Conceito muito importante e cada vez mais nos tempos de hoje. BEM ESTAR. Lembra me a pergunta que todos fazemos quando encontramos alum amigo, ou conhecido:E tu, como estás? Estas bem? Banalizámos, ou normalizámos tanto esta expressão, que deixamos de ver a sua real e justa importância e significado.

E eis que chegamos às Conversas de Conforto, temos comida e espaços, temos roupa e abraços de conforto, porque não conversas?

O estar bem nos dias de hoje, leva- nos directos para para uma área, ainda tabu mas cada vez menos, assim o espero e gostaria de contribuir para isso :

A Saúde Mental, a saúde da Mente, prefiro esta expressão, menos conectada para mim com a doença mais conectada com a saúde,a qualidade e o bem estar dos nossos pensamentos e emoções.

Se num primeiro impacto o surgimento da pandemia, nos confrontou com a fragilidade da nossa saúde fisica, perante um vírus, logo a seguir impactou a nossa vida profissional, pessoal, familiar, emocional e colocou e coloca ainda hoje, desafios intensos à saúde da mente.

Desde 2020 que existem palavras que entraram no nosso vocabulário diário e transformaram se em comportamentos de isolamento e rostos de muita preocupação, medo e obrigaram nos a muros e separações dificeis e desumanas são elas : vírus,distanciamento social,máscara,surto, doente assintomático,paciente zero, grupo de risco, contágio.

Estas e outras palavras do vocabulário 2020 foram vorazes na chamada da nossa atenção e estão associadas a sentimentos e emoções muito fortes de sinal menos, como ansiedade, angustia e medo.

Exigiram, sem aviso uma mudança de comportamentos, nomeadamente no contacto e na interação com o outro. Os Sintomas de ansiedade subiram em flecha.

Mas afinal, o que é a ansiedade ?

É uma sensação ou sentimento que tem a ver com uma hiperexcitação, um hiperalerta do Sistema Nervoso Central que ao percepcionar uma situação de perigo, cria uma conexão entre o psíquico e o físico,que se traduz em sintomas fisicos como, taquicardia, tremores, sudorese e outros.A ansiedade tem como estímulo,ou factor desencadeante,situações que podem ser subjectivas, ou seja, variam tendo em conta como cada um de nós percepciona aquio que é um estimulo “angustiante”.Quando muito intensa, pode avançar para uma crise de pânico e quando intensa e frequente, pode ser mesmo dolorosamente incapacitante.

3 A angústia é o que chamamos ter uma “grande aflição”que causa um mal-estar psicológico, com sensações e sentimentos de vazio, dor, grande pressão emocional, que são frequentemente acompanhados de sintomas físicos, como falta de ar, choro, agitação e bloqueio.

O medo? É diferente da ansiedade porque tem um fator desencadeante real, supostamente mais concreto,mas pode também apresentar sintomas e às vezes muito semelhantes ou iguais.

Ficámos com elevados níveis de ansiedade,individual e colectiva.

Fomos e somos alertados a pensar,a sentir, e a agir, com novos comportamentos, ou seja, a ter que gerir o desconhecido, aquilo que é novo.

Nestes últimos 20 anos, percebemos que a tecnologia avança como um comboio de altíssima velocidade, mas as mudanças que surgem deste processo são irreversíveis e exigem adaptações mentais e emocionais que não acompanham esta mesma velocidade.

Estamos mais acomodados do que pensamos, estamos mais conformados do que pensamos,queremos estar seguramente em”zonas de conforto” mesmo que desconfortáveis e limitativas muitas vezes.

As rotinas fazem parte do que percepcionamos como seguro e fácil de gerir, às vezes até funcionamos com o que denominamos de “piloto automático”. É assintomático !Não tem sintomas, nem emoções associadas. Já tinham pensado nisso?

A mudança é algo que nos provoca frequentemente dúvidas e uma grande insegurança.Se a mudança for repentina, brusca,imprevisível ainda mais.

Já pensou como reage e reagiu às mudanças na sua vida?

Provavalmente a resposta será bem e mal. Sim, bem quando as planeou, as ajustou, teve tempo para amadurecer a decisão, menos bem, quando foram repentinas,abruptas, não planeadas, mesmo que hoje ao olhar as mudanças que fez, ou apareceram ao longo da sua vida, as reconheça ou identifique como boas, no impacto inicial houve quase sempre , um sobressalto, um alerta, uma palpitação, uma angustia, uma questão, uma dúvida, se era o certo, se era o melhor, se era o momento.

As nossas respostas à mudança sejam elas pessoais, familiares ou laborais são sempre difíceis, há uma enorme resistência e causa nos frequentemente sentimentos de angustia,insegurança, falta de controlo, receio, medo e crises emocionais.

O que fazer?

Sabemos que nestes dois ultimos anos tem sido dificil aceitar as inevitáveis mudanças,entender a oportunidade de novos paradigmas internos e externos e sustentar e desenvolver esta transição com novas aprendizagens e uma estrutura mais resiliente, mais forte, mas acima de tudo mais saudável.

Caminhar para um processo de novas aprendizagens, um entendimento mais conseguido de como funcionamos,como reagimos, como superamos e qual ou quais os caminhos e os suportes necessários a esta evolução, ou seja conhecer-se melhor e saber viver de forma mais saudável consigo, neste momento, neste aqui e agora, ajuda nos a integrar novas realidades e desafios que nos vão surgindo.

Cada um de nós precisa de cuidar da sua estrutura fisica e emocional. Perante este desafio global, é o que temos de mais seguro para acompanhar a mudança. Se a estrutura da nossa “embarcação”

( veja esta embarcação, como um todo - o fisico e o emocional), está frágil, rígida e pouco saudável , corremos grande risco de nos afundar antes de chegar ao nosso porto,seja por exautão, seja por teimosia.

Por isso, se já há muito que o fazia na minha prática clinica, nos meus grupos terapeuticos online, ou presenciais, nos meus workshops,o Sapo Zen abriu mais um espaço para podermos falar de muitos dos temas e sintomas que nos surgiram na sequência da agora conhecida como “fadiga pandémica”

Não é fugindo às questões que as resolvemos, e coragem, não é a ausência de medo, e sim a capacidade de reagir apesar de sentirmos e reconhecermos a sua existência.

As mudanças e sobretudo a pressão é muita.É frequente ouvirmos falar em cises de

ansiedade, depressão, tristeza, ataques de pânico. Por isso falar de Saúde Mental , mente saudável, equilibrada, ajustada à realidade, é cada vez mais importante.

Não podemos permitir que aconteça medo ou vergonha. São preconceitos e velhas crenças, perigosas crenças, de que só gente frágil ou louca é que tem questões emocionais.

Há que perceber, que somos mais tolerantes quando alguém nos fala das suas queixas fisicas, o coração, as pernas, os olhos. Aceitamos com naturalidade ir a um cardiologista se temos problemas cardíacos, ir aog gastroenterologista se temos problemas de estômago, ao oftalmologista se achamos que estamos a ver mal, e porque não aceitar falar e procurar ajuda quando nos sentimos menos capazes, mais frágeis, mais sensíveis , afinal mais humanos e menos máquinas.

Do nosso equilirio emocional e mental depende quase tudo o que se reflecte no nosso corpo.Teremos oportunidade de falar disso brevemente.

Quantas das nossas doenças físicas,dependem e são consequência das nossas emoções não cuidadas, não ouvidas e sim silenciadas pelo medo, pela vergonha, pela crença de que “isto passa” é apenas cansaço, “isto passa” eu vou resolver.

Temos vergonha de ir ao cardiologista? ao dermatologista? Não. Confiamos. Achamos e aceitamos que precisamos de o fazer para resolver um determinado problema, uma determinada patologia.

Porque não falar com que sabe sobre as nossas emoções e estar presente, ali num espaço seguro, confiável, protegido, capaz de acolher a nossa fragilidade e a nossa força, as nossas dúvidas e certezas e em diálogo, em parceria com o objectivo de melhorar a nossa qualidade de vida.

A sáude mental, da Mente é o que nos faz viver e manter a qualidade da nossa saúde fisica, pessoal, familiar, profissional. Há que retirar lhe a vergonha e a culpa, há que considerar uma peça fundamental do nosso sistema, uma das nossas principais componentes para podermos assumir, dar continuidade ao nosso percurso.

Não é fácil. Ninguém tem dúvidas, mas fica bem mais difícil se evitar, esconder ou adiar este processo de conhecimento, fica cada vez mais difícil não aceitar que somos seres humanos.

"Não somosmáquinas de pensar, somos máquinas de sentir que pensam" António Damásio

Maria João Aguiar Martins

Psidóloga Clínica

geral@mariajoaoaguiarmartins.pt