Conversas de conforto: viver o luto - SAPO Vídeos

Veja o vídeo das Conversas de Conforto sobre Viver o luto

O luto é um processo que tem associado sentimentos de perda e dor.

Ao falar de luto, falamos de sentimentos de perda e das fases de um processo doloroso, mas essencial para o processo integração e de aceitação, que nos vai reequilibrar.

Vivemos ao longo da nossa vida numerosas perdas,a morte de entes queridos, ruturas afectivas,abdicação de ideais à nível pessoal ou profissional, perda de capacidades físicas ou mentais e até a perda de agumas das nossas rotinas ou do estilo da nossa vida como a conhecíamos, são alguns dos acontecimentos de vida que nos levam a vivenciar luto.

O processo de luto é igual para todos nós ?

O luto em si é um processo complexo, que depende de inúmeras variáveis e que nunca pode ser tratado da mesma forma. Isto porque nenhum luto é igual ao outro. Cada pessoa vivencia o luto de forma diferente dependendo de inúmeros fatores, desde o meio em que está inserido e o próprio contexto da perda em si. Tudo pode influenciar o modo como enfrentamos os nossos lutos.

Como seres humanos, temos consciência da finitude da vida mas nunca estamos prontos para isso, a verdade é que são poucos os que estão preparados para lidar com as perdas.

Quem entra num processo de luto, entra em geral num estado de recolhimento e inicia um processo emocional complexo após a perda.

Durante esse tempo, é comum estar sempre triste, ter crises de choro, recusar sair de casa, perder o interesse em atividades que antes gostava, desinteresse e expressar emoções como culpa, frustração, irritabilidade, desânimo, angústia ,desespero. Embora dolorosa essa vivência, esse processo é necessário para poder retomar o contato com o mundo, relacionamentos, vida familair, social e profissional.

Os cinco estágios do luto:

A primeira pessoa a falar sobre as cinco fases do luto foi a psiquiatra suíça-americana, Elisabeth Kübler-Ross (1926 – 2004) que dedicou a sua carreira a estudar as reações emocionais de pacientes terminais, principalmente de câncer e sida, oferecendo a sua escuta em momentos de solidão e medo.

O seu objetivo era humanizar o tratamento desses pacientes em hospitais e clínicas, além de educar uma nova geração de médicos sobre a morte e o luto de familiares. No livro “Sobre a Morte e o Morrer”, escreveu sobre os cinco estágios do luto. Ela entrevistou pacientes e familiares para tentar compreender o que acontece perante a proximidade da morte e como se faz a aceitação da perda.

As 5 fases do luto, propostas pela psiquiatra Elisabeth Kübler-Ross, sugerem um princípio de entendimento porque a verdade é que podemos nos esforçar para definir o que é luto, mas não conseguiremos ser precisos. Cada um elabora o sofrimento,a desestrutura, a ideia de fim, de modo único, individual. .Inclusive, ao vivenciar diferentes lutos, um mesmo indivíduo pode

reagir de forma diferente a cada um dos processos.

Cada um de nós vivencia o luto de acordo com as suas competências emocionais e história de vida. Não há regras para viver o luto, mas há fases na sua vivência .

1. Negação

É normalmente, a reação imediata ao ouvir a notícia da morte em especial alguém muito próximo. É como se ao rejeitar a realidade esta de facto não existe, não aconteceu, é impossível. A negação, neste caso, tem como objetivo proteger nos de uma verdade dolorosa, difícil de aceitar e que nos destrutura emocionalmente. Esta fase pode demorar demorar minutos, dias ou maistempo.

2. Raiva

Sentimentos de raiva, desespero, culpa e frustração, podem surgir constantemente. Ainda incapaz de aceitar a perda, é possível o aparecimento de atitudes autodestrutivas, como beber exageradamente, incomodar desconhecidos ou destruir propriedade alheia.

3. Negociação

Esta fase do luto se constitui por negociações. A pessoa de luto tenta falar consigo própria ou com Deus numa tentativa de aliviar a sua dor.

4. Depressão

Uma das cinco fases do luto mais intensas é a depressão, um grande sofrimento, o qual pode prolongar-se por semanas, meses e às vezes anos. A dor causada pela partida do ente querido ou o terminar de uma relação, pode causar, e acontece com grande frequência, o aparecimento de sintomas de depressão ou até mesmo um diagnóstico de depressão.

Este estágio do luto requer muito apoio de pessoas próximas,além de acompanhameto psicológico

5. Aceitação

É quando se compreende esta nova realidade, constituída pela ausência de quem partiu, duma relação que terminou, de um sonho ou objectivo não concretizado. Esta aceitação passa por conviver melhor com a perda.

Como lidar com o luto?

O processo de luto não é patológico.

É uma resposta emocional esperada, normal perante uma situação de perda. Viver o luto é um direito de todas as pessoas, independente do grau de parentesco ou de afinidade com quem morreu ou com o que se perdeu.

Quando falamos em lidar com o luto, opiniões diversas surgem.

Há quem acredite que não é saudável se entregar a ele.

Há quem acredite que é muito dificil vir a encontrar a tranquilidade.

Há quem acredite que é muito dificil ultrapassá-lo sem em passar pelas suas cinco fases .

Entendo que os cinco estágios do luto são um longo processo temporal e emocional necessário para continuar. Fazer terapia pode ser de grande apoio nestas fases ou em fases quando em que se mantém durante um grande período de tempo e os sentimentos de tristeza, desarmonia, falta de motivação, continuam a pautar a vida de quem sofreu essa perda.

A terapia ajuda a fazer uso de suas capacidades internas para chegar ao ponto da aceitação e esta fase é muito importante para dar continuidade a quem fica para desenhar novos planos e objetivos.

Maria João Aguiar Martins