Todos os signos trazem os seus dons ao Mundo. Com Virgem, temos o rigor, o recato, a prudência, a paciência necessária a toda a aprendizagem, a vontade de saber, de fazer melhor, de aperfeiçoar - e o perfecionismo que está sempre ligado a este signo.

As pessoas de signo Virgem destacam-se pela sua necessidade de ordem, de segurança, de estabilidade. Sendo um signo do Elemento Terra, privilegia aquilo que é conquistado através do esforço, do trabalho, da dedicação e do empenho. Este é, de resto, um dos signos mais trabalhadores do Zodíaco. Extremamente pontual, pode bem ser o primeiro a chegar ao trabalho e, não raras vezes, é o último a sair. É que este signo, regido pelo intelectual Mercúrio, tem um profundo desejo de saber, uma vontade incomensurável de aprender sempre mais.

Por essa razão, os seus nativos são muitas vezes entusiastas aprendizes de chinês, Medicinas Alternativas, remédios naturais ou qualquer assunto que seja pouco conhecido, uma novidade, ou invulgar. Os nativos deste signo têm uma preocupação tão grande com o conhecimento que muitos deles continuam a estudar pela vida fora. Outros são tão dedicados ao seu trabalho que este sobrepõe-se a tudo o resto na sua vida, e por essa razão alguns nativos deste signo não sentem a necessidade de um companheiro, casando tarde, ou mantendo-se solteiros.

Isto não quer dizer, no entanto, que o signo Virgem não seja voltado para a família. Bem pelo contrário, estes nativos dão um grande valor à estabilidade e à tradição, gostam da ideia de um casamento convencional e são extremamente dedicados ao companheiro e aos filhos. Aliás, é no contexto familiar que melhor se evidencia outra das grandes caraterísticas do signo Virgem: a capacidade de sacrifício. Estes nativos sacrificam muitas vezes as suas vontades em prol dos outros, sendo também comum abraçarem causas humanitárias ou enveredarem por carreiras que se relacionam com os cuidados aos outros, como enfermeiros, médicos ou missionários.

O signo Virgem relaciona-se, na roda zodiacal, com a Casa VI, ligada à saúde e ao trabalho. Além da vida profissional, a saúde é um dos temas que está sempre em destaque na vida destes nativos. Muitas vezes são vistos como hipocondríacos - e muitos deles admitem de facto sê-lo - tendo uma enorme preocupação com a higiene, com a alimentação, e com todos os cuidados de saúde que se possam ter. Os nativos deste signo nunca pecam por excesso, sendo geralmente aqueles que, num restaurante buffet, escolhem uma boa base de salada e um ou dois pedaços de pratos que lhe sejam familiares.

Virgem não nasceu para correr riscos, joga sempre pelo seguro e é bastante prudente. A sua mente profundamente analítica, orquestrada pelo ágil Mercúrio, depressa calcula as consequências, os prós e os contras de cada uma das opções que se lhes oferece, e Virgem acaba quase sempre por escolher aquela que lhe transmite maior segurança. Não se aventura em terrenos arrojados e fica muito nervoso quando alguma coisa foge do seu controlo ou diverge daquilo que tinha planeado. Nunca mude de planos à última hora, se combinou alguma coisa com um nativo do signo Virgem.

Ele ficará profundamente irritado e rezingão, sendo capaz de lhe falar no assunto mesmo muitos anos volvidos sobre o acontecimento. Virgem adora planear tudo ao pormenor, deleitando-se a organizar a sua gaveta das meias por cores, a comprar arquivadores e marcadores coloridos para ter a papelada de casa sempre impecavelmente em ordem. Na cozinha o seu cuidado é redobrado. Este signo é um entusiasta do engenho da conhecida marca nórdica de mobiliário, das utilidades curiosas para a casa, dos mecanismos que provam a inteligência humana. Virgem compraz-se na perfeição, na excelência, no rigor. Aprecia a impecabilidade, em tudo o que o rodeia e sobretudo em si próprio.

Embora não seja vaidoso (aliás, Virgem é bastante modesto e muitas vezes nem tem consciência do seu real valor), procura ter um visual irrepreensível. Não é adepto de mudanças, podendo manter o mesmo corte de cabelo a vida inteira. Para ele, as coisas devem ser simples, o mais simples possível. É que ele dá tanta atenção aos pormenores, detalhes e "acessórios" que até mesmo a coisa mais simples se torna muito rica em significados, para ele. Virgem tem um olfato muito apurado e sensível, e por isso não gosta de perfumes fortes, sendo seduzido pelo aroma dos lençóis lavados ou da pele quando sai do banho. Este signo tem também uma profunda ligação à terra (que é, de resto, o seu Elemento), encontrando na Natureza uma inesgotável fonte de bem-estar e tranquilidade.

No amor, Virgem conquista-se gradualmente, com provas consistentes que lhe demonstrem que a outra pessoa é digna da sua confiança. Não cede aos impulsos, seguindo sempre a razão e avançando quando sente que o deve fazer. Quando tem filhos, pode ser demasiado preocupado com eles, investindo muito na sua educação e cuidando da sua saúde com grande zelo. Virgem é capaz de fazer muito por aqueles de quem mais gosta, pois para ele é assim que deve ser.

Este é o único signo do Zodíaco com uma forma exclusivamente humana (à exceção de Gémeos, que são duas figuras humanas), e este é um dos signos que mais manifesta as variações dadas pelo seu ascendente. Por essa razão, duas pessoas do signo Virgem podem ser aparentemente muito diferentes entre si. Os nativos que têm como Ascendente um signo do Elemento Fogo (Carneiro, Leão ou Sagitário) são mais extrovertidos e comunicativos.

Os que têm um Ascendente do Elemento Ar (Gémeos, Balança ou Aquário) têm o seu lado intelectual particularmente evidenciado, sendo profundamente mentais e interessados por todos os assuntos. Os que têm um Ascendente Água (Caranguejo, Escorpião ou Peixes) são mais apaixonados e sensíveis, e aqueles que têm um Ascendente do Elemento Terra (Touro, Virgem ou Capricórnio) são os que mais se identificam com as caraterísticas do seu signo, sendo os mais prudentes e discretos.