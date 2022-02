E agora?

Ainda bem que faz essa pergunta.

Excelente oportunidade para dar inicio às conversas de conforto.

Já ouvimos toda a espécie de teorias, propostas de tratamento, hipóteses e alternativas de solução. Às vezes é preciso parar, sentir e falar. Falar com quem sabe desenvolver uma escuta activa, uma escuta empática com quem tem formação e intenção em fazer parte do seu processo de comunicação, das suas histórias e momentos de vida.

Parece fácil falar e parece fácil ouvir. Não confunda.Na grande maioria das vezes comunicamos com dificuldade, na maioria das vezes o outro ouve cheio de opiniões e com soluções prontas à sua propria medida, não em função da realidade de quem precisa de ser ouvido e entendido.

Começámos numa situação completamene nova e desconhecida, um tal sr confinamento,numa descrição muito criativa e realista de uma paciente minha.

O Sr Confinamento apresentou se vestido de fato escuro, gravata, óculos e sem sorrisos.Não deu qualquer confiança, não se fez anunciar e não deu hipótese a grandes conversas. Não deixou ninguém indiferente e poucos ousaram o desafiar. Não usou sinais de fumo, apito ou megafone,olhou sobranceiro, o mundo, os governos a OMS deu instruções aos media, usando o digital do mundo moderno, “ vão para casa, nada de contactos, beijos e abraços e passem, para vossa segurança,a ter distância social. Parem de socializar. Esta é a vossa nova rotina. Esta é agora a vossa realidade.

Muitos de nós, perplexos e ansiosos ainda fomos procurar no google, o que era confinamento, se era uma especie de enclausuramento em casa.

Após o primeiro impacto, foi nos dito que confinamento é estar protegido em casa, na casa onde vivemos diáriamente mas pouco a viamos, no espaço que partilhávamos a correr, entre reuniões, escola, trabalho. Estar em casa era o local seguro onde tiramos a máscara, nos cuidamos e descansamos.

Depois deste momento inicial que durou uns dias e tal como as crianças quando se lhes propõe um jogo e precisam de perceber as regras, chegou o “tal momento de aceitação”.

Dizia me uma paciente minha, conhecedora do mundo e amante de grandes viagens pelas Indias e pela Amazónia ,”percebemos mais rápido, quando andamos por aí, pelo desconhecido que há uma ordem no mundo mas não é a ordem que nos habituámos a encontrar na nossa rua.

Aproveitámos esses tempos de confimamento como? A fazer planos? A Pensar em novos projectos ou terminar finalmente os que estavam parados, os que precisavam do seu tempo e atenção?

Deixámo-nos vencer pelo medo, ou pelo contrário, fomos pouco a pouco aprendendo a viver de acordo com os desafios que fomos obrigados a enfrentar e alguns deles duram até hoje. Serão diferentes da forçosa imobilidade dos tempos iniciais, mas como temos vindo a ter conhecimento, na familia, na escola, no trabalho, existem muitas emoções e comportamentos que foram desencadeados nesse tempo e alguns mais escondidos outros mais visíveis, fazem parte do nosso dia a dia.

Foi durante semanas, tempos inéditos e ao mesmo tempo desafiadores Nunca necessitamos,tanto de recursos criativos para nos adaptarmos, nunca fomos tão testados para ajudarmos a quem precisa de nós, a familia,os amigos. Nunca nos foi exigida tanta capacidade de resiliência, tanta saúde mental . Certo?

Quando nós e as rotinas, som.os um todo e já não sabemos quem é quem, quem condiciona quem, quem manda e quem gere o quê, bloquear obrigatoriamente esta dinâmica, eu e a minha rotina, que me alimenta o dia, é dificil, implica um enorme desafio, implica ter que criar uma nova rotina para essa nova realidade.

De acordo com a neurociência, quando temos de enfrentar uma mudança de rotina – essa mudança mobiliza o nosso cérebro – novas conexões dos neurônios são ativadas, esta é a plasticidade neuronal.

Cada uma dessas ações vai exigir de nós criatividade. Não desista de trabalhar nos seus projetos e criar novos. Idealize, sonhe, acredite e faça acontecer, organize, planeje prepare se para colocar em prática assim que possível.

Conhece o exemplo de Viktor Frankl? O psiquiatra criador de um método terapêutico baseado na busca pelo sentido da vida. Preso num campo de concentração, aproveitou o tempo para explorar o sentido existencial da vida e percebeu que quem não tinha projectos sofria mais.Esta sua “busca”em encontrar o sentido da vida fez com percebesse que este sentido existe no mais simples momento.A vida nunca deixa de ter sentido, mesmo sob um sofrimento extremo.

Às vezes é bem dificil acreditar nisso,eu sei, mas não está num campo de concetração, está rodeada de gente, familia , amigos, um quotidiano , uma vida a ser continuada.

Sugestões: Recupere, avance, sonhos e projetos. Estes dão nos energia, força e estimulam nosso bem-estar, desafiam nos, tornam se companheiros de viagem, ajudam nos a revelar qualidades e competência que às vezes pensávamos não ter. Descubra.

Ultrapassar desafios e conseguir resultados, mesmo que os percepcione pequenos ( é muitas vezes o seu eu “exigência” a reclamar) é uma boa fórmula de manter centrado, focado, saudável e não se permitir descompensar.

Está a ver a sua auto estima a sorrir?

Maria Joáo Aguiar Martins