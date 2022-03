Veja o vídeo da Conversa de Conforto

Explicar a guerra às crianças…

É dificil?

Com certeza que é, mas com equilíbrio e adequação é possível, e nós vamos ajudar.

Conversar com uma linguagem simples, clara, afetiva e acima de tudo, com atenção às perguntas, às dúvidas, aos medos e ansiedades delas.

A guerra é contra os valores humanos essenciais porque se opõe à vida, mas faz parte das muitas contradições humanas, e uma das mais nefastas..

Não há dúvida de que uma guerra é algo que não é fácil de compreender, e quando se trata de crianças, pode ser ainda mais difícil. Há que ter bom senso na forma e na abordagem

É fundamental antes de falar sobre a guerra que os adultos pesquisem e preparem com algum cuidado como falar do assunto, tendo em conta a história real, neste caso da guerra entre a Rússia e Ucrânia, a reação do Mundo e também da causa. Não esquecendo que importantes porquê vão surgir.

As redes sociais, as conversas que escutam, as notícias, imagens e até mesmo o som das reportagens sobre a guerra podem causar ansiedade e medo.

É importante ter em conta a idade da criança, as suas dúvidas, medos, receios e ansiedades que venham a surgir.

Para inicio de conversa, os pais devem perceber o que a criança já sabe sobre o assunto.

Há que saber o que ela viu na internet ou na televisão e sobre o que conversou com os colegas da escola para perceber e sentir como abordar o tema “ o que é a guerra”. Perceber isto ajuda a dar respostas objetivas.

Não falar de mais nem de menos, estar disponível para conversar e ouvir atentamente, usar de sinceridade e colocar o foco na vida e não no horror da guerra é o mais eficaz. Ou seja, focar na esperança de uma resolução, na positividade e confiança nas relações humanas.

Ter muita atenção à linguagem, às expressões utilizadas, sem alarmismos, sem exageros, e como o tema é intensopara si também, recorra a uma explicação que transmita segurança e que tranquilize o mais possivel, os medos e todos os receios.

Dar espaço para que a criança faça perguntas e expresse aquilo que sente e que se sinta confortável e em segurança para partilhar com o adulto os receios e as dúvidas. Ou seja, durante a conversa as crianças podem demonstrar angústia e medo que a guerra as atinja de alguma forma, e esses sentimentos, devem ser acolhidos, respeitados, nunca ignorados.

É uma realidade dura da qual os pais, e todos adultos não devem fugir. Primeiro entenda o que está na origem do medo ou da angústia, se é o temor que aconteça alguma coisa aos pais, aos amigos, se é medo do desconhecido ou se é porque se assustou com alguma conversa que ouviu.

Ter em atenção que as crianças comunicam através da linguagem, mas às vezes também ou só por meio de comportamentos menos visíveis. É importante ver se há sinais como dificuldade para dormir, isolamento, ansiedade, dependência do adulto sejam pais, avós, ou professores.

O apoio da leitura de um livro infantil, sobre o assunto, pode ajudar, e há muitos e bons livros.

Fazer desenhos também ajuda a desbloquear ou a evoluir a conversa.

As crianças mais novas gostam de desenhar ou até jogar algo que represente a guerra. Há que aproveitar para criar uma dinâmica pró resolução de conflitos pela positiva, porque através destas formas de expressão, as crianças elaboram os conflitos e os medos que as preocupam e causam ansiedade.

Envolver as crianças em ações de solidariedade como doações para refugiados de guerra pode ajudá-las a lidar com a angústia. Crianças e adultos irão sentir-se melhor e mais comprometidos, vivenciado sentimentos muito positivos como a solidariedade e a empatia para com o outro ao ajudar quem precisa.

Negar a realidade às crianças não é recomendável , ainda assim, há que ter em conta a idade de cada uma. Alguns colegas psicólogos e outros especialistas, defendem que até aos 7 anos de idade, poderá ser prematuro levantar a questão da guerra, a menos que a criança queira falar sobre o assunto e procure saber. Atenção ao timing e à oportunidade. Até esta idade, a criança convive ainda com a sua própria imaturidade cognitiva, o que dificulta a compreensão do que é a guerra.

É importante que o adulto demonstre uma postura a favor da paz e contra a violência. Ajuda a explicar, fazer a comparação com realidades que a criança conhece.

Uma boa analogia é falar sobre o que acontece em casa entre irmãos, na escola com os amigos que se zangam e lutam porque ambos querem o mesmo brinquedo. Pode parecer uma maneira demasiado simples fazer esta comparação das zangas com os colegas ou amigos mas é uma maneira simples de ajudar a entender. É usar a realidade da criança. Da sua realidade fazem parte os amuos e as zangas em casa com os irmãos, na familia com os primos, na escola com os colegas e amiguinhos.

É importante que a criança saiba identificar os aspectos internos que agem como impulsionadores de uma guerra como, a disputa do poder, o excesso de orgulho, o medo de perder, a falta de amor, a escassez.

Se tiver um posicionamento face aos acontecimentos e as partes/países em conflito, evite apresentar essa opinião de forma intensa, exagerada. Analise, avalie e depois fale dos acontecimentos que motivaram o conflito, promovendo uma linguagem em prol da paz.

As crianças aprendem muito através do exemplo e uma visão polarizada poderá afetar a sua posição e ação em guerras futuras. Há que aproveitar estes terriveis tempos para educar para a não violência, ajudando as crianças a interiorizar a ideia de que os conflitos podem ser resolvidos pacificamente e que apenas dessa forma, poderemos todos transformar uma crise numa oportunidade de aprender e crescer.

Em síntese, limite e tenha atenção ao que está disponivel e de fácil acesso, programas de televisão, conversas, discursos inflamados, provocações, choros e gritos que possam ser ouvidos pelas crianças.

Encoraje ao diálogo e à expressão do que sente. Oiça, sinta, responda adequada e carinhosamente.

É necessário que a criança saiba identificar os aspectos internos que agem como impulsionadores de uma guerra como disputa de poder, orgulho, medo de perder, raiva.

Termino com as palavras do psicoterapeuta Carl Jung:

“Onde o amor impera, não há desejo de poder; e onde o poder predomina, há falta de amor. Um é a sombra do outro.”

Maria João Aguiar Martins

psicóloga