração e discernimento intelectual. Existirá em si uma boa fluidez mental, uma boa capacidade de raciocínio pelo que consegue através desse poder, uma consciencialização daquilo que pretende para o seu futuro. Todos estes sintomas favoráveis trazer-lhe-ão vantagens pelo simples facto de este ser um ano calmo, durante o qual terá espaço de movimentação e liberdade para terminar os seus projectos com tempo para ponderar os prós e os contras, podendo assim tomar as decisões que lhe pareçam mais acertadas. Contudo, tome nota, é fundamental que saiba criar uma dinâmica de organização em tudo o que são documentos quer seja na sua vida profissional quer seja na pessoal. Nunca deixe para amanhã o que pode fazer hoje, lembre-se que existem tarefas que devem ser executadas de imediato. Tente criar uma boa energia à sua volta e verá que desta forma conseguirá que todos os meses do ano sejam dinâmicos produtivos e cheios de rentabilidade, tornando-se desta forma mais fácil atingir os objectivos, quer eles sejam os seus ou os da entidade patronal. Por outro lado saiba que este não é o melhor tempo para grandes oscilações. As suas energias não favorecem grandes mudanças na sua vida profissional, sobretudo para todos os nativos cuja profissão implique movimento, viagens, sejam elas curtas ou longas. Cuidado ainda com os falsos amigos dentro do mundo profissional. Tenha sempre presente que trabalho é trabalho e conhaque é conhaque. Não fale da sua vida pessoal a ninguém. A sua vida privada nada tem a haver com a profissional, saiba por isso separar o trigo do joio. Ao dar a conhecer a sua vida pessoal, está a abrir portas e a facilitar que o ataquem gratuitamente. Não se deixe enganar nem que o apanhem desprevenido, procure de forma estar com isso bem presente na sua mente. Desconfie sempre de quem se interessa em demasia por si, pois podem ser essas as pessoas que num futuro mais ou mesmo próximo estão prontas a passar-lhe algumas rasteiras no campo laboral. Tente o mais possível manter uma postura calma, silenciosa e fale só quando necessário e nada mais. Aqui e ali existe no seu horizonte a possibilidade se surgirem alguns conflitos com colegas ou chefias muito embora a sua rentabilidade e capacidade de trabalho sejam positivas. Tenha, cuidado olhe que mais vale prevenir que remediar. Mas também não fique demasiado preso a esses eventuais conflitos, pois eles só servirão para incomodar mas não serão razão suficientemente forte para dores cabeça maiores. A grande verdade do ano é que a nível profissional a sua cabeça não vai parar. Especialmente favorecidos ao longo de todo ano, estarão os estudantes bem como todos aqueles que deverão, pela sua carreira profissional, passar por testes ou avaliações. Podem estar certos que obterão resultados surpreendentes pois o estímulo intelectual em vós é forte. Aproveite a onda e comece o ano a delinear projectos, este é o tempo indicado para o fazer. Em torno de si existirá uma nova energia de mudança a qual estará sempre presente em 2025, sentirá assim uma força suplementar dentro de si que o ajudará a lançar-se em novos desafios que atravessem o vosso caminho. Os nativos que possuem profissões liberais, descobrirão dentro de si uma força anímica que os levará a obter resultados muito favoráveis para o bom desenrolar das suas carreiras, afirmando-se, e criando em si próprios uma vontade de vencer fora do comum. Muitos dos nativos de Aquário serão surpreendidos ao longo do ano com um inesperado aumento de ordenado ou com um acréscimo de responsabilidades na sua carreira. Como vê tudo boas razões para olhar de frente e com confiança o futuro próximo. Os dados estão pois lançados, agora depende de si conseguir criar as boas energias de forma a levar por diante os seus projectos e alcançar os seus objectivos com confiança. Por último permita ainda que lhe diga que apesar de tudo nem tudo serão rosas brancas no campo profissional. Nem todos os meses do ano serão de puro contentamento, haverá períodos em que não existirá aquela efervescência de que tanto gosta e que lhe dá o estímulo e o dinamismo para continuar. Contudo não vá procurar problemas onde não existem. Fique sereno, pense que tudo está a correr pelo melhor e que é normal que assim seja. Diz o povo e com razão que quando a esmola é muita, o pobre desconfia, apesar disto não tenha uma atitude pessimista. Esteja convicto que conseguirá de forma serena concretizar os seus projectos e ter um bom entendimento com a sua chefia ou patrão. Para que tudo aconteça só tem mesmo que deixar fluir as boas energias que ao longo dos próximos meses, já aqui lho disse, estarão ao seu redor.

SAÚDE E BEM-ESTAR

Os nativos de Aquário têm pouca resistência, pelo que deve evitar a qualquer preço o esgotamento. Um Aquário que se preze, é regra geral propenso a enjoos, vertigens e desmaios. È emotivo e sensitivo, e empalidece tanto de ira como de surpresa. O seu ponto fraco é o aparelho circulatório, está exposto às varizes, às úlceras varicosas, às hemorróidas e, na idade adulta á arteriosclerose. Sofre de uma certa predisposição para a anemia sobretudo na juventude. O coração por vezes prega-lhe algumas partidas, devido ao seu temperamento nervoso e à fraqueza das suas veias e artérias, ou também ao esgotamento, quando excede os seus limites. Entre as perturbações mais graves que o podem afectar figuram a paralisia, a hemiplegia, bem como as doenças do aparelho locomotor. Entre as mais benignas encontram-se as insónias, as distensões, as entorses e tudo o que se refere aos tornozelos e ás pernas. Raramente a sua visão é perfeita, neste signo existe mesmo uma boa quantidade de míopes, astigmáticos e, em geral, indivíduos com defeitos de visão. Os nativos de Aquário estão expostos a acidentes de automóvel, porque, embora sejam bons condutores, gostam muito de velocidade e têm tendência pa- ra a falta de atenção, esta ultima característica é propiciada pela descontinuidade de Urano, o planeta que rege o signo. Apesar de Aquário ser um signo de nativos doces e algumas até indolentes, a verdade é que apresentam com frequência surpreendentes acessos de cólera, assim como manifestações de tipo paranóico. O nativo de Aquário deve cuidar do seu sono, pois é dele que obtém boa parte do seu equilíbrio. A esse respeito são-lhe muito indicadas as infusões de tília e verbena, que o fazem sentir bem melhor do que os medicamentos tranquilizantes ou os soníferos. Com a idade aprende a tirar partido das suas insónias cultivando-se e lendo, mas deve evitar o álcool, o café e os excitantes. Não é raro que tenha problemas de coluna ou de costas: hérnias discais, vértebras achatadas e contracções musculares, sobretudo na nuca. Sofre frequentemente de torcicolos. Tem também tendência apara a gengivite e para a piorreia, pelo que é conveniente que coma legumes frescos e fruta, que fornecem vitaminas.

Saiba também que o aborrecimento é o pior inimigo da sua saúde, pelo que lhe convém efectuar frequentes interrupções no seu trabalho, tirar de vez em quando uns minutos de descanso e, sobretudo, não cair na rotina. O nativo de Aquário tem uma acentuada tendência para se esquecer do mundo que o rodeia. Se ninguém o lembrar que tem de se alimentar, dormir ou passear, consegue passar dias a fio absorto nos seus livros ou afazeres. São indicados para estes nativos alimentos ricos em fósforo, como o peixe, e também em magnésio, ferro e vitaminas. A fruta que tende a esquecer de consumir, faz-lhe muito bem, como já atrás lhe referi, pelo que deve esforçar-se para a consumir. Em regra os aquarianos não gostam de pratos complicados ou demasiado suculentos. Como necessita de diversidade gosta de petiscar aqui ou ali, gosta de comida chinesa, de aperitivos e de doces. Quanto a desporto o ténis, o esqui, o ténis de mesa, a esgrima e todos os desportos que requeiram destreza e concentração são ideais para estes nativos. Estas são as linhas mestras do eventual estado de saúde de qualquer nativo de Aquário, obviamente que sempre que algum deles se manifeste, os nativos devem recorrer a um médico e fazer os exames necessários no intuito de seguirem um tratamento rigoroso e eficaz. Existe um forte risco para constipações, gripes e estados febris. Cuidado com as mudanças de temperatura e locais muitos aquecidos. Cuidado com tudo o que ingere. Fica aqui um alerta sério para os abusos que faz a nível alimentar e que paga duramente no seu corpo. Principalmente os nativos que têm problemas cardíacos, devem ter uma atitude especial com sua higiene alimentar. Pratique exercício físico, movimente-se, isso só o ajudará cada vez mais a estar em forma a bem consigo próprio e com os outros.

Procure algo que lhe dê tónus, vitalidade, maior e melhor concentração, em suma, que lhe aumente o seu astral. Mesmo que não lhe apeteça, procure andar um pouco em contacto com a natureza. Oxigene-se, o oxigénio é importante para a nossa existência e bem-estar. Procure livros de cozinha vegetariana e mude alguns hábitos de alimentação.

Saiba cuidar de si, mime-se um pouco. Aproveite os tempos livres para relaxar conviver com os seus amigos. Procure dar uma postura correcta ao seu corpo. Faça longas caminhadas, beba muita água, hidratando assim a sua pele pelo interior. Positive a sua existência. Apesar de tudo, podem existir preocupações de saúde. Se assim for de nada adianta fugir ao médico ou ter medo de fazer exames. Lembre-se que as verdades devem ser enfrentadas de forma realista para que encontre a tempo, uma forma de combater um problema grave se ele existir. Seja como for uma coisa é certa a auto-medicação é de excluir por completo, mesmo que seja apenas e só para curar uma dor de cabeça ligeira e repentina. Mas não adianta entrar em depressão com aquilo que está para vir, até porque não está no seu horizonte grandes doenças ou grandes complicações de saúde para este 2025, e até aqueles nativos que se encontram com problemas mais sérios podem agora encontrar soluções, tratamentos ou diagnósticos que os podem levar a melhorar a sua condição física. Um conselho nunca deixe de praticar exercício físico, relaxe sempre que possa, pratique ioga ou meditação e sempre que sentir um grande cansaço físico, procure um massagista que o possa ajudar. Vai ver como é bom e como depois de uma boa massagem verá o mundo com outros olhos.